Sin embargo, Tea-makorn y Kosinski afirman que la teoría no está bien sostenida. Al comparar fotos de 517 parejas al comienzo de sus bodas y fotos de ellas de 20 a 69 años después, llegaron a la conclusión de que sus rostros “no convergen con el tiempo”.

Los autores Pin Pin Tea-makorn y Michal Kosinski reexaminaron la teoría, establecida por el fallecido psicólogo. Para su estudio, Zajonc hizo que los voluntarios calificaran fotografías de una docena de parejas, una muestra extremadamente pequeña – y dedujo que sus caras se volvieron más similares a lo largo del matrimonio como resultado del entorno, las emociones y las actividades compartidas, informó The Guardian.

En el nuevo estudio, publicado este lunes en la revista Scientific Reports, los investigadores argumentan que las personas se sienten atraídas por socios que se parecen a sí mismos, pero el tiempo juntos no exacerba estas similitudes.

