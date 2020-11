Joe BIDEN NO es PRESIDENTE ELECTO, que quede Claro

La cachimba está llegando a los no fumadores. Hay una gran oferta de hierbas y pastas que no tienen nicotina y que ofrecen una experiencia sensorial similar a la que aporta la cachimba con tabaco.

Por otro lado, la cultura de la cachimba es muy amplia. Hay que elegir el sabor que más nos gusta. Y aquí nos encontramos con una amplia gama de sabores y aromas. También el lugar y la hora. La cachimba tiene todo un ritual que no está presente en otras actividades lúdicas.

La cachimba no solo está de moda. También es una agradable experiencia social, una forma de disfrutar con amigos que cada día está más arraigada. En este post, te contamos las claves para entender esta tendencia y hablaremos también un poco de la historia de esta costumbre. ¿Quieres encontrar unas cachimbas baratas para adentrarte en este fascinante mundo? Estás en el post adecuado.

