Comunidad en Satipo accede por primera vez a Internet con antena inaugurada por el MTC

El viceministro resaltó que las antenas no generan ninguna enfermedad, solo coadyuvan a brindar más oportunidades a los peruanos. “Gracias a la población por permitir colocar esta infraestructura que solo traerá beneficios para ustedes y mejorar su calidad de vida”, sostuvo.

“Es importante continuar con este esfuerzo conjunto entre las entidades públicas y privadas, ya que permite reducir la brecha digital en el país. De este modo, logramos que el Internet sea un derecho y continuaremos implementado medidas para llegar a las zonas más alejadas que actualmente no cuentan con el servicio”, destacó el viceministro.

