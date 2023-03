Congresista Cordero solicita que informe en su contra sea archivado

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

El legislador aseguró ante el Pleno que la Comisión de Ética no ha corroborado los hechos que le sindican

El legislador Luis Cordero Jon Tay, aseguró ante el Pleno del Congreso de la República que la Comisión de Ética no ha corroborado los hechos que le sindican y demandó que el informe en su contra sea archivado.

Por su parte, la defensa legal del parlamentario, el abogado Elio Riera, señaló que el informe responde a una presión mediática, pero no contiene un respaldo jurídico.

Asimismo, Riera señaló en la sesión del Pleno que la Comisión de Ética no consideró que la Fiscalía había archivado el caso.

Cabe indicar, que el Pleno del Congreso retornó el informe final de la Comisión de Ética que recomendaba suspender de sus funciones parlamentarias; así como del descuento de sus haberes por 60 días al congresista Luis Cordero Jon Tay, quien es acusado de presuntamente haber agredido física y psicológicamente a su ex pareja.

Con 73 votos a favor, se aprobó que el informe final, que recomendaba suspender 60 días al parlamentario, sea devuelto a la comisión que lo formuló.

La presidenta de la Comisión de Ética, Karol Paredes, sustentó este informe final que inició a raíz de un reportaje periodístico de Panorama en el que se da a conocer una denuncia contra el congresista Luis Cordero Jon Tay por supuestamente agredir a su expareja.