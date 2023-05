Congreso vuelve a postergar segunda votación «ley mordaza»

DERECHO A LA INFORMACIÓN – El recibir información es uno de los derechos fundamentales del ser humano y que el ciudadano puede exigir que las noticias publicadas por los medios sean veraces y las opiniones, honestas y libres de presiones provenientes del sector público o del privado.El derecho a la información es sobre todo del lector, no del periodista.

DERECHO A LA INFORMACIÓN – El recibir información es uno de los derechos fundamentales del ser humano y que el ciudadano puede exigir que las noticias publicadas por los medios sean veraces y las opiniones, honestas y libres de presiones provenientes del sector público o del privado.El derecho a la información es sobre todo del lector, no del periodista. ÉTICA Y AUTOCONTROL – Los medios de comunicación deben establecer un claro compromiso de someterse a principios deontológicos rigurosos, que aseguren la libertad de expresión y el derecho fundamental de los ciudadanos a recibir noticias veraces y opiniones honestas. Para la vigilancia del cumplimiento de estos principios deontológicos, deben crearse organismos o mecanismos de autocontrol, integrados por editores, periodistas y asociaciones de ciudadanos usuarios de la comunicación, representantes de las universidades y de los jueces, que emitirán Resoluciones sobre el cumplimiento de los preceptos deontológicos en el periodismo, con el compromiso previamente asumido por los medios de comunicación de publicar tales resoluciones.

CUARTO PODER – Se trata sólo de una expresión tradicional… La prensa formula juicios de valor, pero no produce veredictos ni debe ocupar el lugar de un poder del Estado. Para desarrollarse plenamente, la democracia debe garantizar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. Esta participación será imposible si los ciudadanos no reciben la información oportuna sobre los asuntos públicos que necesitan, y que debe ser prestada por los medios de comunicación… Sería erróneo sin embargo deducir que los medios de comunicación representan a la opinión pública o que deban sustituir las funciones propias de los poderes o entes públicos o de las instituciones de carácter educativo o cultural, como la escuela. Ello llevaría a convertir a los medios de comunicación y al periodismo en poderes o contrapoderes (mediocracia) sin que al propio tiempo estén dotados de la representación de los ciudadanos o estén sujetos a los controles democráticos propios de los poderes públicos, o posean la especialización de las instituciones culturales o educativas correspondientes.

de informaciones y opiniones, y es incompatible con campañas periodísticas realizadas desde tomas de posición a priori o por intereses particulares. La investigación es una herramienta legítima del trabajo periodístico, pero debe realizarse dentro de los límites de la constitución, de la ley y del respeto a la dignidad humana. Como cuestión de principio, un periodista de investigación que haga declaraciones falsas sobre su identidad o la identidad de la publicación a la que él representa es culpable de tener una conducta incompatible con la dignidad y el papel de la prensa. La investigación secreta sólo se puede justificar en casos excepcionales, si trae a luz información de especial interés público, que no se podría obtener por otros medios.

PERIODISMO INVESTIGACIÓN – Esta rama del periodismo supone el empleo de los métodos y técnicas propias de la investigación social. No es cuestión de rasguñar la superficie de los sucesos y concluir. El legítimo periodismo de investigación tiene su límite en la veracidad y honestidad

INTERÉS PÚBLICO – En relación a temas como intimidad/privacidad, grabaciones clandestinas, simulaciones/subterfugios u hostigamiento, se producen situaciones excepcionales, que pueden ser cubiertas por la prensa invocando el interés de la opinión pública, sólo en caso de: a) descubrir o exponer un delito o una falta grave; b) proteger la salud pública y la seguridad; c) prevenir que la ciudadanía sea engañada por alguna declaración o acción de un individuo o una organización.

Kelly Portalatino (Perú Libre) refirió que la prensa «no puede ejercer una sentencia, eso le compete al Poder Judicial » y que los hechos de investigación no pueden «mancillar» y «atentar contra el honor».

Algunos congresistas reaccionaron luego que se aprobara un nuevo cuarto intermedio que será visto después que culmine la semana de representación. «Quieren dilatar el proceso, lo ocurrido durante la sesión del Pleno fue armado por la bancada de Perú Libre. Lo que están haciendo es prolongar porque no tienen los votos y quieren poner incertidumbre a la prensa», declaró a los medios Patricia Juárez.

