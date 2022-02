Congreso con la soga al cuello

Ningún congresista en su sano juicio puede darle el voto de confianza a este “gabinete provocador» de «Hannibal»… tienen el tiempo suficiente para reflexionar antes de la presentación del «Gabinete Torres» al Congreso para pedir el voto de confianza. Para tratar la vacancia, infracción constitucional o la renuncia de Pedro Castillo; después de eso.. tendrán que darle la confianza a los impresentables para que no los manden a sus casas….

El cuarto gabinete que encabeza el premier Torres, no representa ninguna garantía para concertar con los sectores políticos, ni para buscar el diálogo. Al contrario desnuda la personalidad del «aprendiz de presidente», vende su alma a Vladimir Cerrón, a la nueva agrupación liderada por Bermejo, también a lo que resta de Juntos por el Perú, asimismo ratifica al «mercachifle» Condori en Minsa, mantiene a Juan Silva en MTC convertido en «agencia de empleo». Hannibal se pelea con todo el mundo, de traductor de Castillo a pasado ser apañador de ministros cuestionados. Como vemos los constantes cambios se producen a raíz de las controversias surgidas con cada juramentación. A pesar de todo hay algunos miembros del actual gabinete vienen siendo sindicados por corrupción, denuncias por violencia familiar o falta de objetividad para el cargo. El chotano «aprendiz de presidente» Castillo, queda totalmente retratado que antepone las agendas personales a las agendas nacionales. Más aún cuando el «Dr.Anemia» con mayor fuerza colocó a sus peones en el gabinete y choteo a los caviares de Verónika Mendoza. El «mercachifle» de Salud es la bala de plata y «Hannibal» la bala de oro»?

El chotano y Hannibal están dinamitando la democracia, las amenazas concertadas al Congreso de la República y a su presidenta María del Carmen Alva, son parte de la provocación y estrategia golpista comunista para tomar control total del Estado, acabar con las libertades y convertirnos en una republiqueta socialista donde puedan robar a sus anchas, como en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, etc estrategia desesperada por la desaprobación lapidaria de las mayorías de peruanos.

NO MAS COMUNISTAS POBRES, EN UN PAÍS RICO

