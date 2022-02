Congreso descalificado defrauda al pueblo otra vez

By

Congresistas no son ingenuos defienden sus intereses, la portada del diario Perú 21 lo retrata.

Alva fuma la pipa de la paz con gabinete Torres, sin repartija, y sellan con un abrazo hipócrita, que al final no cambiará nada. No aprenden o privilegian intereses, dejense de efusiones y queden como lo que son, «tontos ùtiles», con poca dignidad; el pueblo lo observa y no olvida.

«Hannibal, les promete; se quedan todos y como tontos útiles atracan». A pesar que el primer ministro Torres, ha demostrado que no tiene escrúpulos, les pide disculpas al Congreso y comunica que aceptará la decisión que tome el Congreso el 8 de marzo?

Qué acepta apertura de la titular del Legislativo para buscar consensos con todos los sectores políticos que rebajen las tensiones entre ambos poderes? Qué está buscando el diálogo…hasta con el diablo.

Como si fuera poco el presidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres pidió disculpas a «los muchachitos tontos» del Congreso, por calificar de “golpistas” y una cantaleta de calificativos a un grupo de parlamentarios opositores, incluidos los miembros de la mesa directiva.

Si bien no volvió a utilizar el calificativo, el mensaje llega como respuesta a las declaraciones que ofreció más temprano la titular del Legislativo María del Carmen Alva? Cree en «hannibal», el traductor del «chotano», que se pelea con todo el mundo, cuando dice:

“A todos los congresistas mis disculpas por las expresiones que haya manifestado en el fragor de esta contienda”?

Qué el jefe de Gabinete al inicio de su comparecencia ante la prensa la tarde del miércoles 16 de febrero, lo hace con el propósito “de encontrar consensos para enrumbar a nuestro país hacia el bienestar de todos los peruanos”?

Qué aceptan la fecha propuesta por el Congreso para solicitar el voto de confianza, el martes 8 de marzo. Qué es facultad del Legislativo darles o no el voto de confianza. “Eso es constitucional. Tenemos que acatar lo que decida el Congreso”.???

Fiel al castigo AP, y las demás bancadas, incluidas la oposición más dura al gobierno de Pedro Castillo como Fuerza Popular y Renovación Popular han expresado su disposición al diálogo con el Ejecutivo? La fresa a la torta la agrega Torres, que si hubiera alguna agrupación política que no quiera conversar con ellos, respetarán su decisión. “No vamos a presionarlos ni vamos a criticar sobre eso”.

Los congresistas no aprenden nada, se irán de caramelo y por la espalda le meterán la hoz y el martillo… piensan que el pueblo no se da cuenta que ya tranzaron con Perú Libre, por eso «el abrazo del oso» con Maria del Carmen Alva, presidenta del Congreso y Waldemar Cerrón?

Estos congresistas no aprenden, se irán de caramelo y por la espalda le meterán la hoz y el martillo…

Me quiero morir!!!