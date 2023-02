CONGRESO EXPECTORA ADELANTO DE ELECCIONES EN 2023

By

Se sabía, los insectos de la izquierda radical, Podemos, Somos Perú y Morados se quieren quedar hasta el 2026. Ahora buscan censurar a mesa directiva del Congreso.

Nos hemos quedado como pollo sin cabeza ante la actitud de los pendejos que fingen dividirse para no llegar a los votos. No quieren perder la mamadera, menos les interesa el país: Comisión de Constitución rechazó el proyecto de ley, adelanto de elecciones del Ejecutivo apelando al Art. 78 del reglamento. Se respondió con votación abrumadora y se le dijo ¡no! a la izquierda radical y chantajista. Ahora a trabajar por las reformas políticas y el adelanto de elecciones a abril del 2024.

«Es el cuarto proyecto de adelanto de elecciones rechazado por el Parlamento en la última semana y seguirán hueveando».

Que podemos esperar de estos zánganos que quieren imponer como sea la Asamblea Constituyente para cambiar la constitución?

Pero ¿Alguien ha visto algún documento que muestre exactamente qué se quiere cambiar de la constitución? Ni ellos mismo saben porque no han leído la constitución, ni saben explicar. Si desean un Asamblea Constituyente bien harían en manifestar que quieren:

Primero, deben entender estas cabezas huecas, que en democracia existen pesos y contrapesos, pero una Asamblea Constituyente es un peso absoluto que obra por encima de los poderes constituidos, pudiendo incluso suprimir derechos fundamentales o eliminar instituciones.

Segundo, que en todos los países de esta parte de América donde los comunistas metieron la mano en la constitución, ha habido más fracasos que beneficios para la población, sólo existe una casta de víboras- en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, etc- que concentran el poder en desmedro de los más pobres.

Tercero, la violencia generada por la izquierda radical nuestro país ha perdido más de 4 mil millones de soles hasta ahora. Además, que sólo el referéndum para una Asamblea Constituyente estaría costando 100 millones de soles. Sin contar los 450 millones de soles que costaría la instalación de la asamblea, aparte de los 1,500 millones de soles para el proceso de Elecciones Generales 2023. Quiere decir cerca de 2,100 de soles que gastaríamos: con todo este presupuesto se podrían construir 14 hospitales o 40 colegios, o más de 600 kilómetros de carreteras. Y porque no comprar 30 mil paneles solares para los 8 mil pueblos que tiene Puno y llevarles agua?

Cuarto, esta iniciativa de los exsocios de Dina Boluarte, se ha cocinado desde el Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, castrochavismo en complicidad de Perú Libre y Juntos Por el Perú, que han llenado de odio y resentimiento a una turba incendiaria que piden la renuncia de Boluarte, liberación de Castillo e imponer una Asamblea Constituyente, impulsados por discursos de Evo Morales desde Puno instando a la población iniciar una revolución para refundar una nueva República.

Quinto, no creo que Pedro Castillo haya tenido la capacidad de planear una revolución durante sus 17 meses, si tengo la convicción del trabajo Vladimir Cerrón y su entorno íntimo, con el apoyo del «gallo» Zamora y su mujer, dos capos de inteligencia cubana especialistas en desestabilizar democracias.

Nuevas elecciones 2023, con los mismos actores, con grupos de vándalos y terrucos controlando y amenazando a la población, con el mismo JNE, ONPE y Reniec? Como vemos, nada esta garantizado, con estas elecciones los resultados serian fatales y catastróficos, todo lo que nace de la incapacidad, del desorden y descontrol nos llevaría a la ruina.

Dos cosas para resaltar en medio de esta tormenta política:

«La congresista Lady Camones presentó un proyecto de Ley para que sentenciados por terrorismo, narcotráfico, corrupción y violación no puedan postular ni acceder a cargos públicos».

La revista The Economist: Perú dejó de ser un país democrático. Ubicó al país en el puesto 75 del índice de democracia con un puntaje de 5.92 de 10 puntos posibles.

Que nos sirva de lección a la mayoría de peruanos que amamos a nuestros país por encima de nuestras ideas políticas para ponernos de acuerdo en esta crisis que se debate entre el autoritarismo y la democracia: si la presidenta Dina Boluarte no gobierna con decisión y coraje, que renuncie y asuma el gral. William Zapata, y conduzca el país con mano firme.