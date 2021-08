Congresistas “cómplices” traicionaron la confianza del país

“Día infame para el Perú, congresistas optaron por defender los intereses de sus patrones, ganar un sueldo que nunca en su puta vida habían pensado y gozar del poder”.

¿Qué nos queda decir luego de que esa plaga de congresistas de la República votara por darle el voto de confianza al Gabinete Ministerial, tan cuestionado que preside “Paco Yunque viejo”, de la mano con los “furgones de cola” Acción Popular, Alianza Para el Progreso y Podemos? ¿Luego de un circo que duró dos días de palabreo y floro barato del premier Bellido y sus ministros, el pleno del Congreso decidió otorgar la confianza al Gabinete Ministerial con 73 votos a favor de ganapanes que se burlan del país, 50 en contra y ninguna abstención? ¿Con un discurso más que superficial, genérico, sin fechas, ni tiempo y sin sustento en un contexto de emergencia, que generan dudas y estupor?

Solo los parlamentarios de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, 2 congresistas de APP, 1 de Podemos Perú y los disidentes de Somos Perú-Partido Morado, se la jugaron por la democracia y la libertad con su voto hoy en el Congreso peruano.

VERGUENZA: “No más pobres en un país rico! Gas a 60 soles, 3 panes por un sol, aceite a 12 soles, pollo a 11 soles kg, bonito 10 soles el kg y como cereza el dólar S/. 4.10 Estos son los logros de “lapicito” y el Gabinete de “Paco Yunque viejo”. Gabinete que en menos de 30 días está arruinando nuestro país”.

El voto de confianza ya estaba cantado hace rato, habían arreglos, contubernios bajo la mesa, ahora los comunistas tienen todo el poder para destruir al país y cambiar la Constitución, e implantar los planes del Movadef. Siempre lo he manifestado, la apatía e ignorancia de las masas es la principal fuerza de los gobernantes. La libertad no consiste en tener un buen presidente, sino en no tenerlo. Un pueblo ignorante se manipula con miedo. ¿Protestas como un ciudadano o callas como un súbdito?

Es tan triste y vergonzoso ver a los peruanos ajenos a la política; el desinterés y la apatía con respecto a las declaraciones del primer ministro Guido Bellido en el Parlamento, luego de la intervención de los legisladores durante el debate previo a la votación de la confianza: Una aclaración respecto de las acusaciones que recibe él y su gabinete de tener vínculos con el terrorismo y con organizaciones criminales como Sendero Luminoso. “El partido Perú Libre, el presidente Pedro Castillo ni ninguno de los ministros tenemos sentencia por terrorismo”.

Lo malo es que la sociedad peruana sigue creyendo todo lo que oye y lee, sobre Castillo, Bellido; Bermejo QUE NO SON TERRORISTAS, sin tener la capacidad de ser, en primer lugar, escéptico ante lo que dicen los demás y, en segundo lugar, tomar una decisión haciendo uso de propio criterio sin dejarse influenciar por factores externos. En una democracia, cuando las decisiones son tomadas por el pueblo, se esperaría que sean tomadas con base en el bien común, lo más importante, usando su propio criterio, sin dejarse engañar y manipular por falsas informaciones y por el terror que estas puedan causar.

“Que no han planteado “ningún programa comunista” ni que responda “a otras realidades” que no sean las del país. Que no se puede avanzar con las voces que no piensan en el país. Que debemos estar unidos, trabajar juntos para todos los peruanos y no tenemos que crear fantasmas. Aquí no hay una sola persona que esté vinculada con el terrorismo”. No podemos tragarnos este cuento, los comunistas no cambian de noche a la mañana.

Debemos aprender del Coronel FAP (r) José Fernando Arias Córdova, que con CORAJE y HUEVOS se dirige a los altos oficiales FAP en situación de retiro COMPAÑEROS, AMIGOS y SEÑORAS ESPOSAS, nosotros somos los únicos que aún no estamos Organizados para asistir a las marchas para la defensa de la Democracia, el Ejercito, la Marina y la PNP ya están organizados incluyendo a sus señoras esposas y familiares.

“Voy a tomar la responsabilidad de ser el Coordinador de este evento y luchar contra el comunismo en la calle, no podemos aceptar que nos gobiernen y dejar a nuestros hijos y nietos un Perú como Venezuela, únete a luchar gritando en la calle por tu Perú. Espero que te integres a “QUIÑONES FUERZA AZUL”

Nuestro Colectivo se Llama Quiñones Fuerza Azul, voy a crear un WS para ponernos de acuerdo y estar juntos durante las marchas, también hay movilidad para nuestros traslados, nos falta hacer una banderola Azul/ blanco grande con nuestro nombre del Colectivo. Yo seria el coordinador de la FAP ante los otros colectivos, como Arica no se Rinde tambien con la Naval y la PNP.