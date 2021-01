La presidenta de la Comisión de Reforma de Pensiones del Congreso, Carmen Omonte, fue culpada de impedir que se siga informando a los peruanos sobre este tema, y así evadir el debate respecto a que el Estado vuelva a administrar el sistema pensionario en el Perú.

La denuncia la realizó el joven Diego Pérez Roncagliolo, quien lleva recolectadas más de 11 mil firmas en la plataforma change.org (https://cutt.ly/agXldr0) contra las principales propuestas promovidas por la parlamentaria, que postula a la vicepresidencia del Perú por Alianza para el Progreso (APP) y que ha comunicado que este mes tendrá su informe final sobre el nuevo sistema de pensiones.

“La señora congresista Carmen Omonte no nos permite seguir su cuenta de Twitter (nos bloqueó) para que no podamos seguir informando a los ciudadanos sobre la creación del OPP y evitar el debate”, expresó.

Entre los acuerdos de la llamada “Comisión Omonte” figuran dos temas que son considerados muy perjudiciales para los peruanos respecto de sus pensiones, según manifestó Pérez Roncagliolo en entrevista con Canal N.

Uno es la creación de Organismo Público de Pensiones (OPP), entidad con la que el Estado volvería a administrar las pensiones y se encargaría de la afiliación, recaudación, cobranza y hasta de dirigir la política de dónde se invierte el dinero de los afiliados.

“El Estado es un mal administrador y la corrupción hace que todos tengamos temor de qué va a pasar con nuestros ahorros. Yo no quiero que al jubilarme me digan no hay plata porque la corrupción se la robó”, sostuvo.