El ex presidente del Congreso Daniel Salaverry confirmó que postulará a la presidencia de la República en las próximas elecciones de la mano del partido político Perú firme. Salaverry, hoy suspendido en sus funciones, también se muestra a favor del adelanto de elecciones si es que esto va a permitir “recuperar la estabilidad y gobernabilidad en el país”.

—¿El presidente Martín Vizcarra y este Congreso deben terminar su mandato el 2021?—

Considero que tenemos que recuperar el clima de estabilidad y gobernabilidad para que el país pueda ser atractivo para los inversionistas, para que se genere empleo, para que se genere riqueza y para que se mejore la economía de todos los peruanos. Si para que eso ocurra tienen que irse a su casa los congresistas y el presidente, pues que así sea.

—¿Es decir, coincide con el presidente en que esa es la única salida para la actual crisis política? —

Yo creo que la situación que está atravesando el país no da para más y los peruanos ya estamos cansados de ver que tenemos autoridades, que en vez de estar gobernando y resolviendo los problemas, están enfrentados, están peleándose todos los días por temas que no resuelven finalmente los problemas, y que para eso los hemos elegido.

—Generó expectativa este acercamiento entre el presidente Vizcarra y el titular del Congreso Pedro Olaechea, pero luego la Comisión de Fiscalización anunció que investigará hechos vinculados al mandatario. ¿Considera que ese es un punto de quiebre para que el presidente tome una decisión más radical o todavía hay margen para el diálogo?—

He visto mucha pose para tan poco resultado. Los peruanos lo que esperamos cuando se reúnen los dos presidentes de estos poderes es que se sienten a consensuar sobre temas concretos y que ejecuten esos acuerdos. Pero aquí hemos visto disfuerzos de ambos lados, que conversamos en la Iglesia San Francisco, que yo te voy a citar, y al final vemos no solo que las cosas siguen igual sino una actitud, no solo confrontacional, sino destructiva de una bancada mayoritaria como la de Fuerza Popular que sigue en esa línea. Han llegado al extremo de querer investigar a empresas privadas como las encuestadoras porque no les gusta los resultados de cómo los percibe la población. Todo este ruido político e inestabilidad afectan en la economía. Nadie ve que alguien se esté preocupando por esto. Por eso los peruanos dicen que se termine esto ya, vamos a elecciones, queremos un nuevo gobernante, un nuevo Congreso.

—El presidente del Congreso le acaba de decir al mandatario que fiscalizar no es obstruir y le ha pedido que no se aparte de la agenda consensuada. ¿Cree que Olaechea está en la capacidad de poder comprometer al Congreso en esa agenda?—

Tendría si este comunicado es sincero y si es que lo ha redactado él, y no se lo han redactado en Chorrillos. Tendría que empezar primero por convencer a sus aliados, a quienes lo pusieron en ese puesto. Porque lo que vemos de Fuerza Popular, que es la bancada que lo ha nombrado presidente, es una actitud totalmente distinta.

—¿Cree que es la señora Keiko Fujimori la que está direccionando todos los pasos del señor Olaechea?—

No me cabe ninguna duda de que Keiko Fujimori esta tomando las decisiones en Fuerza Popular, y si Pedro Olaechea es el presidente puesto por Fuerzar Popular, probablemente sea así.

—¿Es una decisión tomada de su parte postular a la Presidencia de la República en las próximas elecciones? —

Sí.

—Ha dicho que ha tenido acercamiento con gremios, agrupaciones sociales, con un partido político. ¿Con qué partido se ha dado ese acercamiento? —

Yo he recibido la invitación hace algunos meses del partido Restauración Nacional, a raíz de la renuncia del señor [Humberto] Lay. El partido está entrando a un proceso de reestructuración y relanzamiento. Ya hay un acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional para el cambio de nombre, ahora es el partido político Perú Firme, y es a través de este partido que nosotros estamos construyendo esta propuesta política de ancha base, una coalición que nos ha permitido asumir compromisos para trabajar en bien del país con líderes, movimiento regionales y algunos partidos políticos. Queremos presentar una propuesta seria para resolver los problemas del país.

—¿Cómo haría para postular teniendo en cuenta que no puede renunciar al cargo de congresista? —

No. No hay ningún impedimento, los congresistas pueden pedir licencia, no hay ningún problema. Sin embargo yo soy muy respetuoso del proceso de elección interna del partido, mi interés pasa por someterme a él como precandidato y si la militancia del partido, a través de su tribunal electoral me elige candidato, con todo gusto.

—¿Como invitado?—

Ya soy militante del partido político desde hace algunos meses, desde junio.

—¿Podemos decir que ya está en campaña entonces? —

No, yo soy un precandidato aún, de un proceso que está en proceso de reestructuración, lo que sí estoy haciendo es logrando muchísimo respaldo y adhesión a esta propuesta, y estamos asumiendo compromisos políticos, pero siempre pensando en qué es lo mejor para nuestro país con algunas fuerzas políticas importantes a nivel regional y a nacional.

—¿Conversó con el presidente Vizcarra la posibilidad de asumir la presidencia del Consejo de Ministros?—

No he conversado de ese tema con el presidente.

—¿Entonces los rumores al respecto fueron falsos?—

Sí, yo en ningún momento cuando me he reunido con él hemos tocado ese tema, ni he recibido ningún tipo de invitación para formar parte del gabinete.

—Usted ha considerado que sus suspensión de 120 días es una venganza de Fuerza Popular. ¿Qué mea culpa hace por el desenlace que ha tenido una decisión que usted tomó, es decir, la de postular por la agrupación que lidera Keiko Fujimori?

Bueno, en su momento fui convocado por ella, creí en un proyecto político que ella nos expuso, nos mostró en esta propuesta que tenía para el país, y lamentablemente conforme fueron pasando los meses y los años fue creciendo la decepción al ver que nada de lo que nos había mostrado se estaba ejecutando, y que mas bien esta oposición que debió ser constructiva y democrática, se fue volcando hacia una oposición destructiva, y que ponía por encima del país los intereses partidarios, personales, inclusive hasta intereses de grupos de poder económico que nos hizo tomar la decisión no solamente a mí, sino a otros más, de apartarnos.

