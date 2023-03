COMUNISTAS QUIEREN METER EN CANA A DONALD TRUMP

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

ENVIDIAN A PRESIDENTES EXITOSOS

Mi amigo Lucho Heredia, es un empresario peruano exitoso que radica en EE UU 30 largos años, piensa como norteamericano, «seguidor» de Clinton y Obama a la luz de los ideales del Partido Demócrata, cuya misión es construir un país en la que los trabajadores saben que hay alguien con su mejor interés en mente. Lamentablemente, los últimos gobiernos Demócratas no lo entendieron así porque fueron fatales, hoy con Biden que ganó las elecciones a Trump raspando las urnas pasa lo mismo, por la creciente desigualdad y olvido de sus promesas.

Me llama por teléfono y me dice «Donald Trump» quiere incendiar los EE UU y quedar como víctima, pero los jóvenes no van a caer en la provocación. Para el carro Lucho- le digo-, la firme es que Trump tiene razón en algo, «tras dos años en la presidencia, el viejito Joe Biden, va camino al fracaso y en estas próximas elecciones podrían dar la estocada a la democracia estadounidense. Culpables? la rojeria demócrata, llegaron la presidencia con grandes metas, como la de poner de nuevo en marcha la economía estadounidense tras los embates de la pandemia. Tras los programas de inversión de Biden, la inflación va por el 7 %, la mayor en décadas. También el proyecto de bienestar social «Build Back Better», una de sus principales promesas electorales, ha fracasado. No por culpa de los opositores, sino de un senador de sus propias filas.

Doble rasero de los demócratas, cómo no tienen nada que ofrecer, se la emprendieron con investigar y enjuiciar a Donald Trump, con mala onda. Porqué? Trump es su peor enemigo, para los comunistas del partido Demócrata (EE UU), es los mismo que era el expresidente Alan García en el Perú, para caviares, rojos, morados y la DBA.

¿Un juicio armado por sus enemigos para desacreditarlo e impedir que postule a la presidencia de los EEUU? Trump está en el ojo del huracán mientras un jurado investigador de Manhattan evalúa presentar una acusación en su contra por un supuesto esquema de pagos por silencio (pagar por «eléctrico» a una actriz porno 130 mil dólares para que no hable). Esta no es la única tormenta judicial que afronta el expresidente de EE.UU. Trump es blanco de investigaciones penales en Nueva York, Atlanta y Washington.

De todas las indagatorias al expresidente —que incluyen posibles delitos por insurrección, retención de documentos clasificados y obstrucción de la justicia en un caso de seguridad nacional— esta podría parecer frívola. En Nueva York, la posibilidad de la detención preocupa a las autoridades locales porque el expresidente ha llamado a protestas en caso de ser arrestado.

En EEUU, cualquier detención por delitos graves involucra la lectura de los derechos Miranda (“tiene derecho a guardar silencio” y “a hablar con un abogado”), la toma de huellas dactilares y fotografía. Incluso podría ser esposado y exhibirlo, lo mismo que «el lagarto» Vizcarra quería hacer con Alan y ganarse el aplauso de los odiadores.

Las cosas claras, el expresidente de la izquierda demócrata Barack Obama invadió 7 países en 8 años y recibió el premio Nobel por la Paz. Fue uno de los más sanguinarios en apoyar el aborto con récord en deportación de inmigrantes mientras que Donald Trump, firmó 7 Tratados de Paz y es perseguido político. Tiró el aborto es pro familia, fue el primer presidente en pisar Norcorea. Y le hacen más de 25 juicios.

Trump, es el primer presidente de EEUU desde 1980 que no inició una guerra contra un tercer país en su primer mandato: les malogró negocio a vendedores de armas. «El balance de estos casi cuatro años de gobierno de Trump es muy positivo para los americanos desde distintos puntos de vista. Separo a Trump como persona, su personalidad, es polémica. Pero, no cabe duda de que ha sido muy bueno para la creación de empleo, especialmente entre los hispanos y los afroamericanos. Están en los niveles de empleo más elevados de la Historia. Para la Bolsa ha sido muy bueno. Ha crecido un 50%, incluso teniendo en cuenta el covid».

Mi amigo Lucho, señala que Trump será recordado como el primer presidente que fue sometido a un juicio político (impeachment) dos veces. Que alimentó el mito de que la elección fue robada, convocó a sus partidarios a Washington para protestar por la certificación del voto del Colegio Electoral, les dijo que solo con la fuerza podrían recuperar su país y se mantuvo al margen, mientras asaltaban el Capitolio de EE. UU. e interferían en el funcionamiento del gobierno constitucional.

La firme es que cuando los historiadores escriban sobre su presidencia, lo harán a través del lente de los disturbios. Seguro que se centrarán en la distorsionada relación de Trump con la extrema derecha, su manejo atroz de la letal protesta de Charlottesville en 2017, el aumento del extremismo violento de derecha durante su mandato en el cargo, y la propagación viral de teorías de conspiración malévolas que alentó…

Lo mismo pasó en nuestro país, caviares, comunistas, rojetes, morados, la derecha traidora en complicidad de cierta prensa, difamaron, persiguieron con acciones sistemáticas de fiscaletes al servicio del lagarto Vizcarra, contra Alan Garcia. Con la finalidad de destruir su ego, humillarlo en vida a pesar de haber comparecido 49 veces ante jueces y fiscales cuantas veces lo citaron. Trataron de amedrentarlo y no pudieron.

Su muerte se dio como consecuencia de un círculo perverso, diabólico de un sistema de justicia manipulado por malos fiscales y jueces que con ferocidad destructiva lo combatieron y acosaron. Donde el clímax y el éxtasis del espectáculo montado, era exhibirlo con su chaleco de detenido y sello: CORRUPTO. Se pelaron, el presidente Alan García, ya lo había advertido y no tenía temor a sus enemigos, sabía quienes eran, por eso señaló:«No les voy a dar gusto a mis rivales políticos NO ME VERÁN NUNCA ENMARROCADO. Dejo mi cadáver como muestra de desprecio a mis adversarios».

CUÁL FUE EL DELITO DE ALAN?

Un 2do. gobierno exitoso, los resultados positivos, como nunca antes había sucedido en nuestro país en cuanto a las cifras macroeconómicas: eran para mí creer las exportaciones en alzas muy notablemente, el país se vio favorecido por los altos precios de los minerales.

El Producto Interior Bruto Interno creció de manera notable, al igual que las Reservas Internacionales. Otro aspecto positivo fue que Perú no resultó afectado por la crisis económica mundial, Alan fue inteligente en el manejo:

– En lo económico el Perú creció a una tasa promedio de 8%, la mayor de Latino América.

– Promovió activamente la inversión, en su gestión se elevó la tasa de inversión total del 17% al 26% del PBI.

– La inversión directa extranjera se incrementó de 2,500 millones de dólares a más de 11,800.

– Se firmaron 19 Tratados de Libre Comercio (TLC) con las mayores economías del mundo: USA, China, Canadá, Singapur, la EFTA (Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega), Tailandia, Corea del Sur, México y la Unión Europea, etc.

Con todo ello, se posibilitó el incremento de nuestras exportaciones pasando de 17,000 millones de dólares a más de 46,000 millones en ese periodo de gobierno. Su visión fue clara: sin INVERSIÓN no hay CRECIMIENTO, por ende, ni empleo, ni tributos, ni infraestructura.

Estructuró la política social en función de lineamientos: Educación de calidad, Salud universal, Infraestructura económica y social para los más pobres. Trabajo Digno, con objetivos concretos: Reducción de la pobreza del 48% al 30%, la desnutrición infantil 5% en 5 años y la anemia en igual proporción. Teniendo como estrategia la articulación y convergencia de los Programas Sociales y todas en función del concepto de Gestión por Resultados: los recursos deben ir a combatir las causas del problema, financiando las actividades claves para obtener los resultados esperados.

MÁS DE 150 MIL OBRAS INVIRTIERON EN ELLAS 86 MIL MILLONES DE SOLES, DANDO TRABAJO A MAS DE 800 MIL PERSONAS.

SE HAN PREGUNTADO CUANTAS OBRAS PUDO HACER ALAN GARCIA CON LOS 25 MIL MILLONES DE SOLES QUE SE HAN TIRADO EN LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS EN LOS GOBIERNOS DE IZQUIERDA EN LOS ÚLTIMAS AÑOS?

A los resultados me remito, nuestro país ha sido intoxicado por la mafia caviar y progres que se presentan como paladines de la moral, ciudadanos decentes y ferreis enemigos de la corrupción, responsables de haberse constituído en modelo único de lo políticamente correcto y moralmente ejemplar; tenemos las chuletas en los ojos a Toledo, Humala, PPK, Vizcarra, Sagasti y Castillo, que han destruido la economía de nuestro país.