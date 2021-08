Competitividad y Política de Igualdad de Género

Richard Diaz Chuquipiondo

rdiazch57@gmail.com

Las empresas en la actualidad son las organizaciones más dinámicas de la sociedad humana, por este motivo han incluido una gerencia del talento humano, con la finalidad de reclutar a las personas con el mayor potencial para generar el valor diferencial y de esta manera incrementar su nivel de competitividad.

En la búsqueda de reclutar a las personas más brillantes, las empresas incluso contratan a personas sin título universitario y adolescentes; porque el objetivo es contar con lo mejor que pueden conseguir, en tal sentido los procesos de selección, han mejorado espectacularmente hasta el punto de eliminar cualquier tipo de discriminación, por este el proceso es evaluación ciega.

El perfil más requerido por las empresas, son personas con habilidades duras, los motivos son los siguientes: capacidad de abstracción, de prospección y creación de valor diferencial a través de nuevos modelos, herramientas e inventos. Pero estas personas tienen una enorme debilidad, la carencia de habilidades blandas; por este motivo las empresas invierten en ellos, porque ocuparán la mayoría de las gerencias.

Desde hace variadas décadas, las empresas desarrollan una fuerte capacitación sobre habilidades blandas; porque saben que sus mejores prospectos, requieren desarrollar una mejor comunicación; pero también ayuda a las personas a interiorizar mejor la relación formal entre los miembros de la comunidad interna de las empresas.

El motivo por el cual las empresas no desarrollan capacitaciones en lo relacionado a habilidades duras; es porque las personas con una buena intercomunicación, avanzan rápidamente en las organizaciones; y llegan con mucha facilidad a ocupar jefaturas; pero la mayoría se estanca en estos puestos; porque al final, el mantener la trayectoria ascendente de las empresas es un tema longitudinal, mientras las personas con habilidades blandas son transversales.

Si hay más personas de sexo masculino, que femenino en las élites organizacionales no se debe a marginación, preferencias o una discriminación; sino sencillamente a dos puntos importantes las habilidades y al esfuerzo de superación de las debilidades; por eso existen millones de hombres que no superan puestos de jefatura.

Las empresas no les interesa sin son hombres o mujeres; para competir quienes deben dirigir son las personas más talentosas; en tal sentido la pregunta es la política de igual de género realmente ofrece condiciones para potenciar las habilidades de las mujeres y construir competencias sobre sus debilidades.

En la realidad la política de género, promueve la autopercepción, es decir para esta política pública, la mujer puede superarse en la medida que se auto perciba hombre y reciba de esta manera de la sociedad todos los privilegios para ser un hombre con el derecho de ser mejor a todos a quienes les rodean.

Por otro lado, la política de igualdad de género fomenta el establecimiento de cuotas, es decir la obligación de las presencias de hombres y mujeres en un 50%, es decir que el Estado no será dirigido por las personas más talentosas, sino por quienes se auto perciban superior e impongan su presencia.

Hagamos de nuestro Perú un país competitivo, donde las personas sean elegidas por sus habilidades y no por sus autopercepciones.