Congresistas chantajistas y reclutadores

Ayer un colega y amigo me llamó a mi celular y me dice “Jaimito te espero a las 6pm en el Club de la Unión, para conversar un rato”. Bueno, ya en el tercer piso, a boca de jarro, sin esperar un minuto, explota: “están hablando de que es ilegal la grabación de Moisés Mamani, solo deben de ver el beneficio que trae consigo este acto, en realidad se pudo descubrir la porquería que hay detrás del trono de PPK, su gabinete de lujo y sus avangers; por compras de votos contra la vacancia a cambio de obras.

Esta es una triste REALIDAD QUE NOS JODE A TODOS LOS PERUANOS. ¿Por qué los políticos, ADUCEN QUE FILMAR ES UN DELITO, si ellos son personas públicas y no deberían ocultar nada? Sin ir muy lejos, en las comunidades campesinas, los jefes toman los acuerdos de interés, públicamente sino, no valen. Públicamente no es mostrar papelitos, es con el pueblo presente físicamente. El espíritu humano es propenso a la corrupción, la única forma de controlarlo es que haya testigos, que vigilen y calmen los iras de la maldad.

¿A dónde me lleva todo esto? Es que Mamani es Congresista de la República, y no puede actuar como un ciudadano de a pie, como autoridad debió acudir a la Fiscalía para proceder de acuerdo a ley, porque es delito lo que hizo al margen de los resultados. ¿Al confesar que las grabaciones lo planificaron con otros congresistas de Fuerza Popular, el tema se agrava, a pesar de los resultados. Los delitos no generan derechos, ni protección judicial?

¿Editar un Video (simular pruebas) con fines probatorios distorsionando la verdad para afectar a terceros es acto doloso, es denuncia calumniosa? Los Mamani-Videos son editados, incluso la fecha del registro muestra 31 de Diciembre a las 21 horas. (pm.). Que algunos implicados han aceptado las expresiones grabadas, pero solo como “fanfarronadas” y en el caso Aragón (el del 5%), su silencio confirmaría los hechos? El Video de KENJI maliciosamente fue editado con el de ARAGON para confundir a la ciudadanía y generar una repulsa nacional. Logro su objetivo.

¿Mamani tiene que entregar las copias de los videos ORIGINALES sin editar sobre la entrevista con PPK y Giuffra, Kenji Fujimori, Bienvenido Ramírez, Guillermo Bocángel, al igual que de los ministros Mercedes Aráoz y Carlos Bruce y PRESTAR SU DECLARACION ANTE LA FISCALIA? Sino entrega esos videos estaríamos hablando de mentiras, chantajes, ocultamientos, extorsiones, etc. y debe decir el nombre de los legisladores que conspiraron; luego el PJ dirá si lo que hicieron fue legal o ilegal.

Se acuerdan como le dieron con palo a la exprocuradora Yeni Vilcatoma por grabar al ministro Figallo. Gracias a ella empezó la caída de Ollanta Humala. Ahora se ve claro la labor de la congresista Vilcatoma. ¿Qué todos estos congresistas implicados en los Mamanivideos se merecen el desafuero? SI. Este mismo mecanismo se debe ampliar para los tránsfugas o renunciantes al partido que los encumbró por no respetar el mandato de de las urnas. ¿Un terruco se puede infiltrar en ex partido, una vez logrado ser miembro del Congreso, renuncia y hasta tendría su propia bancada?

¿Le podemos creer a Kenji Fujimori, quien ahora recién afirma que Fuerza Popular lo quiere desaforar para recuperar el poder del Congreso con los accesitarios? ¿Qué esto no se trata de una lucha contra la corrupción, sino de una lucha por el poder, que el Perú no merece esto? ¿A dónde nos conduce una eventual expulsión del parlamento, en realidad el fujimorismo recuperaría tres curules y quiénes son los accesitarios de los cinco congresistas:

Fuerza Popular: Raúl César Franco Inga, quien obtuvo en las últimas elecciones 10,730 votos, reemplazaría a Kenji Fujimori. De Bienvenido Ramírez su accesitario vendría a ser María Candelaria Ramos Rosales, quien alcanzó 2,692 votos. César Campos Ramírez, con 5,356 votos, sería quien tome el lugar de Guillermo Bocángel. En el caso de los legisladores de Peruanos Por el Kambio: Luis Moncada Vigo, con 212,727 votos, ocuparía el lugar de Mercedes Aráoz, mientras que de Carlos Bruce su accesitaria sería Cecilia Tait, la cual consiguió 20,847.

Por ultimo ¿Por qué no incluyen en esta lista al congresista Moisés Mamani acusado por su asesora Lisseth Valenzuela de haberla despedida arbitrariamente estando embarazada? ¿Que mintió en su hoja de vida, ya que los colegios en donde dijo haber estudiado, no registran su identidad o asistencia? ¿Qué abandonó a su mujer e hija hace 20 años y las dejó en la calle? Un congresista que no tiene calidad moral…