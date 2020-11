Up Next

El estrés puede convertirse en un catalizador de un círculo vicioso de noches de insomnio: el cuerpo y la mente están estresados, por lo que la persona no puede dormir bien. Entonces la falta de sueño aumenta aún más el estrés, etc.

Durante el sueño, el cuerpo cambia del sistema nervioso simpático activo al sistema parasimpático, una etapa más tranquila. “Cuando esto no sucede, el cerebro sigue hiperactivo, lo que hace que se refleje en un sueño de mala calidad y un día después aún más estresado”, informa Jessica.

La médico del sueño Jessica Polese afirma que una noche mal dormida trampa funciones importantes involucradas en la memoria, el estado de ánimo y la reparación de los músculos. “El estrés hace que el sueño sea más ligero y el cuerpo no descansa lo suficiente, que son aproximadamente ocho horas, esto daña el sistema inmunológico”, afirma. Pero eso no es todo lo que sucede cuando el estrés atrapa las preciosas horas de sueño.

Despertarse tarde, no da tiempo para desayunar, lleva a los niños a la escuela, recoge el tráfico para llegar al trabajo, toma bronce del jefe, la reunión tardía, recoge más tráfico para llegar a casa y todavía tiene que hacer ese informe urgente para mañana. ¡Ufa! El día a día es realmente agotador y eso trajo consigo el estrés, que puede ser el resorte propulsor de varios problemas de salud, incluso el insomnio.

