COMPRAR HOSTING BARATO con SSL>>7 Mejores SITIOS>>

Descubrimos que Hostinger es el mejor alojamiento web barato para la mayoría de las personas. Es amigable para principiantes, confiable, tiene una excelente atención al cliente y comienza en solo $2.99 por mes por un año de alojamiento compartido.

El Mejor Hosting barato con SSL para la Mayoría

Está buscando la forma más fácil de iniciar un sitio web, ¿verdad?. Hostinger aplastó a la competencia en este sentido y en muchas otras categorías.

A pesar de su precio increíblemente bajo, no sacrifica ninguna característica esencial. El plan de nivel básico de Hostinger incluye todo lo que necesita para iniciar su primer (o siguiente) sitio web. A $1.39 / mes (para un plan de cuatro años), obtienes más funciones de las que obtendrías con la mayoría de los otros proveedores de alojamiento en el mismo rango de precios. Es nuestra mejor opción por una razón: ofrece la mejor combinación de valor, facilidad de uso y rendimiento.

Las 7 Mejores Opciones de Alojamiento Web Barato a Considerar:

Hostinger -El mejor alojamiento web barato para la mayoría DreamHost-Alojamiento web mensual más barato HostGator -Mejor para comenzar un sitio que te paga para promocionarlo SiteGround -Ideal para usuarios que necesitan soporte adicional GreenGeeks-Alojamiento web barato más rápido Bluehost-El mejor alojamiento web barato para WordPress A2 Hosting -El mejor para sitios que se centran en Europa y Asia

Cuando Tiene Sentido Ir Con Alojamiento Web Barato

El alojamiento web es la base de toda su presencia en línea.

Si está buscando construir un nuevo blog, sitio web o tienda de comercio electrónico, necesita un lugar al que llamar hogar.

Hay docenas y docenas de opciones de alojamiento por ahí. Van desde muy baratos hasta cientos de dólares al mes.

Afortunadamente, el alojamiento compartido tiende a ser barato y es el lugar perfecto para que comiencen nuevos sitios web.

Mantener sus costos bajos es clave cuando se aventura por primera vez en el alojamiento web.

Puede preocuparse por opciones más elegantes y poderosas más adelante, una vez que su sitio comience a obtener tracción y atraer a un montón de visitantes.

Necesitas mojarte los pies sin romper el banco. Afortunadamente, es posible que se sorprenda de lo bien que funcionan algunas de estas opciones de alojamiento web baratas, lo que significa que puede seguir ahorrando sin tener que actualizar tan pronto como su sitio se vuelva popular.

El Mejor Alojamiento Web barato para la Mayoría

Hosting barato con SSL: Si está buscando un alojamiento barato que sea confiable, rápido y fácil de usar, Hostinger es el camino a seguir. No solo obtienes una tonelada de valor por cada dólar gastado, sino que también es un alojamiento web barato que no se siente barato. Ofrece la mejor relación de asequibilidad y rendimiento del mercado, por lo que es nuestra mejor opción.

Así es como Hostinger se clasifica en nuestras seis categorías principales:

Costo inicial = 5/5 Tasas de renovación = 5/5 Proceso De Incorporación = 4/5 Velocidad del sitio web = 4/5 Atención al cliente = 2,67/5 Tiempo de actividad del servidor = 1/5

Costo inicial 5/5: Hosting barato con SSL: Hostinger obtuvo una puntuación perfecta para los costos iniciales porque puede comprar alojamiento por $2.99 al mes, menos que el costo de un café con leche de Starbucks cada mes.

El plan de alojamiento de nivel básico viene con todo lo que necesita, excepto un nombre de dominio. Por lo tanto, tendrá que comprar uno por separado. Puede hacerlo a través de Hostinger o una de nuestras principales recomendaciones de registro de dominios.

Si compras uno a través de Hostinger, estás buscando $8.99/año más 5 5/año para la protección del dominio. Recomendamos encarecidamente la protección si está registrando un nombre de dominio utilizando información personal (número de teléfono, nombre completo y dirección) porque enmascara su información de contacto en la base de datos de registro de dominios de WHOIS. Si te estás registrando como un negocio, es menos importante ya que la información de tu negocio ya es de conocimiento público.

El costo total de todo, incluidos los costos iniciales, un nombre de dominio y la protección para el primer año, es de solo $49.87. Por menos de 5 50 dólares, obtienes todo lo que necesitas para comenzar.

En el plan de nivel de entrada, obtienes:

Un sitio web

Una dirección de correo electrónico

Certificado SSL gratuito

Instalación de WordPress con un solo clic

atención al cliente 24/7

Si no se siente cómodo pagando con un año de anticipación, puede optar por un plan mensual en su lugar.

Sin embargo, si está pensando en la facturación mensual, Hostinger cobra una tarifa de configuración única de $4.99 en los planes de mes a mes. La tarifa mensual también sube hasta $9.49. Podría tener sentido hacerlo para proyectos a corto plazo. Pero es mucho más asequible pagar con al menos un año de anticipación.

Hostinger proporciona los mejores beneficios por una fracción del precio de la mayoría de los hosts web y mantienen los costos reales transparentes. Esa previsibilidad clara es excelente para usted y su presupuesto cuando recién comienza.

Tarifas de renovación 5/5: Hosting barato con SSL: Otra cualidad increíble de Hostinger es que ofrecen el precio de renovación más barato de todos los anfitriones que probamos: pagará solo $5.99 por mes después de su primer año (con 12 meses de anticipación).

Eso significa que su segundo año de alojamiento cuesta solo 7 71.88. Eso es mejor que el costo inicial de algunos de los otros proveedores en esta lista, lo que lo convierte en un robo absoluto.

Aunque es el doble del precio de las tarifas promocionales de Hostinger, los bajos costos iniciales le permiten ofrecerle el mejor precio tanto a corto como a largo plazo.

Si está buscando un alojamiento que no lo deje fuera del negocio con tasas de renovación astronómicas, Hostinger es el camino a seguir. Puede contar con precios confiables y asequibles durante toda la vida de su cuenta.

Proceso de incorporación 4/5: Hosting barato con SSL: Cuando configuramos nuestro sitio web en Hostinger, el proceso de incorporación y pago fue fácil para principiantes con instrucciones paso a paso durante todo el proceso. Nunca se te deja adivinar qué hacer a continuación, incluso si nunca has construido un sitio antes.

Es refrescantemente simple en el espacio tradicionalmente complicado del alojamiento web. Después de seleccionar su plan, revisar sus opciones y finalizar sus servicios, se le recibe un mensaje de bienvenida.

Una vez que haga clic en «Comenzar ahora», elegirá un tema e iniciará un proceso de configuración guiada del sitio web. Hay varias opciones de alta calidad para elegir, pero no pase mucho tiempo aquí. Siempre puedes cambiar tu tema más tarde.

También tenga en cuenta que la funcionalidad y el diseño general importan más que los colores, el aspecto y la sensación.

Al igual que todo lo demás con Hostinger, comenzar es agradable y fácil hasta ahora.

Después de eso, lo llevan a su panel de control de alojamiento personal, donde puede ver sus complementos, administrar su correo electrónico e incluso agregar o eliminar nombres de dominio adicionales.

En solo unos minutos, tendrá instalado WordPress, un tema configurado y configuraciones básicas completas.

Hostinger se asegura de que obtenga un sitio completo y funcional cuando haya terminado. Te toman de la mano durante el proceso, y es prácticamente imposible no tener un sitio web cuando hayas terminado. En realidad, es tan simple como seguir estos tres pasos, lo que hace que no solo sea fácil, sino también increíblemente rápido ir de la nada a un sitio web listo para usar.

Perdieron un punto debido a la tarifa de configuración inesperada para los planes mensuales. Pero el proceso general de incorporación es agradablemente sencillo.

Velocidad del sitio web 4/5– Hosting barato con SSL: Ahora, es posible que se pregunte, ¿Qué pasa con la velocidad del sitio? ¿Hostinger es rápido?”

En lugar de depender de datos de terceros, realizamos una prueba de velocidad del sitio de un mes por nuestra cuenta. Configuramos un sitio de demostración con una instalación de WordPress nueva y monitoreamos el tiempo de respuesta del servidor a intervalos de un minuto durante 30 días

Durante esos 30 días, nuestro sitio recibió un ping más de 43,000 veces para verificar el tiempo de respuesta del servidor.

Esto es lo que encontramos:

Mientras dábamos sentido a los datos, llegamos a algunas conclusiones:

El tiempo de respuesta promedio de Hostinger fue de 670 milisegundos, cualquier cosa por debajo de un segundo es genial

El promedio de todos los hosts que probamos fue de 745 ms. Hostinger tuvo un rendimiento mejor que el promedio

De vez en cuando, veríamos picos a un tiempo de respuesta de dos segundos—esto es consistente con un entorno de alojamiento compartido y no hay nada de qué alarmarse

Si bien Hostinger no es la opción más rápida que probamos, es mejor que la media. Sus velocidades son comparables a las de los hosts más caros, así que, ¿por qué pagar más por el mismo rendimiento?

Dado el precio más bajo de Hostinger, obtienes una velocidad excepcional.

Atención al cliente 2.67/5: Hosting barato con SSL: Para obtener un vistazo de primera mano a la atención al cliente, nos pusimos en contacto con el equipo de soporte de Hostinger en tres ocasiones diferentes.

Usamos su chat en vivo y les hicimos preguntas sobre cómo mejorar la seguridad, cómo configurar una dirección de correo electrónico para el dominio y cómo mejorar la velocidad. Cada vez nos sentábamos por 30 minutos antes de recibir respuesta alguna.

Claro, recibimos buenas respuestas—pero la mayoría de los proveedores responden en unos cinco minutos.

Los tiempos de respuesta lentos son la razón principal de la puntuación inferior a la media de Hostinger en atención al cliente. En general, el soporte de Hostinger está dispuesto y ansioso por ayudar, pero tendrá que esperar un tiempo para obtener respuestas a sus preguntas.

Tiempo de actividad del servidor 1/5: Hosting barato con SSL: Aquí es donde Hostinger fracasó y realmente tuvo problemas. Afirman en línea que su tiempo de actividad es confiable del 99,99%. Nuestra investigación muestra lo contrario.

Durante un período de 30 días, mantuvieron un tiempo de actividad del 99,68%, el porcentaje más bajo de todos los demás hosts web, y un tiempo de inactividad total de 2 horas, 22 minutos y 22 segundos.

Esto es lo que encontramos:

Eso es demasiado tiempo de inactividad en general, empeorado aún más por un período de inactividad de más de 30 minutos. Y es por eso que Hostinger anotó solo uno de cada cinco en esta categoría.

¿Te imaginas cuántos visitantes y oportunidades se pierden con un tiempo de inactividad prolongado como este?

También hubo 58 incidentes individuales que causaron que el sitio no estuviera disponible, todos los cuales fueron tiempos de espera de conexión. Es muy preocupante verlo en solo un mes.

De hecho, eso es mucho más incidentes de tiempo de inactividad que cualquier otro proveedor de la lista.

Los tiempos de espera de conexión ocurren cuando su sitio web está tratando de extraer más recursos del servidor de los que tiene disponibles. Esto hace que su navegador no pueda cargar el sitio en absoluto (un problema común con el alojamiento web compartido).

El alto número de incidentes probablemente significa que hay un sitio en el mismo servidor que está acaparando recursos o que hay demasiados sitios en el servidor en general.

Quizás Hostinger no es bueno para asignar recursos en servidores compartidos, lo que disminuye el valor de su alojamiento barato.

Hostinger sigue obteniendo las puntuaciones más altas en general para alojamiento web barato, porque le ofrecen precios increíbles, velocidad del sitio web que evita que sus visitantes reboten desde su página (siempre y cuando no experimente tiempo de inactividad del servidor) y configuración del sitio web que facilita la puesta en marcha y el funcionamiento.

Por encima de todo, Hostinger comienza más barato en el primer año que cualquier otro proveedor de alojamiento y sigue siendo el más barato con la tasa de renovación más asequible.

El Alojamiento Web Mes a Mes Más Barato

Hosting barato con SSL: Los planes mensuales sin contrato de DreamHost son las opciones más baratas que encontramos. Obtendrá los mejores precios sin el riesgo de una suscripción a largo plazo.

Si no quieres comprometerte con un año o más de anticipación, DreamHost es perfecto para ti.

Así es como DreamHost lo hizo en todas las categorías probadas:

Costo inicial = 5/5 Tasas de renovación = 4/5 Proceso De Incorporación = 2/5 Velocidad del sitio web = 2/5 Atención al cliente = 3,3/5 Tiempo de actividad del servidor = 5/5

Costos iniciales de 5/5: Hosting barato con SSL: Si desea grandes descuentos sin compromiso, sin contratos a largo plazo y sin otros cargos inesperados, Dreamhost es perfecto para usted.

Ofrecen dos planes introductorios.

El plan mes a mes comienza en 4 4.95 por un mes de alojamiento y 7 7.99/año por un dominio, con un total de running 12.94 durante el primer mes. Entonces, son solo 4 4.95 por los próximos dos meses. El precio sube a 7 7.99 por mes después de eso (más sobre esto a continuación).

El plan mensual no tiene contrato y es la forma más barata y sin riesgos de comenzar con el alojamiento web.

La segunda opción es pagar por un año completo a un costo total de $35.40—eso es sólo $2.95 por mes. Eso incluye un nombre de dominio y la capacidad de proteger su información privada en línea con protección de dominio gratuita.

Ambos planes incluyen:

WordPress preinstalado, para que no tengas que preocuparte por instalarlo

Migraciones gratuitas de WordPress si te estás cambiando de un host diferente

Privacidad de nombre de dominio gratuita (la mayoría cobra extra por esto)

Un creador de sitios web de WordPress de arrastrar y soltar

Chat en vivo, tickets y soporte telefónico

Un certificado SSL gratuito

Tasas de renovación 4/5: Hosting barato con SSL: Es común que la tasa de renovación de su proveedor de alojamiento web sea dos o tres veces mayor que el precio promocional original. Esto se debe a que los proveedores saben lo complicado que es cambiar de uno a otro, especialmente después de que haya tenido su sitio alojado en uno durante un período de tiempo significativo.

Los proveedores de alojamiento confían en esto y realmente aumentan sus tarifas en la renovación, sabiendo que la mayoría de la gente soportará los precios más altos para evitar tener que cambiar de anfitrión.

Cuando renuevas el plan mensual, Dreamhost lo hace tan asequible como cuando comenzaste. El plan mes a mes es de 4 4.95 / mes durante los primeros tres meses.

Luego, una vez que comience su cuarto mes, su precio aumenta a 7 7.99/mes, un aumento del 61.4%, pero sigue siendo el segundo aumento más bajo para los precios de renovación en esta lista. Eso mantiene a DreamHost como una de las opciones de alojamiento barato más asequibles que existen.

Proceso de incorporación 2/5: Hosting barato con SSL: A lo largo del proceso de pago, hubo ventas adicionales confusas que se sintieron bastante presionadas.

Lo que queremos decir es que el proveedor incluye automáticamente estos servicios, aunque en realidad no los necesite, y depende de usted desmarcar esas casillas antes de enviar su pago y finalizar su pedido.

Las ventas adicionales que incluyen:

Protección DreamShield por 3 3 / mes. Esto escanea su sitio regularmente para monitorear su reputación e identificar código malicioso, software desactualizado y más.

Correo electrónico de DreamHost por $1.67 / mes por buzón.

Aparte de eso, sin embargo, el proceso de pago fue suave.

Después de completar el proceso de pago, recibimos un correo electrónico con cuatro inicios de sesión diferentes, sin explicación de cuáles son y por qué los inicios de sesión están separados (lo que podría ser bastante confuso si no sabes qué son cada una de esas cosas).

Esto es lo que puede esperar:

1° correo electrónico: notificación de aprobación de cuenta por correo electrónico. Esto incluye nombres de usuario y contraseñas para su cuenta de protocolo de transferencia de archivos (FTP).

2º correo electrónico: Nombre de usuario y contraseña del protocolo de transferencia de archivos segura (SFTP) de DreamHost (sin explicación de por qué lo necesita)

3° correo electrónico: Instalación exitosa de WordPress en su sitio. El correo electrónico tiene ocho hipervínculos diferentes, incluido un enlace de inicio de sesión para su sitio, otro para instrucciones sobre cómo crear su sitio web con WP website builder, un enlace para DreamHost Academy y otro para soporte.

Otro obstáculo que encontramos fue que después de instalar WordPress, no hay mucha guía sobre qué hacer a continuación, como cómo conectar tu nombre de dominio o cómo configurar el correo electrónico si está incluido en tu plan.

También había 15 complementos y 14 temas preinstalados, que son totalmente innecesarios. Tener tantos complementos y temas preinstalados por Dreamhost en realidad puede afectar negativamente la velocidad del sitio. Como principiante, esto lo pone en desventaja, además de causarle más trabajo al tener que eliminarlos.

Velocidad del sitio web 2/5 – Hosting barato con SSL: Velocidad es donde DreamHost tiene algunas limitaciones, pero no es el más lento de nuestra lista.

Nuestra prueba de velocidad de 30 días descubrió a DreamHost como el segundo host web barato más lento de nuestra lista, con tiempos de respuesta promedio de 813 ms. Por lo tanto, aunque es más lento que otros, aún tiene una velocidad decente a una tasa de descuento.

Vea los resultados de nuestras pruebas a continuación.

Si el precio es su enfoque principal, DreamHost es todo lo que necesita. Es barato y ofrece un gran valor por el precio que paga de mes en mes. Pero, si está buscando más velocidad, hay otros proveedores que son un poco más caros y ofrecen tiempos de respuesta más rápidos.

Notarás que hay picos en el tiempo de respuesta que se acercan a dos segundos. Si bien eso en sí mismo no es malo, ten en cuenta que estamos viendo promedios diarios.

Ese estiramiento que ves a finales de mayo con esos picos implica que nuestro sitio siempre tardaba mucho más en cargarse durante ese tiempo. Por lo tanto, algunos visitantes pueden haber experimentado tiempos de carga que se acercan a ese número mortal de cuatro segundos (cuando es probable que la mayoría de los visitantes reboten si tu sitio no se ha cargado para entonces).

Además, considere si los visitantes de su sitio tenían una expectativa de que su sitio se cargara rápidamente. Incluso pasar de uno a tres segundos puede hacerles pensar que algo está mal.

Atención al cliente 3.33/5 – Hosting barato con SSL: Nuestras primeras y segundas interacciones con representantes de DreamHost fueron bastante lentas en comparación con otros proveedores. El primero también era demasiado vendedor y no muy útil.

Nos dijeron que necesitábamos actualizar a un plan de seguridad de pago y eso es todo lo que se puede hacer para proteger el sitio web (lo cual no es cierto).

La segunda interacción fue muy útil y exhaustiva. Preguntamos cómo configurar una cuenta de correo electrónico, pero el plan que mencionamos anteriormente no incluye correo electrónico y nos explicaron cómo actualizar y cómo configurarlo también.

Nuestra tercera y última interacción ocurrió durante la noche, con respecto a cómo mejorar la velocidad de carga de nuestro sitio.

Nos comunicamos inmediatamente con un representante. Revisaron la velocidad de nuestro sitio web después de saludarnos y dijeron que estaba bien.

Preguntaron si teníamos alguna pregunta específica. Les dijimos que apenas estábamos comenzando y esperamos recibir consejos más generales sobre cómo optimizar antes de comenzar

Nos dirigieron a un artículo de soporte que cubre la optimización de WordPress y nos invitaron a ponernos en contacto de nuevo si teníamos alguna pregunta específica o experimentábamos velocidades de carga lentas en el futuro.

Tiempo de actividad del servidor 5/5: Hosting barato con SSL: DreamHost tiene una combinación ganadora de 100% de tiempo de actividad y el mejor precio mes a mes de la lista. Muchos proveedores reclamarán el 99.99% y no alcanzarán los números. Pero DreamHost cumplió con las expectativas de nuestra investigación.

El tiempo de inactividad promedio calculado para todos los proveedores fue de 26 minutos y 44 segundos. Pero Dreamhost demolió a la competencia con un tiempo de inactividad total microscópico de solo 49 segundos.

Echa un vistazo:

Ahora, la mayoría de los proveedores no reclamarán una disponibilidad del 100%. Y Dreamhost nunca lo hizo. Pero al mirar la captura de pantalla anterior, puede ver que apenas tuvieron un momento en el que nuestro sitio no estaba disponible. Lo que significa que administran sus servidores con una precisión impecable.

El único problema fue un error interno del servidor HTTP 500 (un catchall para errores del lado del servidor). Pero solo duró 49 segundos. Eso fue todo.

Es por eso que DreamHost obtuvo una calificación perfecta de 5/5 para el tiempo de actividad del servidor.

Estos datos confirman claramente que incluso en el alojamiento compartido económico de DreamHost, nunca ha sido más fácil ofrecer a sus visitantes acceso ininterrumpido a su sitio web.

Lo Mejor para Lanzar un Nuevo Sitio que Te Pague por Promocionarlo

Hosting barato con SSL: HostGator tiene una promoción increíble para todos los recién llegados que construyen un sitio en su plataforma de alojamiento. Recibirás créditos coincidentes gratuitos por gastos de Google Ads a 1 150 y créditos de Microsoft Advertising a Microsoft 100.

Y no importa con qué plan comiences. Te pagan por anunciar tu propio sitio web.

HostGator es la tercera opción más barata para los costos iniciales, lo que significa que tiene la oportunidad de recibir un valor increíble a un precio relativo.

Así es como lo hicieron en nuestra tarjeta de puntuación:

Costo inicial = 4/5 Tasas de renovación = 3/5 Proceso De Incorporación = 3/5 Velocidad del sitio web = 4/5 Soporte Al Cliente = 3.67/5 Tiempo de actividad del servidor = 4/5

Costo inicial 4/5: Hosting barato con SSL: El costo inicial de HostGator puede ser un poco una inversión para algunos. ¿La mejor parte de esta compañía? Todos sus planes son iniciales y transparentes, lo que significa que no hay cargos adicionales por encima de lo que ya ha pagado.

Su gasto de bolsillo inicial es de 3 3.95 / mes durante 12 meses, lo que equivale a 4 47.40 para el primer año de alojamiento. Esto incluye un nombre de dominio gratuito. La protección de dominio es de $14.95 / año si lo necesita. Recomendamos obtener siempre este beneficio, ya que protege su información privada de spammers y hackers en línea.

Eso lleva tu etiqueta de precio inicial de primer año a $62.35.

Pero, cuando tienes en cuenta los créditos de anuncios gratuitos, en realidad te están pagando 1 187.65, lo cual es un robo.

Puede comenzar su nuevo sitio web con un beneficio.

Incluso como principiante, puede encontrar nuevos clientes o visitantes con un gasto mínimo y probar su mano en los anuncios sin riesgo.

Cuando seleccionas el plan de inicio, recibes:

Registro gratuito de un año de dominio

Instalaciones de WordPress con un solo clic

Creador de sitios web gratuito de HostGator

garantía de devolución de dinero de 45 días

Correo electrónico gratuito

Actualización gratuita de SSL positivo

Tasas de renovación 3/5– Hosting barato con SSL: Nuestra investigación encontró que el precio de renovación de HostGator es muy razonable y sigue siendo uno de los más baratos de la lista, a pesar de que está en un aumento del 127%.

Su renovación consiste en 8 8.95/mes durante 12 meses, lo que equivale a 1 107.40 por su segundo año.

Por lo tanto, a pesar de que la mayoría de los servidores web duplican el precio por mes en las renovaciones, HostGator logra mantener el precio bajo y asequible, permaneciendo como uno de los proveedores más baratos en la web.

Los bajos precios de la compañía y la generosa garantía de devolución de dinero los convierten en una excelente opción para cualquier persona que busque un proveedor de alojamiento que no sienta que se está aprovechando de usted.

Proceso de incorporación 3/5: Hosting barato con SSL: El proceso de pago inicial estaba lleno de ventas adicionales que se verificaron previamente para que sintieras que definitivamente necesitas tenerlas (lo cual no es el caso).

Vea la imagen de abajo. Hay cinco ventas adicionales en total. Dos fueron revisados previamente. No necesitas ninguno de estos, así que desmarca todos.

A medida que avanzábamos en la configuración, sentimos que la interfaz de usuario era limpia y moderna con un proceso de pago sencillo.

Nos gustó que directamente después de la salida, entras automáticamente en un asistente de configuración. Esto elimina muchas de las conjeturas del proceso, no tiene que preguntarse qué hacer a continuación.

También hay un útil tutorial de WordPress que recorre los entresijos de cómo usar el panel de WordPress.

Sin embargo, una vez que tenga instalado WordPress, las instrucciones se detienen. No hay nada que te diga que necesitas conectar tu dominio y no hay instrucciones obvias sobre cómo hacerlo.

Recibimos un correo electrónico al respecto más tarde, pero creemos que debe ser mucho más obvio (especialmente para principiantes).

Velocidad del sitio web 4/5– Hosting barato con SSL: HostGator ha invertido en sus propios centros de datos e infraestructura de red para garantizar que su sitio se cargue rápidamente para los visitantes, sin importar dónde se encuentren.

En el gráfico de abajo puedes ver que están muy por encima de la media, no muy por detrás de la parte delantera del grupo.

Puede usar Cloudflare para una CDN (red de entrega de contenido) en cualquier plan Hostgator, lo que ayuda a que los datos de su sitio web estén siempre disponibles para sus visitantes de todo el mundo.

HostGator también tiene su propia CDN global, que se ha demostrado una y otra vez como una de las redes más rápidas de la industria. Depende de ti cuál uses. No probamos las velocidades en las que uno funciona mejor.

Atención al cliente 3.67/5 – Hosting barato con SSL: HostGator anotó justo en el medio del grupo para atención al cliente. Nos conectamos con un representante inmediatamente para las tres interacciones.

Sin embargo, durante la primera, cuando preguntamos: «¿Qué características de seguridad ofrecen para ayudar a mantener mi sitio seguro?», eran increíblemente vendedoras. Después de preguntar qué podemos hacer de forma gratuita, el representante nos transfirió a otra persona que se presentó como un experto en seguridad.

Nuestro pensamiento principal fue: «¿Por qué no sabrían lo que podemos hacer en el plan en el que ya estamos?”

Se sentía como si no íbamos a gastar dinero, no nos vale la pena el tiempo y simplemente se entregan a alguien para tratar con él.

Sin embargo, la segunda interacción, más tarde por la tarde, fue súper rápida y útil. Le preguntamos: «¿Puede indicarme cómo configurar una cuenta de correo electrónico para mi dominio?”

Ofrecieron instrucciones paso a paso sobre dónde ir y en qué hacer clic, fue una excelente interacción.

La última interacción fue promedio. Cuando hablamos más tarde en la noche, preguntamos «¿Cómo hago para que mi sitio se cargue lo más rápido posible? «Nos ofrecieron un poco de consejo, pero sentimos que definitivamente podrían haber ayudado más.

Tiempo de actividad del servidor 4/5 – Hosting barato con SSL: Hostgator realmente ofrece un tiempo de actividad del 99,99% como se anuncia.

Echa un vistazo a continuación:

Después de nuestro mes de pruebas, el tiempo de actividad fue de 99,99% con 5 minutos y 42 segundos de tiempo de inactividad total. Contamos cinco incidentes que causaron que el sitio no estuviera disponible.

Descubrimos que HostGator tenía un error de denegación de conexión (generalmente un problema con la persona que intentaba ver el sitio web). Luego, vimos tres errores internos del servidor HTTP 400 (una respuesta de solicitud incorrecta que indica que el servidor no puede o no procesará la solicitud), y el último fue un error desconocido.

Como también puede ver, la duración más larga del tiempo de inactividad fue de 2 minutos y 24 segundos. Así que, aunque hubo tiempo de inactividad, fue mínimo. Lo cual es una gran señal para un proveedor de alojamiento web barato que ofrece planes de alojamiento compartido.

En HostGator, obtienes una disponibilidad increíble y un proveedor confiable para tu sitio web a una fracción del precio de muchos otros proveedores.

Lo Mejor para Los Usuarios Que Necesitan Soporte Adicional

Hosting barato con SSL: Muchas compañías de alojamiento te prometen la luna, pero cuando las cosas salen mal, simplemente no te respaldan.

No SiteGround. Ofrecen soporte personalizado para todos sus clientes y siempre están disponibles para ayudar a través de chat en vivo o llamadas telefónicas.

SiteGround tiene personas reales que responden llamadas de servicio al cliente 24/7 en más de 10 idiomas, lo que les da una ventaja sobre otros proveedores de alojamiento que dependen de los bots para responder preguntas de los clientes y evitar el arduo trabajo de contratar personas para que realmente hablen con los clientes.

Nuestra experiencia fue agradable y la mejor de todos los demás proveedores al tratar con el servicio al cliente.

He aquí lo bien que lo hicieron en nuestras categorías de pruebas:

Costo inicial = 3/5 Tasas de renovación = 1/5 Proceso De Incorporación = 5/5 Velocidad del sitio web = 4/5 Atención al cliente = 5/5 Tiempo de actividad del servidor = 5/5

Costo inicial 3/5 –Hosting barato con SSL: SiteGround es el más caro de nuestra lista para alojamiento web barato. Esa es la razón principal de que la puntuación sea tan baja en general.

Desde el primer momento, paga $3.99/mes durante 12 meses, lo que equivale a 4 47.88 por el primer año de alojamiento.

Esto no incluye un nombre de dominio. Si necesitas uno, son 1 17.95/año. Y, para agregar protección de dominio, estás buscando otros2 12 / año.

Eso es un costo inicial total de 7 77.83 para su primer año.

Además de soporte práctico, también obtienes una buena variedad de beneficios y características en el plan más barato, que incluye:

10 GB de espacio de almacenamiento (suficiente para nuevos sitios web)

Copias de seguridad diarias en caso de que algo le suceda a su sitio

Cuentas de correo electrónico ilimitadas

Una red de distribución de contenido (CDN)gratuita

Actualizaciones automáticas de WordPress de núcleo y plugin

Un certificado SSL de cortesía

Tasas de renovación 1/5: Hosting barato con SSL: Cuando llegue el momento de renovar, obtendrá el mismo servicio y beneficios de alta calidad. Sin embargo, ahora es de $14.99/mes durante 12 meses, lo que equivale a $179.88 para el segundo año de alojamiento. Eso es un aumento del 276% en el precio.

Esto es definitivamente más alto que la mayoría de los otros proveedores, especialmente si está tratando de presupuestar su alojamiento web y reducir costos. Pero la fiabilidad y los beneficios que recibe con SiteGround, según nuestra experiencia, bien valen el precio.

Proceso de incorporación 5/5: Hosting barato con SSL: Sin duda, SiteGround ofrece la mejor experiencia de pago/incorporación de todos los que están en la lista.

Después de registrarnos, recibimos un excelente correo electrónico de bienvenida que describía todo lo que teníamos que hacer (y el orden para hacerlo) para comenzar.

El portal de incorporación también fue muy claro y directo.

Después de elegir el dominio, puede elegir entre iniciar un nuevo sitio o migrar uno existente:

Mientras construíamos uno nuevo desde cero (como muchos de ustedes), seleccionamos esa ruta y nos recibieron con otra pantalla simple para seleccionar nuestro creador de sitios preferido:

Bastante fácil. Además, una pequeña ventaja es lo fácil que SiteGround lo hace para las nuevas tiendas web al tener una opción de WordPress + WooCommerce claramente etiquetada por separado.

Después de terminar en el widget, le indica de inmediato que necesita conectar su dominio en el backend, con instrucciones sobre cómo hacerlo.

También hay una lista de verificación completa paso a paso en tu panel de control de todo lo que necesitas hacer antes de lanzar tu sitio.

En general, estamos muy satisfechos con esta experiencia, es extremadamente amigable para principiantes y, con la instalación de WordPress y Woocommerce con un solo clic, su sitio web se completa en menos de dos minutos en promedio.

Velocidad del sitio web 4/5: Hosting barato con SSL: Los sitios web lentos son un problema para todos. La velocidad del sitio web es importante para el SEO, las conversiones y la experiencia del usuario.

Los resultados de SiteGround son los segundos más rápidos de nuestras pruebas en 30 días.

Aquí están nuestros resultados de la prueba de velocidad:

Verá que tienen un tiempo de respuesta promedio de solo 616 ms. Esto significa que su sitio web se cargará casi instantáneamente cuando un visitante llegue a su sitio desde Google o cualquier otro motor de búsqueda.

Puede que SiteGround no sea el más rápido de nuestra lista, pero está bastante cerca.

Atención al cliente 5/5– Hosting barato con SSL: SiteGround tiene la mejor atención al cliente en todos los ámbitos.

Nos conectamos con un representante de inmediato para cada solicitud y la interacción más larga tomó un total de ocho minutos. Los representantes incluso hicieron todo lo posible al darnos instrucciones paso a paso, en lugar de enviarnos a un artículo de soporte.

No intentaron vendernos nada, además, fueron muy amables y serviciales cada vez que hablamos con ellos.

También nos impresionó mucho la última interacción sobre la velocidad del sitio. Ofrecieron varios recursos que podíamos usar y también fueron muy alentadores al respecto. No nos hacían sentir que las preguntas que teníamos eran tontas o que estaban perdiendo su tiempo.

Tiempo de actividad del servidor 5/5– Hosting barato con SSL: SiteGround es el líder en tiempo de actividad del servidor en esta lista. Probar su disponibilidad condujo a una estadística asombrosa: solo dos segundos de tiempo de inactividad total durante 30 días.

Esos dos segundos, por supuesto, se produjeron en un solo incidente aislado (un error desconocido).

Este tipo de confiabilidad hace que su vida sea más fácil porque no necesita preocuparse por los visitantes insatisfechos o perder dinero debido al tiempo de inactividad.

Puede mantener su sitio web disponible el 100% del tiempo en los servidores de SiteGround, además de cosechar los beneficios de su fantástico soporte y velocidad por encima de la media.

El Alojamiento Web Barato Más Rápido

Hosting barato con SSL: Si quieres velocidad bruta a un precio bajo, elige GreenGeeks.

Cuando hicimos nuestra prueba de 30 días, nos sorprendió cómo GreenGeeks superó la competencia en muchas categorías.

Y la verdad es que no se jactan de la velocidad del sitio como otros proveedores. Eso hace que GreenGeeks sea aún más atractivo como proveedor de alojamiento web barato porque hacen muchas otras cosas bien junto con ser increíblemente rápido al salir de la puerta.

Veamos cómo le fue a GreenGeeks en nuestra tarjeta de puntuación:

Costo inicial = 4/5 Tasas de renovación = 3/5 Proceso De Incorporación = 2/5 Velocidad del sitio web = 5/5 Atención al cliente = 4/5 Tiempo de actividad del servidor = 4/5

Costo inicial 3/5: Hosting barato con SSL: El precio inicial de GreenGeeks está justo en el centro del paquete. Por lo tanto, no es el más barato de ninguna manera.

Para comenzar, paga 4 4.95 por mes durante 12 meses, lo que equivale a 5 59.40 por año.

Esto incluye un nombre de dominio gratuito. Sin embargo, para la protección del dominio, tendrá que pagar $9.95.Eso lleva su costo de alojamiento del primer año a un total razonable de $69.35.

GreenGeeks cae en el centro del paquete para los precios. Pero, como dijimos, esto le da uno de los hosts web más rápidos del mercado.

Con GreenGeeks, puede vencer a los competidores en las clasificaciones de Google y proporcionar una mejor experiencia de sitio web que la mayoría de los que utilizan un plan de alojamiento web barato estándar.

El plan estándar incluye:

Un nombre de dominio gratuito

Cuentas de correo electrónico ilimitadas

Copias de seguridad nocturnas

Un certificado SSL de cortesía

Una red de distribución de contenido (CDN)gratuita

Correcciones de vulnerabilidades de día cero

Instalación de WordPress con un solo clic

chat en vivo, teléfono y soporte de tickets 24/7/365

Tarifas de renovación 3/5: Hosting barato con SSL: La tarifa de las renovaciones es de $10.95 / mes durante 12 meses, lo que suma $131.40 por su segundo año de alojamiento. Este es un aumento del 121% en el precio después de que desaparezca el precio promocional.

Para las tasas de renovación, es la cuarta opción más cara.

La mayoría de los anfitriones solo aumentan el precio total entre un 90% y un 120% en la renovación. Aunque algunos en esta lista son mucho más altos. Así que tenlo en cuenta.

Proceso de incorporación 2/5– Hosting barato con SSL: De inmediato, nos dijeron que hay una tarifa de configuración para los planes mensuales de $29.95, que no se menciona en ningún otro lugar en el sitio de GreenGeeks. No esperábamos esto en absoluto, así que perdieron un punto por eso.

La interfaz de usuario de pago parece anticuada, pero es simple y directa.

Después de registrarnos, nos dijeron que podríamos recibir una llamada telefónica o un correo electrónico para verificar nuestra cuenta (que era un paso que no esperábamos). A pesar de que dijeron que en realidad no teníamos que hacer nada para verificar nuestra cuenta, así que no sabemos por qué dijeron eso en primer lugar.

Después de iniciar sesión, el proceso inicial fue bastante sencillo y fácil de usar para principiantes.

También nos gustó que puede elegir qué complementos desea preinstalar, en lugar de tener que eliminar manualmente los que no desea. El asistente de configuración de GreenGeeks definitivamente simplificó el proceso.

Pero no había ninguna información sobre qué hacer después de instalar WordPress, así que también nos quitaron un punto por eso.

En general, es un proceso de incorporación estándar y algo que cualquier persona nueva en el alojamiento web puede superar. Pero con la cuota de configuración sorpresa para los usuarios mensuales que se nos impuso y la falta de una dirección clara sobre los próximos pasos en el proceso de incorporación, le asignamos dos puntos a GreenGeeks, lo que le dio una puntuación de tres de cada cinco.

Velocidad del sitio web 5/5: Hosting barato con SSL: El tiempo de respuesta promedio de más de 30 días fue el más rápido de los siete proveedores de alojamiento.

Echa un vistazo a la siguiente captura de pantalla:

Esto le indica que su sitio web tarda un poco menos de medio segundo en responder a las solicitudes de sus visitantes en promedio. Esto es el doble de rápido que algunos de los otros hosts que probamos.

Y rendimiento de primer nivel para un plan de alojamiento compartido. Esto se debe a que estás compartiendo un servidor con quién sabe cuántos otros sitios web. Y por lo general significa respuestas muy lentas y un plan más caro para obtener este tipo de velocidad.

Pero GreenGeeks le da una excelente velocidad, incluso en su peor día, son más rápidos que otros en sus mejores días.

Esto es fantástico porque no tienes que agregar ningún complemento para aumentar la velocidad. Eso significa que puede proporcionar fácilmente excelentes experiencias de sitios web para sus visitantes sin esfuerzo adicional.

Atención al cliente 4/5: Hosting barato con SSL: Esta es otra área donde GreenGeeks se distingue por elogios.

Recibimos soporte al cliente por encima de la media de representantes que proporcionaron más información que solo enviarnos a un artículo de soporte.

Nos guiaron a través de todo y fueron muy pacientes. También fueron uno de los dos únicos proveedores de alojamiento que no intentaron vendernos funciones de seguridad de pago cuando les preguntamos cómo mantener nuestro sitio seguro. Eso fue muy agradable.

En dos de las interacciones, nos conectamos con un representante de inmediato. Y el último solo nos obligó a esperar unos minutos. Por lo tanto, también son súper rápidos.

Aunque tuvimos que quitarnos un punto porque durante la última interacción, cuando hicimos la pregunta » ¿Cómo hago que mi sitio se cargue lo más rápido posible? «nos sentimos un poco apurado. También nos dijeron que habláramos con nuestro desarrollador en lugar de ofrecer ayuda. Cuando mencionamos que no teníamos uno, lo quitaron y terminaron la charla.

Aparte de eso, todo lo demás fue genial, ganando a GreenGeeks una puntuación de cuatro de cada cinco en atención al cliente.

Tiempo de actividad del servidor 4/5: Hosting barato con SSL: Nuestra prueba de tiempo de actividad para GreenGeeks reveló una disponibilidad de casi el 100% para los sitios web alojados en sus servidores.

Los servidores no estuvieron disponibles durante un total estadísticamente insignificante de 2 minutos y 6 segundos durante treinta días.

Solo tuvimos tres incidentes en este período de tiempo. Hubo dos tiempos de espera de conexión (el servidor tardaba demasiado en responder) y un error interno del servidor HTTP 500 (esto significa que nos encontramos con una condición inesperada que le impidió cumplir con la solicitud).

La duración más larga del tiempo de inactividad fue de solo 1 minuto y 38 segundos, lo que es excepcional.

Echa un vistazo a nuestro informe:

La captura de pantalla anterior muestra la disponibilidad de nuestro sitio web desde el 7 de mayo hasta el 6 de junio.

GreenGeeks realmente brilla en esta categoría, agregando más ingredientes a su fórmula de éxito.

No solo son el host más rápido de esta lista, sino que también obtienes una disponibilidad ininterrumpida que mantiene intacta la reputación de estabilidad de tu sitio web. GreenGeeks justifica con creces sus costos iniciales y de renovación de esta manera.

Hosting barato con SSL: Recomendamos encarecidamente Bluehost para sitios de WordPress porque es uno de los tres hosts recomendados oficialmente por los desarrolladores de WordPress.

Así es como Bluehost se acumula después de nuestras pruebas:

Costo inicial = 3/5 Tasas de renovación = 3/5 Proceso De Incorporación = 3/5 Velocidad del sitio web = 1/5 Atención al cliente = 3/5 Tiempo de actividad del servidor = 4/5

Costo inicial 3/5 – Hosting barato con SSL: Bluehost es la segunda opción menos costosa de nuestra lista, por lo que es una de las opciones más baratas si tiene un presupuesto ajustado.

Los costos iniciales son de 4 4.95 / mes durante 12 meses, lo que equivale a 5 59.40 por año.

Esto incluye un nombre de dominio gratuito, lo que le ahorra entre $17.99 y 2 29.99 por año. Luego está la protección de la privacidad del dominio para proteger sus datos personales de Internet. Puede incluir esto por $11.88 / año, con lo que su total de un año a 7 71.28.

El plan de inicio incluye:

Un sitio web

50 GB de espacio de almacenamiento SSD

Un dominio gratuito para el primer año

Una red de distribución de contenido (CDN)gratuita

Certificado SSL gratuito

Bluehost es uno de los mejores proveedores de alojamiento para principiantes. Proporcionan varias funciones útiles, como un creador de sitios web, instalaciones con un solo clic para complementos y soporte 24/7. Todos estos beneficios hacen de Bluehost una opción sólida al usar WordPress para su sitio.

Pero, debido a que no es el más barato, obtiene un tres de cinco en nuestra escala de precios.

Tasas de renovación 3/5: Hosting barato con SSL: las tasas de renovación de Bluehost caen directamente en el medio del paquete.

Cuando llegue el momento de renovar, pagará 9 9.99/mes durante 12 meses, lo que equivale a $119.88 por su segundo año de alojamiento.

Eso es un aumento del 102% con respecto al precio promocional original. Incluso con este aumento, aún obtienes características y beneficios que no encontrarás en ningún otro lugar por este precio, como actualizaciones automáticas de software de WordPress.

Proceso de incorporación 3/5: Hosting barato con SSL: el proceso de pago de Bluehost es bastante simple y fácil de seguir.

Sin embargo, donde encontramos que falta Bluehost fue con las numerosas ventas adicionales (para las que les asignamos un punto) que fueron preseleccionadas.

Las ventas adicionales fueron CodeGuard Basic, a un precio de 2 2.99/mes, y SiteLock Security, también a un precio de 2 2.99/mes.

A partir de ahí, el proceso fue sencillo y fácil de seguir.

Obtienes un recorrido paso a paso de qué hacer para configurar tu sitio de principio a fin. Fue muy amigable para principiantes, con la opción de omitir el asistente si tienes más experiencia.

Sin embargo, no había instrucciones sobre cómo conectar su nombre de dominio. Así que, Bluehost perdió otro punto por eso. Recuerde, conectar su nombre de dominio es lo que realmente hace que su sitio web aparezca en Internet, por lo que es un detalle muy importante que debe omitir.

Como principiante, no querrás perder el tiempo luchando para encontrar información que debería estar fácilmente disponible para ti.

Velocidad del sitio web 1/5–Hosting barato con SSL: Bluehost falló miserablemente en nuestras pruebas de velocidad del sitio. Durante un período de 30 días, el tiempo de carga fue de 1107 ms.

Y, en un momento dado, vimos un tiempo de carga de ocho segundos (ouch). Son uno de cada dos proveedores que revisamos que rasparon el fondo del barril en el rendimiento del sitio web.

Puede ver la prueba a continuación.

La velocidad del sitio es un gran factor determinante en el ranking de los motores de búsqueda y la experiencia del visitante.

Por lo tanto, es una gran velocidad en el sitio, pero obtienes instalación automática de WordPress y actualizaciones automáticas del núcleo, por lo que tu sitio siempre está ejecutando la versión más optimizada de WordPress.

Estas actualizaciones automáticas son una pieza crucial para mantener su sitio seguro, incluso si no está presente para actualizarlo manualmente. Lo que le permite exprimir cada onza de velocidad de su sitio web que pueda.

Bluehost puede seguir siendo una buena opción para usted, dependiendo de su caso de uso. Un blog simple, por ejemplo, podría no sentir ningún efecto de esa constante falta de velocidad. Todo depende de lo que estés tratando de hacer con tu sitio web.

Atención al cliente 3/5: Hosting barato con SSL: Nuestra experiencia demostró que el soporte de Bluehost era muy rápido y siempre estábamos conectados de inmediato con un representante.

Sin embargo, la primera interacción fue muy vendedora y agresiva cuando hicimos preguntas sobre cómo mejorar la seguridad.

El representante de Bluehost simplemente copió y pegó un montón de características en el chat sin explicarnos ninguna de ellas, lo que no fue útil en absoluto.

Tampoco nos gustó que el representante dijera que sus características de seguridad gratuitas son insuficientes y que los complementos gratuitos tampoco ayudan (no es cierto).

Ahora, avancemos a nuestra segunda interacción cuando pedimos ayuda para configurar el correo electrónico. Fue excelente, muy rápido, sencillo y amigable.

Sin embargo, el último fue frustrante. Preguntamos: «¿Cómo hago que mi sitio se cargue lo más rápido posible?»El representante nos envió un montón de información que no pedimos. Nada de eso nos ayudó a encontrar una solución y tardaron mucho en responder a nuestra pregunta.

El soporte de Bluehost se siente muy acertado o errado, pero relativamente rápido en comparación con otras opciones.

Tiempo de actividad del servidor 3/5: Hosting barato con SSL: Cada host afirma tener un tiempo de actividad impecable. Lo oímos todo el tiempo. Pero los números hablan más que las palabras. Y nuestra investigación presentó hallazgos más concretos.

BlueHost mostró un tiempo de actividad del 99,95%, lo que es bastante decente. Sus servidores no estuvieron disponibles durante 20 minutos y 28 segundos de tiempo de inactividad total durante treinta días. La duración más larga del tiempo de inactividad fue de 10 minutos y 4 segundos.

Hubo siete incidentes que causaron que el sitio no estuviera disponible. En su mayoría, estos eran tiempos de espera de conexión en los que el servidor tardaba demasiado en responder.

Pero también hubo dos errores SSL en los que el navegador no pudo verificar el certificado SSL y mostró una advertencia de que la página no era segura para visitar. Este es un gran problema: puede asustar a un visitante y crear una opinión cuestionable sobre tu URL que puede que nunca desaparezca. Esto es mucho peor que simplemente no estar disponible debido al tiempo de inactividad. Y algo que debe vigilar, en caso de que elija Bluehost como su proveedor.

Bluehost afirma un tiempo de actividad del 99,9% y cumple con eso. Con el alojamiento compartido, esto puede fluctuar, así que recuerde que algunos meses pueden ser mejores o peores que otros. Pero, en general, está obteniendo una buena confiabilidad y un precio y soporte promedio de Bluehost.

Lo mejor para Sitios que se Centran en Europa y Asia

Hosting barato con SSL: A2 Hosting es conocido por ser rápido. Pero puede que no sepas que esto no siempre es cierto.

Lo que descubrimos que es el mejor activo de A2 son los centros de datos que han colocado en todo el mundo, especialmente en Europa y Asia. Eso los convierte en uno de los servidores web más confiables para sitios que atienden a visitantes europeos y asiáticos.

Ahora, dicho esto, encontramos que A2 Hosting no alcanza la velocidad en nuestras pruebas.

Pero, para ser 100% transparentes, hicimos nuestras pruebas para el centro de datos de EE.UU. y no para sus centros de datos en Ámsterdam o Singapur. Pero puede ver pruebas para estos centros de datos aquí.

Le mostraremos todos los datos de EE.UU. en un minuto. Pero lo que encontramos hizo que nuestra investigación y pruebas fueran sorprendentes. Y difícil de creer, al principio.

Echa un vistazo a continuación para ver cómo un dvd de 2 con pruebas de velocidad y las otras seis categorías principales que investigamos.

Costo inicial = 1/5 Tasas de renovación = 3/5 Proceso De Incorporación = 1/5 Velocidad del sitio web = 2/5 Soporte Al Cliente = 3.67/5 Tiempo de actividad del servidor = 3/5

Costo inicial 1/5: Hosting barato con SSL: Para un host que cuesta tanto (la opción más cara por adelantado), esperaría obtener un excelente servicio y rendimiento. Sin embargo, ese no es nuestro hallazgo.

Los costos para su primer año son de 6 6.99 / mes, lo que equivale a 8 83.88. No se incluye ningún dominio, pero puedes comprar uno de A2 por $14.95 al año.

Para proteger su información privada, la protección de dominio le cuesta 9 9.95 adicionales / año.

En total, los costos iniciales ascienden a un total de 1 108.78 si incluye alojamiento, un nombre de dominio y protección de dominio para el año.

Con esto, obtienes:

Cuentas de correo electrónico ilimitadas

Soporte telefónico, chat en vivo y correo electrónico

Un certificado SSL gratuito

Garantía de disponibilidad

Un creador de sitios web integrado

También ofrecen una garantía de devolución de dinero en cualquier momento si no está satisfecho con el rendimiento de su sitio por cualquier motivo. Esto es muy único en el espacio de alojamiento web, por lo que A2 reduce parte del dolor de esa etiqueta de alto precio con esta oferta.

Tarifas de renovación 3/5: Hosting barato con SSL: El precio de renovación es de 8 8.99 / mes durante 12 meses. Eso es un total de $107.88 por su segundo año de alojamiento.

Nos gustó mucho que A2 tenga el aumento de tarifa de renovación más bajo de nuestra lista, solo un 29% más que la tarifa promocional.

Pero, debido a que los costos iniciales son tan altos, solo puntúan en la mitad del paquete en el costo de renovación, con un 3 de 5.

Proceso de incorporación 1/5: Hosting barato con SSL: Tenemos que decir que esta fue la peor experiencia de incorporación y pago de todos los proveedores que revisamos.

Las páginas de pago son increíblemente abrumadoras, con toneladas de información empaquetadas en un espacio pequeño. Hay muchas ventas adicionales e intentan engañarlo para que actualice su certificado SSL (sin una buena razón).

Además, A2 cobra extra si desea usar su creador de páginas, que es algo que todos los demás ofrecen de forma gratuita (también puede usar un creador de páginas externo de forma gratuita).

Después de crear su cuenta, no hay nada que le diga qué hacer, sin instrucciones claras en absoluto. Recibimos un correo electrónico con un montón de credenciales de inicio de sesión diferentes y eso es todo.

Básicamente tienes que resolver todo por tu cuenta, lo que es muy decepcionante para un anfitrión que es tan caro.

Velocidad del sitio web El alojamiento 2/5 – Hosting barato con SSL: A2 se jacta de sus velocidades de sitio web extremadamente rápidas: cuando vas a su sitio web, está pegado directamente en la página de inicio. Sin embargo, ese no es el caso de su plan de alojamiento web más barato.

Tu sitio web debería cargarse en menos de dos segundos. Y los visitantes pulsarán el botón atrás si tarda más de tres segundos en cargarse.

En nuestros 30 días de pruebas, descubrimos que A2 efectivamente responde en apenas menos de un segundo en promedio.

Pero eso es sin medios, complementos o picos de tráfico en un servidor compartido con otros sitios web. Lo cual no será la norma para ti, lo más probable.

Puede ver un diagrama a continuación de los resultados de nuestras pruebas de velocidad.

Una cosa que A2 Hosting hace para combatir velocidades más lentas es ofrecer una red de entrega de contenido (CDN).

El plan más barato viene con una CDN gratuita de Cloudflare que ayuda a mejorar las velocidades y el rendimiento del sitio al almacenar en caché el contenido de su sitio.

Esencialmente, la CDN almacena y muestra una instantánea de su sitio web, en lugar de cargarla desde cero cada vez.

A2 habla tan bien de sus rápidos servicios web que esperábamos que dominaran a la competencia en nuestras pruebas. Pero ese no era el caso. Tampoco esperábamos tener que actualizar al Turbo Boost de A2, que según afirman hace que su sitio sea 20 veces más rápido, para ver la velocidad del servidor sin procesar.

Atención al cliente 3.67/5 –Hosting barato con SSL: A2 anotado justo en el medio del paquete para atención al cliente.

Nos llevó unos minutos conectarnos con alguien durante nuestra primera interacción, pero en los otros dos, nos conectamos con alguien de inmediato.

Por lo tanto, las respuestas iniciales son bastante rápidas. Pero toma un tiempo obtener una respuesta a sus preguntas.

Ninguno de los representantes era demasiado amable, pero no eran horribles tampoco. Un poco normal. La primera interacción fue de ventas y el representante no fue muy útil.

Se hizo el trabajo, pero nuestra experiencia no fue demasiado impresionante—con la excepción de la segunda interacción.

Aquí preguntamos: «¿Puedes explicarme cómo configurar una cuenta de correo electrónico para mi dominio?”

El representante fue excelente y fue más allá para darnos instrucciones paso a paso con capturas de pantalla.

Nuestra experiencia de soporte con un 2 se sintió muy acertada, pero nada excepcionalmente malo.

El alojamiento 3/5 – Hosting barato con SSL: A2 del servidor obtuvo un tiempo de actividad del 99,96% durante nuestras pruebas, con 15 minutos y 41 segundos de tiempo de inactividad total durante treinta días.

Aquí está la captura de pantalla de 30 días de pruebas de tiempo de actividad:

Solo hubo dos incidentes que causaron que el sitio no estuviera disponible. El primero fue un corto tiempo de espera de conexión de 41 segundos (el servidor está tardando demasiado en responder) y el otro fue un error interno del servidor HTTP 500 de 15 minutos.

Y aunque solo hay dos incidentes, 15 minutos es mucho tiempo sin acceso a su sitio web, ciertamente no es ideal.

Piensa en cómo se sienten tus visitantes cuando intentan obtener información y simplemente no pueden pasar. Les hace preguntarse si tienen la URL correcta o preguntar: «¿Funciona bien mi Internet?»15 minutos es demasiado tiempo para no tener algunos efectos secundarios negativos en el tráfico más adelante.

Sin embargo, y afortunadamente, eso fue más o menos por el tiempo de inactividad. Fuera de esa eternidad de un período de 15 minutos, A2 lo hizo decentemente bien en términos de tiempo de actividad general.

Si bien no se destacan particularmente en ninguna de nuestras categorías, A2 Hosting demostró que en su mayoría son promedio o mejores en general.