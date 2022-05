COMPLACENCIA DE LAS FF.AA. Y DESGOBIERNO

El pronunciamiento concluye afirmando que “no puede permitirse la realización de constantes y permanentes acciones que ponen en peligro la institucionalidad, dignidad, integridad, seguridad y defensa nacional”, por lo que exhortan “a las Instituciones Nacionales que adopten las ‘decisiones y medidas correspondientes’, para cumplir de manera cabal y correcta con las obligaciones y deberes establecidos en nuestra Constitución”. (La exhortación también incluye al Presidente, como un formulismo, porque es obvio a estas alturas que ese individuo no va a rectificar su aviesa conducta).

Ponen los puntos sobre las ies, hoy en nuestro país no solo está amenazada la democracia y el bienestar de todos los peruanos, sino la seguridad y la defensa nacional, y el culpable inequívoco es el Gobierno y detallan una larga lista de hechos que evidencian las tropelías cometidas por el desgobierno de Pedro Castillo:

Hoy, frente al peligro de los enemigos de la patria, de tener un Congreso sin pantalones, un Ministerio Público y Poder Jurídicial ciego, sordo y mudo, es preciso revisar estas dos funciones tradicionalmente adjudicadas a las Fuerzas Armadas. Por una parte, las amenazas y los conflictos históricos han perdido relevancia, y las nuevas amenazas, que provienen de la fragilidad de los Estados y del crimen organizado y corrupción general, etc etc hechos implican la revisión del concepto de «defensa nacional» y reforzarlas.

Sobre las relaciones entre los militares y el proceso democrático, quiero señalar que en los últimos años fueron maltratadas especialmente por el «lagarto Vizcarra» y la ministra Montengro al posar con sus «mandiles rosados» en vez del uniforme de la Patria. Claro que no ha sido fácil soportar esta humillación, más aún cuando aquí, en América Latina y en gran parte del resto del mundo hoy les atribuye un estatus especial al que las FF.AA.(o se autoatribuyen), dentro de la mayoría de las sociedades. Dicho estatus implica que los militares se sientan no solo responsables de la defensa de la patria frente a terceros, sino también garantes de la estabilidad del sistema político de su país.

NO SE TRATA DE UN GOLPE SINO UNA ADVERTENCIA

