CONGRESISTA VIOLÍN DEBE SER DESAFORADO

By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Fueron 9 congresistas que chuparon en el Parlamento como si fuera una cantina?

O sea mientras gritaban ¡vacancia! ¡Pedro Castillo renuncia! estos hueveras festejaban de lo lindo dentro de las instalaciones del Congreso, de los que ahora se sabe pues pueden haber más juerguistas en otras instalaciones… Y porqué no???

1. Entonces ¿Por qué la «sesión plenaria» sobre suspensión del congresista Freddy Díaz fue reservada? Según varias fuentes todos coinciden en señalar que se revelaron algunos detalles que no querían que sea público.

2. Según la defensa legal del congresista Freddy Díaz, que ese día de los hechos denunciados, Freddy Diaz estuvo libando alcohol con 9 congresistas dentro de las instalaciones del propio Congreso.



3. Que ese mismo día, según la defensa legal, Freddy Diaz se fue a su despacho con 3 de los 9 congresistas para seguir consumiendo alcohol.

4. La defensa legal del congresista Díaz señaló que 2 de los 3 congresistas que estuvieron consumiendo alcohol en el despacho de su patrocinado, integraban la ‘Comisión de Ética» y firmaron su sanción. No dio nombres, pero tampoco ningún congresista le pidió detalles.

5. Además, el suspendido congresista Freddy Díaz confirmó lo que adelantamos en pysnnoticias: que estuvo tirando trago con otros congresistas en las instalaciones legislativas. Porqué no da los nombres??? O le han prometido que no lo van a desaforar???



6. Lissette Gallardo, abogada de Freddy Díaz, contrariada indicó que «La Comisión de Ética no debió pronunciarse ante este hecho (la supuesta violación), porque son materia de un proceso penal».

7. Según la abogada «Un desafuero no corresponde. Si tuvieran que desaforar a mi patrocinado por tener un proceso penal en investigación, tendrían que hacerlo con todos los que tienen procesos penales por un tema de igualdad ante la ley».

8. La feministas se pueden preguntar cómo una abogada puede defender a un violador? Entonces debemos comprender de dónde nace la figura «abogado del diablo»…

«Con 99 votos a favor y ninguno en contra, el Pleno del Congreso aprobó suspender por 120 días al legislador Freddy Ronald Díaz Monago, acusado de violación sexual. Solo cuatro congresistas se abstuvieron».

Por último, el congresista Freddy Díaz, niega que haya agredido sexualmente a una trabajadora de su despacho luego que bebió licor con ella y dice que espera regresar al Congreso tras su suspensión. Cómo y el testigo que le dijo: «congresista usted está dejando a la trabajadora encerrada»!!! Y él salió embalado, ahí están las grabaciones…