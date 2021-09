Comunistas de Perú Libre pretenden controlar la prensa

¿La doble cara de la SNRTV y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) ? Los propietarios creen que el presidente Pedro Castillo y el premier “Puka” Bellido deben deslindar de inmediato de esta iniciativa que es un intento para controlar los medios de comunicación como en Venezuela? Cuando lo evidente es que una organización marxista-leninista-maoísta no está concebida para aceptar la libertad de expresión.

No hay que ser ingenuo, este proyecto de ley esta concertado, Castillo y Bellido lo saben, no es casualidad la queja de Dina Boluarte vicepresidenta de la República, reclamar con su “carita de yo no fui”, que la prensa no informa de manera “proactiva” y se debe trabajar con el gobierno de manera seria, madura, ‘hermanados en la más amplia unidad”. Cuál será el concepto que tienen sobre la labor de la prensa; quieren una prensa comparsa del gobierno? ¿la política del mono: ciegos, sordos y mudos?

¿Puede haber una “Luna de Miel” con el poder y sus tentáculos que constantemente amenazan con controlar a los medios de comunicación del país? ¿Perseguir a la prensa independiente? Nunca. La prensa independiente esta para destapar la olla malolienta de la corrupción que se cocina en el gobierno de “sombrero luminoso” y su impresentable gabinete. Los comunistas, quieren una prensa cortesana, “guaripoleras” que acepten viajecitos, almuercitos y ‘asesorías’. “Que se hagan los suecos” ante las denuncias a sus funcionarios y “militantes” PROTEGIDOS. ¿Las mafias narcoterroristas?

La prensa independiente desnuda las corruptelas de este gobierno, y ya vemos cómo el dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón empezó a copar el aparato público con impresentables, sin importar si tienen capacidad de gestión, experiencia, currículum. Y el presidente Pedro Castillo coloca su rubrica sin ver todas las resoluciones de nombramientos que le alcanza Cerrón, con la misma escuela del “lagarto” Vizcarra o el “Quijote” Sagasti, con intención de comprar, convencer y caerle bien a los propietarios de los medios. Esto es gravísimo.

No hay que darle más vuelta al asunto, hay que ponerle los puntos sobre la íes; el Proyecto de Ley (269/2021-CR) que pretende regular las licencias y contenidos a los medios de televisión y radio– el Estado es dueño del espectro electromagnético de las frecuencias radiales y televisivas y otros medios de comunicación, y la transmisión en el territorio nacional”- sencillamente es un intento por controlar los medios de prensa en el país. Plantea un reparto equitativo del espectro electromagnético y radio eléctrico y otros medios, najo la necesidad de considerarlo como “interés público”?

Como vemos, la SNRTV y el CPP, se “quejan”, alzan la voz por el proyecto de ley que se está gestando sobre la ley de medios, les afecta a sus intereses particulares ¿Pagan justo por pecadores? La prensa vendida se ganó a “pulso” dicha “fiscalización” que se les viene, por dejar de tener un rol “imparcial” y deberse a las “causas” de los grupos económicos, dejando al “descubierto” su sesgo en sus líneas editoriales, dejando de ser veraces y “objetivos”, así que ya pueden ir “olvidándose” de que el Ejecutivo firmará la declaración de Chapultepec, no sería “coherente” hacerlo si se trata de impulsar una ley de medios

A ajustarse los pantalones, los propietarios de medios de comunicación saben que debe haber un respeto a las instituciones, a la ley, a la independencia y a la misma población que merece estar informada con claridad y transparencia y no lo han hecho, al contrario han desinformado, maquillado y ocultado información ¿Ahora qué pretenden? ¿Qué el gobierno controle los medios repitiendo experiencias nefastas como en Venezuela, recién para levantar la voz? ¿Esperan su bono Yanapay, porque hasta ahora no participan de la torta de publicidad del Estado?

Esta misma prensa vendida hoy recurre a lo vivido en el gobierno de Velasco, cuando se dio una ley de medios de comunicación con el cuento de entregárselos al pueblo y mantener una línea objetiva, neutral e imparcial. ¿Qué cosa es esa línea? Es la línea del gobierno en donde no se expresan más posiciones que una sola. Si todos somos imparciales, todos vamos a tener la misma línea; por lo tanto, no habrá discusión y no habrá línea editorial propia.

¿Acaso detrás del lloriqueo del gobierno de “sombrero luminoso” esta la imparcialidad, la objetividad de algunos periodistas independientes que se la juegan o está el concepto de “control” que en el fondo sustenta a un gobierno autoritario? Al final esa imparcialidad resulta siendo la línea del gobierno a la cual se sometieron los propietarios de medios de comunicación y arrastraron a sus guaripoleras y hoy no se quieren acordar de las mermeladas de Montesinos, Toledo, Ollanta, PPK, Vizcarra, Sagasti?

Para el asombro o la anécdota, es que “sombrero luminoso” con tan bajo nivel de oratoria y de ideas mienta en la OEA al decir que “no es comunista” y “reafirme su espíritu democrático”, cuando quiere una Asamblea Constituyente para cambiar la Carta Magna dejando en el limbo la seguridad jurídica y pretende manejar los medios de comunicación. Todo lo que ha dicho ante el aplauso de los camaleones de la OEA, quedará grabado y tendrá que ser confirmado, con posturas y actitudes.