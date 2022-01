Congreso desahuciado

Como vemos, todo un tema que el colega Martín Cabrera de El Comercio, pone en debate: Escenarios y pronósticos para el 2022: Agenda pendiente y metas urgente, no hay que dejarlo pasar.

Que los principales pendientes, tales como la reformas estructurales, que aun no se revisan. La reactivación económica, el retorno a clases, la paralización de obras y los problemas de gestión institucional en los gobiernos regionales y locales han sido temas mencionados en casi todos los debates parlamentarios en vano a pesar de ser urgentes. También hay otros de más largo aliento como la reforma política (voto preferencial, financiamiento, reelección congresal, etc) y la propia reforma de salud que a nadie le importa?

Las comisiones no han tenido mayor proactividad, de la misma forma los grupos parlamentarios una mejor evaluación y desarrollo de la agenda lehislativa al interior, con el propósito de lograr posiciones mayoritarias o en bloque, para reducir el alto costo político y económico de la incertidumbre que nos golpea. Además, evitar la presentación y aprobación de leyes declarativas y buscar poner temas importantes en agenda. Es posible que a la fecha haya más de 160 proyectos de ley declarativos o que apuntan a priorizar la creación de distritos o la creación de obras, por ejemplo?

