Comunistas de EEUU son traferos igual o peor que rojetes peruanos.

A quiénes beneficia que saquen de carrera electoral a Donald Trump?

Se destapó farsa comunista? El fiscal especial critica al FBI por lanzar su investigación sobre la trama rusa de Trump. En un informe de 306 páginas elaborado tras cuatro años de investigación alimenta la narrativa victimista del expresidente sobre sus casos judiciales.

Según el Informe Durham, el plan de Hillary Clinton para crear una historia falsa que vinculara a Donald Trump con Rusia fue informado en agosto de 2016 por el director de la CIA John Brennan al entonces presidente Obama y el vicepresidente Biden, junto a la fiscal general Loretta Lynch y al director del FBI Comey. Y guardaron silencio, para que se joda Trump!!!

Como si fuera poco, la izquierdista CNN lo admite: «La conclusión es esta – la investigación encontró que el FBI falló en muchas, muchas maneras» – y nunca debería haber lanzado la falsa investigación sobre Rusia».

Cómo se come esto? Lo hacen porque saben que Donald Trump, no es un político cualquiera a quien pueden destruir?. No, es alguien que puede cambiar las cosas en los EEUU… Y eso no les conviene a ciertos grupos!!!

El globalismo se defiende de Trump?

Agenda 2030, el globalismo como religión de un imperio naciente.

La Agenda Global 2030 cumple una función similar para el nuevo imperio que quiere crear Alemania. Con el acompañamiento, quizá sólo temporal, de Francia?

La Agenda 2030 sigue las maneras tradicionales de la hipocresía puritana. Con su cantos contra riqueza desde la opulencia, contra la contaminación desde sus jets y con un descarado doble rasero según se aplique a un aliado u oponente. Con sus planteamientos inclusivos utilizados para adoctrinar y satanizar a quien se les oponga.

Donald Trump, había advertido que la «ideología del globalismo» se opone a su lema de «Estados Unidos primero».

«Globalismo», es un término que aparece con frecuencia en los discursos y en las críticas de autoridades como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, significa cosas diferentes para distintas personas.

«EE.UU. siempre va a escoger la independencia y la cooperación por encima de gobiernos globales, control y dominación».

«Yo honro el derecho de cada nación a seguir sus propias costumbres, creencias y tradiciones», sentenció Trump, agregando que su país es «gobernado por estadounidenses» y que por eso, en vez del globalismo, él abraza la «doctrina del patriotismo».

Es momento de poner en la cárcel a Barack Obama, HillaryClinton y a Loretta Lynn sin hablar de Joe Biden que también debe estar en «canadá» Pero lamentablemente el Fiscal General, el The Justice Dept y el FBI se han confabulado para seguir con esta mentira. Hasta cuándo?

Igual que los fiscaletes de Lavajato que protegen a caviares y rojetes.