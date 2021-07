Sin embargo, en medio de tanta modernización, no podemos olvidar los viejos modelos Rolls Royce que comenzaron a producirse en 1904 y marcaron su lugar en la historia. Actualmente, hay modelos que pueden alcanzar hasta 250 km / h y menos de cinco segundos para alcanzar 100 km / h.

Presentado al mundo en 2007, en el famoso Salón del Automóvil de Ginebra, el Maserati Gran Turismo es un modelo que no podía faltar en esta lista de los coches más bellos del mundo. Esta es una versión deportiva del modelo coupé, tiene dos puertas y cuatro asientos y llama la atención por su diseño y apariencia de lujo.

Un detalle que puede añadir aún más encanto al vehículo, son los faros delgados que componen la línea más nueva. Incluso muy delicados y sutiles, no decepcionan y se pueden ver desde lejos.

Otro coche en la lista que no podía faltar es un modelo considerado por muchos un verdadero icono en el mercado automotriz y uno de los coches más bellos del mundo.

Para hacerse una idea, para llegar al diseño final que llama la atención por donde pasa, el modelo ha sufrido una serie de mejoras y con varios acabados rediseñados. Sin embargo, no es solo la estética del modelo lo que llama la atención, después de todo, muestra un gran rendimiento con su motor W16 tetraturbo.

Y para comenzar esta lista no podía faltar el Bugatti Veyron, modelo de la clase Superdeportivo, que comenzó a producirse en 2005. El Bugatti es un ejemplo de un automóvil con dos nacionalidades, ya que está diseñado y desarrollado por el Grupo alemán Volkswagen, y fabricado en Francia, por Bugatti Automobiles S. A. S.

