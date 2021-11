Conoce a los 12 YouTubers más populares del mundo, ¿También te preguntabas quién gobierna la plataforma digital global que es YouTube? Hemos echado un vistazo y hemos encontrado a los 12 mejores influencers que están a la altura de la red social con sus vídeos virales, según el número de suscriptores a sus canales.

YouTubers más populares del mundo

Hemos excluido a todas las celebridades, cantantes u otras figuras públicas que no alcanzaron la fama a través de la propia plataforma de este ranking de YouTube. Por ejemplo, the top worldwide channel T-series (con más de 156 millones de suscriptores) es una compañía india de producción y distribución de películas. No definimos esta empresa como un’ YouTuber ‘ y por lo tanto no la hemos incluido en nuestra selección.

12 YouTubers más populares del mundo

Sin más preámbulos, descubre nuestro top 12: una mezcla ecléctica de influencia mundial con brasileños, ucranianos, estadounidenses, jugadores, niños y más…

1. PewDiePie

110 MILLONES de suscriptores

Felix Kjellberg es el jugador sueco con sede en el Reino Unido que ha estado ejecutando este canal desde 2010. Es el número uno de YouTube en términos de popularidad y número de suscriptores y ha reinado en YouTube durante un tiempo, incluso si ha luchado por este lugar con otros YouTubers famosos, especialmente Smosh. Principalmente un influencer de juegos, también le gusta diversificar en sketches de comedia y Vlogs, e incluso publicó un libro recientemente.

YouTubers más populares del mundo

2. Kids Diana Show

81,4 Millones de suscriptores

Este canal pone el centro de atención en Diana, de 6 años, mientras juega con su familia, incluido su hermano Roma, y sus amigos. El canal es todo sobre la infancia, con unboxings de juguete, historias y juegos, esta niña ucraniana rápidamente llegó a dominar la esfera de entretenimiento infantil de YouTube.

YouTubers más populares del mundo

3. Like Nastya

75,6 Millones de suscriptores

Todavía en la esfera del niño y no muy lejos detrás de Diana está Nastya y sus lindos vlogs. Cubriendo nuevos juguetes, juegos familiares o viajes con sus amigos, Nastya comparte su vida diaria en sus vlogs y se ha convertido en el canal más suscrito en Rusia. Además, este canal es solo uno de los muchos canales dirigidos por Nastya y su familia: por ejemplo, Como Nastya Vlog y como Nastya Show también tienen varios millones de suscriptores.

YouTubers más populares del mundo

4. Vand Niki

70,1 Millones de suscriptores

Sin embargo, otro canal para niños, mostrando la enorme popularidad del género en sí. Esta es la historia de los hermanos ruso-estadounidenses Vlad y Niki, con sede en Dubai, mientras juegan, a menudo con su madre también. El canal está dirigido por los padres Sergey y Victoria Vashketov, que añaden animación y música para dirigir cada episodio a los niños pequeños. Tienen 16 canales y traducen el contenido a 13 idiomas, atrayendo a más de 112 millones de suscriptores en total y haciendo que el crecimiento de este canal de solo tres años sea más impresionante.

YouTubers más populares del mundo

5. MrBeast

65,2 Millones de suscriptores

Lanzado en 2012, este es uno de los canales más aleatorios, deslumbrantes y llamativos de YouTube. Jimmy Donaldson de los EE.UU. es conocido por sus desafíos virales, como comer la porción de pizza más grande del mundo, y sus acrobacias de caridad, como regalar dollars 1 millón de dólares con solo 1 minuto para gastarlos. ¡Es difícil no dejarse arrastrar por estos videos originales y extraordinarios!

YouTubers más populares del mundo

6. Dude Perfect

56,5 Millones de suscriptores

Este canal de entretenimiento deportivo se inició en 2009 y está dirigido por «5 best buds» de Texas. Incluye una gran cantidad de deportes con una buena dosis de comedia. Originalmente comenzó con videos de tiros de truco de baloncesto, pero ahora los empresarios hacen videos sobre muchos deportes diferentes, pero también batallas nerf, estereotipos divertidos y muchos tiros de truco. Su mezcla única de deportes y humor explica su gran éxito.

YouTubers más populares del mundo

7. HolaSoyGerman / JuegaGerman

43,9 Millones de suscriptores

Germán Garmendia es la estrella de YouTube más grande de Chile. Actor y músico, comenzó publicando sketches de comedia y vlogs, mientras que su segundo canal JuegaGerman, lanzado en 2013, se centra en videos de juegos, aunque también se expandió a la comedia. A pesar de que no ha publicado en su primer canal durante años, permanece en las listas principales de YouTube y solo recientemente ha sido reemplazado por JuegaGerman, que todavía se actualiza con frecuencia.

YouTubers más populares del mundo

8. WhinderssonNunes

42,7 Millones de suscriptores

Detrás del alemán está W Henderson Nunes Batista. Este es un joven cantante y comediante brasileño con un feroz sentido del humor. Ha estado subiendo diferentes tipos de contenido cómico desde que tenía 15 años: canciones, vlogs de viajes, podcasts, reseñas de películas o vlogs sobre su vida diaria…

YouTubers más populares del mundo

9. Felipe Neto

42,6 Millones de suscriptores

Este influencer y emprendedor portugués-brasileño tiene muchas cuerdas a su arco: manager, vlogger, actor, escritor may También puedes conocer a su hermano, Lucas Neto. Comenzó en YouTube hablando de celebridades y películas, siempre ofreciendo un toque crítico y cómico, y fue el primer canal de YouTube en llegar a 17 MILLONES de suscriptores en Brasil. Ahora se centra en el entretenimiento general y ofrece contenido variado a sus seguidores: comedia, vlogs, desafíos, juegos…

YouTubers más populares del mundo

10. Fernanfloo

42,5 Millones de suscriptores

Luis Fernando Flores es un Youtube salvadoreño. Principalmente hace videos de juegos, aunque no exclusivamente, a veces ofreciendo videos de estilo vlog más personales. Tiene toda una lista de reproducción de videos de animación y juega todo tipo de juegos, desde terror, hasta GTA5, hasta GROW y random indie games.

YouTubers más populares del mundo

11. ¿Você Sabia?

40,9 Millones de suscriptores

El dúo brasileño Lukas Marques y Daniel Molo presentan datos interesantes y divertidos. ¿Você Sabia?’El significado’ Did you know’, va desde 10 hechos sobre temas aleatorios (como 10 muertes causadas por videojuegos o los 10 secretos más grandes de Disney) hasta los videos más extraños que se encuentran en línea o las frutas más caras del mundo.

YouTubers más populares del mundo

12. ElRubiusOMG

39,9 Millones de suscriptores

Rubén Doblas Gundersen es un Youtube gaming, entre otros divertidos vídeos y retos. No se adhiere a un juego específico, sino que juega principalmente en los géneros de terror y FPS. También crea «Vlogs épicos» de sus viajes, estilo de vida, y es bien conocido por sus montajes cómicos de videojuegos aleatorios. Rubén es el YouTuber más importante de España en cuanto a suscriptores y número de visitas.

YouTubers más populares del mundo