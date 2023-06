Congresistas transfugas amenazan a la representación política

«Las Elecciones Regionales y Municipales 2022 volvieron a exponer la derrota de los partidos políticos tradicionales y la acogida significativa que tienen los movimientos regionales en distintos puntos del país. Para el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fernando Tuesta el fracaso de las agrupaciones políticas no es nuevo, pues se visualiza desde hace tres décadas».

7. Dejemos de echarle la culpa de todo los males al fujimontesinismo, padre del transfuguismo parlamentario o cambio de grupo o fracción con la finalidad de garantizar la votación en el Congreso. El tránsfuga se desvincula del partido al que pertenece, porque no tiene formación política y llega como invitado. Esta es una mala práctica que aumenta los debates acerca de su legitimidad y las medidas para erradicarla.

5. Este cáncer se desarrolla en un contexto de desintegración del tejido social y partidario, tres ejemplos: APRA, AP y PPC. La ambición de viejos líderes que no quieren dar paso a la nueva generación, la crisis socioeconómicas, fragmentación y desafección partidaria, el surgimiento de nuevas fuerzas políticas de fachadas, movimientos sin doctrinas, el mismo debilitamiento de las instituciones democráticas y la polarización de la ciudadanía, son algunos de los fenómenos que se han dado en nuestro país, sin hechos que han impactado en los últimos procesos electorales.

3.Cuál es la disyuntiva ¿limitar o erradicar el transfuguismo parlamentario? Acaso esto no implica necesariamente en alguna medida limitar los derechos políticos de los ciudadanos, particularmente el derecho a elegir y ser elegido y el de libre asociación?

By