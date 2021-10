Comprende el ARTE de APOSTAR en el PÓKER! >Descúbrelo<

El arte de apostar en el póker – El arte del póker no es sencillo. En la actualidad, existen muchas estrategias y variantes dentro del juego, por lo que puede resultar algo complejo conocer absolutamente todo.

Sin embargo, una clave para convertirse en un buen jugador es conocer su vocabulario y saber en qué momento apostar y en qué momento dejar la partida.

En este artículo analizaremos las opciones de juego, cómo igualar una apuesta, en qué momento subir la apuesta o restringirla para engañar a tu rival.

Opciones de juego en arte de apostar en el póker

Si acabas de empezar a jugar al póker es muy importante que te familiarices con cinco opciones fundamentales del juego:

Check: consiste en mantenerse en la mano, pero sin apostar dinero, siempre y cuando nadie más apueste.

El fold o retirarse de una mano: se refiere, simplemente, a finalizar la mano. No siempre es algo negativo, puesto que, si no apostaste mucho dinero, es una buena idea retirarse cuanto antes si la mano no va bien.

Apuestas: La primera persona que decide poner dinero en el bote comienza con las apuestas. Luego, el resto de los jugadores debe decidir si es necesario pagar, retirarse o salir. Si hay empate en el Texas Hold’em, generalmente, una carta kicker puede decidir quién es el ganador.

Call o llamada: este movimiento es clave, ya que cuando uno de los jugadores comienza a jugar y hace una llamada, es necesario igualar la apuesta para permanecer en la mano.

Una subida o raise: tienes, usualmente, dos opciones. Puedes igualar la apuesta o aumentar el tamaño del bote. El oponente tiene, a la vez, tres opciones: puede decidir retirarse de la mano, puede igualarla o bien puede aumentar la apuesta.

Tipos de apuestas

Además de este extenso vocabulario, hay una gran cantidad de tipos de apuestas que pueden aplicarse a una estrategia de juego. ¿Cuáles son las mejores?

Apuesta de valor

Se llama apuesta de valor a aquella que ocurre cuando crees que tienes las mejores cartas en una mano y deseas aumentar lo que has apostado justo antes de ganar.

El gran problema de este tipo de apuesta es que, si apuestas demasiado, es probable que tu rival note algo extraño y decida retirarse antes de jugar la mano. Al mismo tiempo, quieres apostar mucho dinero para poder llevarte un mejor premio.

La cantidad de dinero que se aumenta depende de muchos factores y no es posible dar una cifra concreta. Pero, de manera general, una apuesta de valor debe ser aproximadamente la mitad del tamaño del bote. Esto sirve para tentar a un oponente que está perdiendo para que continúe, y lo suficientemente interesante como para proteger tu mano.

Continuación bet o apuesta de continuación

Es el tipo de apuesta perfecta para el momento en que tomas la delantera antes de hacer el flop. Ahora, si después de hacer el flop, el resultado no es bueno, debes continuar para mostrar fortaleza. Ese es el momento para hacer una apuesta de continuación, ya que deseas mantener la percepción que has demostrado antes del flop.

Hay posibilidades de que el flop también haya sido malo para el oponente y, por lo tanto, decidan retirarse. La cantidad de la apuesta de continuación debe ser la mitad del tamaño del bote. Esto quiere decir que es, generalmente, una apuesta importante. Si el oponente quiere aumentar la apuesta incluso más – quizás porque le haya tocado algo bueno – probablemente sea un buen momento para retirarse.

Probe bet o apuesta probe

El objetivo de este tipo de apuesta es extraer más información de tu oponente. Es similar a la apuesta de continuación, con una pequeña diferencia. En este momento, el oponente ha tomado la delantera de las apuestas antes del flop, y luego, ha decidido no seguir apostando. Este es un mensaje confuso, ya que no sabes realmente qué puedes esperar de tu rival. Quizás se ha perdido el flop y por eso no quiere seguir apostando, o tal vez ha conseguido una excelente mano en el flop y ahora solo busca confundirte.

Pero también existe la posibilidad de que tu mano sea más alta. Debes preguntarte entonces, ¿es una debilidad genuina o es una trampa? Para responder esta pregunta, puedes utilizar este tipo de apuesta. Si tu oponente está débil, puedes ganar el bote en ese momento. El otro jugador no tiene salida y debe responder con alguna acción concreta. Este tipo de apuesta es fundamental para hacer antes de entrar en la carta turn y conocer un poco más al rival.

Juego lento

Es una maniobra que es muy útil y poderosa para extraer fichas adicionales de un oponente que suele ser más conservador en sus apuestas. Si bien el juego lento es muy efectivo, es bastante arriesgado, ya que hay probabilidades de que tu oponente alcance tu mano.

Solo es preciso jugar de esta manera en manos fuertes y en situaciones específicas. El juego lento se basa en engañar al rival, y permitir aumentar las apuestas con la falsa creencia de que no tienes una buena mano.

En definitiva, una vez que comprendas e incorpores el vocabulario del póker y conozcas cuándo es el mejor momento para apostar y cuándo retirarte, ¡podrás disfrutar plenamente de este juego!