«Bobi es especial porque mirarlo es como recordar a las personas que formaron parte de nuestra familia y lamentablemente no están vivas, como mi padre, mi hermano o mis abuelos».

«Sabíamos que cuando el perro abriera los ojos, mis padres no iban a enterrarlo», cuenta.

Los padres de Leonel se llevaron a los perros cuando la madre de los perros, Gira, no estaba cerca. Pero hubo uno que se quedó atrás: Bobi. En los días siguientes, la Gira continuó visitando el lugar donde dio a luz.

«En ese momento, se consideraba normal a las personas que no podían tener más animales (…) enterrarlos vivos para que no sobrevivieran», cuenta.

Leonel tenía ocho años cuando nació el perro. Con un padre cazador, siempre tuvieron muchos perros. Ya con muchos animales, el padre de Leonel decidió que no podía quedarse con los perros que acababan de nacer.

El perro más viejo del mundo. Se llama Bobi y desde hace 30 años (casi 31) vive libremente por el pueblo. Bebe mucha agua y come lo mismo que los dueños. La suerte comenzó en los primeros días de vida cuando fue el único de la camada que sobrevivió a un entierro intencional. Conozca la historia de este Rafeiro Alentejano, ahora conocido en todo el mundo.

By