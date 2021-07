Hay un cometa que viene hacia el Sistema Solar, y no es un cometa cualquiera. El objeto C/2014 UN271 viene de lejos, concretamente de la Nube de Oort, donde la observación astronómica es muy limitada. Además, es un cometa gigante de proporciones realmente impresionantes. Ahora se ha ganado el nombre oficial de Bernardinelli-Bernstein porque Pedro Bernardinelli y Gary Bernstein de la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos son los astrónomos que lo encontraron.

Nuestro Sistema Solar puede no ser muy grande cuando estamos acostumbrados a ver imágenes de galaxias y cúmulos de galaxias, pero es lo suficientemente grande como para no poder saber qué hay en las regiones periféricas donde la luz solar no llega. Una de estas áreas es la Nube de Oort, y todavía hay muchas preguntas sin respuesta al respecto. Sabemos que hay una gran cantidad de rocas concentradas, pero no hay información sobre su composición.

Por suerte para nosotros, algunos de estos objetos eventualmente pasan cerca de la tierra, y tenemos la oportunidad de observarlos para aprender más sobre nuestro “patio trasero cósmico”. Por supuesto, puede tomar mucho tiempo para que la órbita de una de estas rocas la acerque al Sol, pero cuando eso sucede, es un gran evento. Este es el caso del cometa Bernardinelli-Bernstein, pero hay mucho más sobre él que merece atención.

Al principio, parecía difícil determinar si este objeto es incluso un cometa, porque no contaba con la cola clásica en imágenes anteriores, en los archivos del telescopio que fotografiaban el C/2014 UN271 “accidentalmente”. La ausencia de cola se debe a que el cometa está demasiado lejos del Sol , las colas son el resultado de la acción de los rayos del sol, ya que estos objetos se acercan a nuestra estrella y eventualmente se calientan. Afortunadamente, una observación de red del Observatorio de Las Cumbres mostró que c/2014 UN271 ahora tiene un coma de gas y polvo a su alrededor, característico de un cometa que se acerca al Sol.

Se estima que el Bernardinelli-Bernstein es unas mil veces más masivo que un cometa típico. Además, tiene una órbita extremadamente alargada, que te lleva a “perderte” dentro de la Nube de Oort durante muchos millones de años, solo para luego viajar de nuevo hacia el Sol. Es el cometa más lejano en ser descubierto antes de entrar en órbitas planetarias, lo que dará a los astrónomos unos años para verlo acercarse.

Volviendo a los impresionantes números, el cometa tiene un diámetro estimado de 100 a 200 km, o 10 veces el diámetro de la mayoría de los cometas. Las estimaciones de tamaño se basan en la cantidad de luz solar que refleja. Su viaje interno actual comenzó a una distancia de más de 40.000 unidades astronómicas lejos del Sol (una unidad astronómica es la distancia media entre el Sol y la Tierra, aproximadamente 150 millones de km). Es decir, el cometa estaba a 4 billones de kilómetros del sol. Para obtener una noción de escala, Plutón distante está a 39 unidades astronómicas del Sol.

En 2014, el Bernardinelli-Bernstein estaba a una distancia de 29 unidades astronómicas, que es aproximadamente la órbita de Neptuno, y en junio de 2021 era de 20 unidades astronómicas. La órbita del cometa es perpendicular al plano del Sistema Solar y alcanzará su punto más cercano al Sol en 2031, pero no se acercará mucho a nosotros aquí en la Tierra. De hecho, estará a lo máximo a una distancia similar a la de Saturno del Sol, por lo que se necesitarán buenos telescopios para observarlo.

Pero, ¿por qué es tan importante? Es sólo que viniendo de la Nube de Oort, el cometa traerá información valiosa sobre la composición de los objetos que existen allí, todos poco cambiados durante los 4.5 mil millones de años de vida del Sistema Solar porque reciben poca radiación solar. Los astrónomos piensan que puede haber muchos otros cometas gigantes como este dispersos por los confines del Sistema Solar, debido a la migración de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, algo que sucedió hace miles de millones de años.

Aún no se sabe qué tan brillante será cuando llegue a su punto más cercano al Sol, pero Bernardinelli dijo que el observatorio Vera C. Rubin “medirá continuamente el cometa Bernardinelli-Bernstein hasta su perihelio en 2031 y probablemente encontrará muchos, muchos otros como él”. Esto ayudaría a los astrónomos a determinar las características de los objetos de la Nube de Oort con detalles específicos.

El cometa apareció durante un escaneo de imágenes de archivo del Dark Energy Survey, que tiene como objetivo mapear 300 millones de galaxias en un rango del cielo nocturno. Pero sus observaciones también revelaron varios cometas y objetos transneptunos, y así es como Bernardinelli y Bernstein identificaron c/2014 UN271. Ahora que se ha confirmado como un auténtico cometa, queda esperar futuras observaciones y las revelaciones que traerán consigo en las regiones más misteriosas de nuestro Sistema Solar.