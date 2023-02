Comunistas pro-sendero nunca cambian ni se resocialización

By

Siguen anclados en su pasado, sirviendo a los mismos intereses y con las mismas o parecidas consignas: pero tragan con la mano derecha.

Llegar a viejo, tirar por la borda el prestigio obtenido en su vida profesional y convertirse en un senil facho-comunista como el ex JUEZ Supremo Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo haciendo PROSELITISMO en un conversatorio en la UNMSM, y azuzando a jóvenes universitarios abiertamente: «HAY QUE QUEMAR LA CONSTITUCION»… es una vergüenza. Lo mismo que el «viejito caníbal» exprimer ministro, se refiera al congresista Jorge Montoya como un «marino de desagüe». Que fiel a su estilo, hable sobre la vacancia presidencial de Pedro Castillo y reitere que debe ser considerado como «nula», porque «no produce ningún efecto». Además, pida que el docente de primaria sea repuesto de manera inmediata como jefe de Estado.

«La vacancia dictada por el Congreso de la República el día 7 de diciembre es nula y si es nula no produce ningún efecto y tiene que restituirse al presidente, quizás no sea posible eso por los organismo nacionales pero sí puede ser mediante los organismos internacionales».

¿Está permitido en la UNMSM que esta calaña de “Juristas” Comunistas, salgan del closet rojimio y se zurren en la Constitución de la República? Hagan apología al terrorismo? En estas manos estuvo la justicia del país?

Si esto no es incitar a la violencia, entonces que es? que dirá ante esto el Colegio de Abogados? el Poder Judicial? que hizo caso a su pedido de libertad a su patrocinado, diciendo que estaba mal de la próstata? ahora ambos van al ataque a vista y paciencia de todos!

1. Esta ponencia, organizada por las asignaturas Historia del Perú «contexto contemporáneo, Realidad Nocional», en la Escuela de Administración y Facultad de Ciencias Administrativas, también participó el excanciller Héctor Béjar, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Duberlí Rodríguez y el decano de la Universidad Nacional de Ingeniería, Alfonso López Chau.

Algunos idiotas dirán «que bueno que ahora se este dando este gran destape y que tanto tibio, tanto políticamente correcto, se aprenda por fin a levantar la voz y defender sus ideas». Esta bien, pero que lo hagan en su casa o en su local partidario.

2. Pregunto, qué trauma no han superado estos caimanes del mismo pozo? Porqué tanto odio contra el Perú? Por su estatura? Su fealdad? Su status social? Su economía? Entorno familiar? Raza? etc etc que cuando llegan a tener poder o un cargo importante, nos lo hacen pagar con estos discursos? un «loquero» les haría muy bien, por el odio que cargan.

Es evidente que los abogados incendiarios usan nuestra democracia boba, nuestras Instituciones y nuestra Constitución cuando defienden los derechos de sus clientes, pero no creen en ella, ni tienen ningún tipo de respeto por los peruanos que creemos en ella como nuestra ley de leyes?

3. Estos comunistas de pacotilla, recontra anclados en el pasado, ponen gasolina al fuego en momentos difíciles de convulsión social, pero no renuncian a sus privilegios. Se justifican hablando de «cabalgar sobre las contradicciones», pero no pasa de ser una muestra más de cinismo: por ejemplo Hector Bejar, que «Sendero Luminoso es un invento de la Marina».

4.En vez de llenarles la cabeza a los jóvenes con tantas cojudeces desde el tamaño de su nariz, porque no lo hacen desde los clásicos del marxismo, que permita no sólo pensar los diferentes problemas que se presentaron en las distintas experiencias socialistas del mundo, sino que además les otorgue herramientas factibles para comprender tanto la realidad de hoy como su dimensión histórica. Reconocer que en esto es esclarecedor el pensamiento del Che Guevara – que muchos llevan su imagen en polos– que supo vislumbrar tanto los errores como los aciertos a los que se había arribado en la Unión Soviética y en otras experiencias socialistas como China y Cuba de Fidel Castro. Sus diferencias con la conducción de la Unión Soviética y con el propio gobierno cubano, su prematura muerte y el posterior encubrimiento de sus escritos hicieron que sus aportes no puedan ser utilizados con la importancia que hubieran merecido. Eso sólo hace aún más necesario estudiar y retomar su pensamiento sobre los errores comunistas y abusos.

5. Que la congresista Chirinos presente una denuncia constitucional contra el ex primer ministro, Aníbal Torres, por la presunta comisión de los delitos de rebelión y apología al delito, por lo que pide que se autorice que se le procese judicialmente y se le inhabilite del ejercicio de la función pública por 18 años, le quita seriedad:

1.Se sustenta en diversas declaraciones de Torres: cuando fue asesor legal de Perú Libre, en el proceso en el que Fuerza Popular buscó impugnar actas a fin de quedarse con la victoria, el abogado dijo que si intentaban llevar a cabo un golpe de Estado, “correrá mucha sangre en el país”.

2. Rememora las alabanzas que hizo a Adolf Hitler y Benito Mussolini en el IV Consejo de Ministros Descentralizados en Huancayo. Ademas, se recoge que en el Consejo Descentralizado realizado en Cajamarca, cuestionó el trabajo de la Policía y las Fuerzas Armadas, enalteciendo el de las rondas campesinas.

3. También recoge las declaraciones en las que pide a dirigentes sociales “traer a 50 personas cada uno” para hacer “arrodillar a los golpistas” y cuando criticó que un sector de la sociedad haga “creer que son superiores” a los niños de San Isidro y Miraflores.

4. Por las últimas declaraciones en la UNMSM. «La woman del Callao» Chirinos, es calculadora, se aprovecha de la situación, para ganarse algunos titulares cuando todos saben que tienen rabo de paja… y que rabo.