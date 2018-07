¡CONFIRMADO: Corruptos nos gobiernan!

Ahora si se puede decir que en nuestro querido país NO EXISTE UNA INSTANCIA U ÓRGANO DEL GOBIERNO QUE NO ESTÉ MANCHADO POR LA CORRUPCIÓN. EL CNM, QUE DEBE SER EL EJEMPLO: ESTA RECONTRA PODRIDO.

Nadie cree, que estas ratas irán a la cárcel, que los van a investigar ese es un cuentazo, y si lo hacen, solo será flor de una día, y luego todo continuara, y es que este sistema no te permite castigar puesto que todo el Estado está infectado de delincuentes de cuello y corbata. Con esto, no quiero decir que no se investigue, si hay que investigar quienes están detrás, a quienes favorecieron estos jueces, porque hay víctimas de por medio.

Pero ¿Quién quiere matar al mensajero de los audios bomba? Es extraño el proceder de la Fiscalía, primero interviene la sede de IDL-Reporteros, al poco rato la suspende y por último se disculpa, ante la protesta del periodista Gustavo Gorriti. Es que la Fiscalía no sabía que se estaba violando las leyes peruanas e internacionales sobre la libertad de prensa? Lo raro, es que al frustrarse el allanamiento a las oficinas de IDL-Reporteros– sin orden alguna-, el Ministerio Público, curándose de salud emite un comunicado indicando que respeta la libertad de prensa?

La Fiscalía ignora el secreto profesional de los periodistas, off the record? No. El periodista tiene los datos, información, sin embargo, en virtud de ese acuerdo, no puede utilizarlos a menos que los confirme a través de otra u otras vías. La identidad del origen siempre ha de quedar preservada, incluso ante el medio en el que trabajas, solo el la conoce, de ahí las leyes que protegen el secreto profesional, que incluye la confidencialidad de las fuentes, y que, en el peor de los casos, el informador haya finalizado con sus huesos en la cárcel.

Lo curioso de todo esto. es que los audios fechados enero a marzo fueron entregados por una fuente anónima a IDL-Reporteros. Chuponeo que un fiscal pidió al juez por cuanto investigaba a una banda de extorsionadores. Que este chupones legal lo ejecuta la policía vía el sistema “constelación” proporcionada por los yanquis y tiene muchos candados para los sapos?

¿Que nos deja a los ciudadanos estos audios bombas? Porque justamente ahora sueltan los audios que revelan cómo funcionan las relaciones en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), los operadores políticos, las negociaciones para emitir sentencias, acercamientos con el presidente, nombramiento de fiscales ? La verdad es que aquí la clave es que donde se pone el dedo salta la pus, la justicia esta en un estado comatoso de podredumbre suprema. Hemos tocado fondo? La Carta Magna de 1993 diseñada por el fujimorismo es la verdadera base de la crisis moral que sacude al país? Si es así, Señor presidente Martín Vizcarra, este 28 de julio en el mensaje a la Nación convoque a una Asamblea Constituyente, para diseñar una nueva Constitución y acabe con la corrupción y la injusticia.