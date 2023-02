Congreso rechaza adelanto de elecciones y referéndum por asamblea constituyente

¡Clickear Stars! (Votos: 2 Promedio: 5 )

NI CHICHA NI LIMONADA: GOBIERNO SE CIERRA Y CONGRESISTAS DICEN NO ADELANTO DE ELECCIONES 2023

Estas lacras son tan incompetentes que no se ponen de acuerdo en lo mínimo: rojetes, caviares y pro senderistas se quedan con las ganas de su Asamblea Constituyente.

Con 48 votos a favor, 75 en contra y 1 abstención el Congreso rechazó la propuesta de adelanto de elecciones 2023 «que incluía una consulta popular» para una Asamblea Constituyente… propuesta en minoría presentada por Jaime Quito de Perú Libre. En este mismo contexto, se jodieron la reconsideración fue rechazada.

Si mañana no aprueban el proyecto de ley de la presidenta Dina Baluarte, que sigue? Que la presidenta presione el gatillo y no presente su renuncia dejando sin piso a los congresistas, no hay otra solución. Por ello crece consenso entre congresistas para vacar a Dina si no presenta su renuncia.

LA DEMOCRACIA NO ES NEGOCIABLE: LA ALGARADA COMUNISTA QUE ASOLA EL PERÚ PARA TOMAR EL PODER Y DERRIBAR EL ESTADO DE DERECHO DEBE SER LIQUIDADO POR NUESTRAS FFAA Y PNP.

Dina Boluarte, ya marcó el campo y señaló «No vamos a ceder al chantaje de un sector mínimo, mi renuncia no está en juego», así mismo dejó en claro que no existen fricciones entre ella y el premier Alberto Otárola, y que el tema del adelanto de elecciones generales ESTA EN MANOS DEL CONGRESO.

Nuevas elecciones 2023 con la mismo JNE, ONPE y RENIEC. Si no hay cambios en las reglas electorales todo seguirá igual: grupo de pro senderistas que no quieren soltar la mamadera hasta el 2026 (ya sacaron su cálculo cada uno dejaría de percibir por lo menos un millón de soles, fuera de muertos y heridos) y una Asamblea Constituyente amenazan quedarse 50 años.