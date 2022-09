¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Los signos más dramáticos del zodíaco: Hay gente que ama un drama y hay gente que odia! Dos menos a los más dramáticos, podemos ponerlos en una pequeña escala, por cierto.

Los de fuego junto con los de agua, son ciertamente los campeones.

Facturar un dramatismo roza con la manipulación, quién sabe tentar intentar no cuesta, va que da correcto?

Los signos más dramáticos del zodíaco

Vamos a la tabla entonces, de los más dramáticos del zodíaco.

Conoce los signos más dramáticos del zodíaco

Hay dos signos que siempre me hacen preguntarme Cuál es el más absurdo y molestamente dramático del zodíaco siempre siempre me interpreto entre Cáncer y Leo. Son diferentes formas de expresar el drama, pero en intensidad, es difícil decir cuál es el peor.

Cáncer

Tiene esa forma de perro abandonado, sufre, llora compulsivamente, se desespera, no ve salida, se encuentra el mayor sufriente de todo el planeta. Caes de cama, deprimes gente gente gente no puedes dejarlo sufriendo así no, no aguantamos.

Pero como esa persona que sufre hecho perro es la misma que te socorre cuando la vida no te sonríe, la gente acaba relevando y dando todo regazo, casi infinito que él necesita en la hora del sufrimiento.

Leo

Es diferente, no tiene toda esa emoción y por eso no suele conmover tanto a la gente. Es del tipo que grita, se tira del pelo, llora, se queja, hace teatro, quiere llamar la atención. Pero no sufre. La gente percibe que allí no tiene un sufrimiento auténtico como lo tiene en los signos de agua. Tiene una cosa de ego herido, de «espera a ver quién tiene razón» de de pérdida de poder. No conmueve tanto y a veces da incluso ira.

También es dramático, pero usa el drama para manipular. Si él quiere que hagas algo por él, sabrá exactamente dónde atraparte, para que te conmuevas y abras la Guardia. El drama es calculado, es parte de la capacidad de manipulación que posee este signo.

Acuario

Dramatiza parecido a Leo, pero no el drama no es tan intenso. Quiere también llamar la atención sobre el ego, quiere ser mirado, pero no le gusta mucho que sientan pena, compasión. Acuario no es movido por los sentimientos, por el contrario, es frío Hecho iceberg y calcula cada paso que da, especialmente en situaciones que requieren cierta dramatización.

Piscis

Es el que más sufre y el que más le gusta que sientan pena y compasión. Después de todo, él es considerado como el signo que, de hecho, más sufre. Es mucha gente! E difícil tomar posesión de la razón y controlar su mundo emocional. Se necesita más. Cuando te encuentras con una persona de Piscis que sufre demasiado, o mejor que tienes que hacer es darle tu regazo. Y ponga límites delicadamente, ya que no poseen esta capacidad por sí mismos. Para esto, se necesita un poco de tierra en sus mapas o relaciones, para ganar forma y límites. Si esto sucede, el drama y el sufrimiento diminutivo.