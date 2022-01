Comunicado aclaratorio de la SUTRAN

Up Next

La Sutran reitera que el proceso de empadronamiento NO configura una autorización para la prestación de este servicio, siendo ésta última de competencia exclusiva del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y por ello Sutran ratifica que su campo de acción en este tema se restringe exclusivamente al proceso de empadronamiento de las personas naturales y jurídicas que presten actualmente el Servicio Temporal de Transporte Terrestre de Pasajeros en Automóvil Colectivo.

Los funcionarios aludidos por el medio de comunicación cumplen con los perfiles requeridos, se encuentran habilitados para laborar en el Estado y no tienen impedimento alguno para el ejercicio de sus funciones, de acuerdo a sus hojas de vida y declaraciones juradas entregadas a esta entidad.

By