Comprar DOMINIO y HOSTING en WORDPRESS>>TOP 7<<

Con la posible excepción de la privacidad del dominio, no debería sentirse obligado a comprar ninguno de estos extras. Su sitio estará totalmente bien sin ellos y, como explicamos anteriormente, puede encontrar complementos de WordPress gratuitos para llenar los vacíos.

Si su dominio no está disponible, Bluehost le dará una lista de sugerencias similares o una selección de diferentes extensiones de dominio que puede usar.

Para blogueros principiantes, recomendamos los planes Basic o Plus porque ofrecen todas las funciones que necesita a un precio asequible:

By