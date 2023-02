CONGRESISTAS AHORA COMEN COMO RICOS

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

POR ESO NO QUIEREN LARGARSE!!!

Presupuesto individual podría cubrir el gasto diario de toda una olla común y en la semana lo que una familia gasta en un mes.

Congresistas de la República, desde la 2da quincena de diciembre de 2022 tragan rico un buffet de lujo de S/. 190 soles -desayuno, almuerzo y cena- antes costaba S/ 15 por almuerzo para cada uno de los 130 congresistas. En que trabajo dan este tipo de refrigerio? Un trabajo de investigación de Cuarto Poder reveló que se contrataron concesionarios para los comedores y cafetería en el Congreso, haciendo que este gasto se quintuplique, llegando a gastar mas de 2 millones soles.

Hasta la 1ra quincena de diciembre 2022, los platos constaban S/ 10.59 y con S/ 5 adicionales, podías agregar una bebida. Hoy, los padrastros de la patria pueden elegir entre dos tipos de ensaladas, tres tipos de entradas, seis opciones de platos de fondo, guarniciones, postre y dos vasos de refresco de fruta natural: ojo que la carne de pollo no debe haber tenido ni un golpe de una mosca, lo mismo con las carnes rojas, frutas y verdura ninguna picadura de mosquito.

Esto no es un chiste, algunos congresistas se hacen los cojudos, que no sabían, no tienen tiempo para fijarse en pequeñeces. Otros parlamentarios, como Patricia Chirinos, mostraron su apoyo al aumento del gasto alimenticio de los legisladores, aprobado por la Mesa Directiva. “Los peruanos tienen derecho a comer rico”.

Waldemar Cerrón sobre buffet de S/80: “alimentarse no es un gasto innecesario, también pagamos impuestos”.

“El buffet para los días que se desarrollan los plenos no solo es para el almuerzo, la adenda también cambio el desayuno que se consumía en un día de sesión plenaria, ahora se sirve un buffet con tres variedades de jugos naturales, cuatro opciones de sandwich, dos opciones de bocaditos salados, dos opciones de bocaditos dulce, queques, y seis variedades de pan, más fruta , yogurt , cereal”,

1. Desayuno S/ 31 por congresista, ocho veces más que antes. Antes el desayuno de un congresista- hasta el mes de diciembre-, costaba S/ 4.22, según el contrato inicial que se firmo con el consorcio.

2. Cena, cuesta S/ 80 por congresista, es decir que en un día de pleno los congresista pueden llegar a consumir hasta S/ 190 por persona solo en alimentación.

3. Si se tomamos en cuenta que desde la quincena de diciembre que se firmo esta adenda, se han desarrollado 18 sesiones del pleno hasta la fecha, si hubo, buffet, desayuno, almuerzo y cena, el Congreso ha gastado solo en dos meses S/ 444 mil aproximadamente en alimentación, sin contar los otros eventos protocolares. que pudieron haberse realizado en estas semanas.

Para taparle la boca a los periodistas Pepe Cevasco, Oficial Mayor del Congreso dijo «a ustedes cuando hay un plenario también se les da «una gaseosa y un paquete de galletas». Mil veces Plop!!!