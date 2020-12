Hoy en día, toda nuestra vida está en el móvil. Por lo tanto, es tan importante que siempre mantengamos la preocupación de qué información sale de él y hacia dónde se dirige.

Los sistemas de Apple tienen una buena administración de la privacidad, lo que permite al usuario controlar lo que se comparte y para quién.

Es normal que liberemos accesos eventuales a alguna aplicación, para que él pueda hacer el trabajo que tiene que hacer. O bien compartir la ubicación o el teléfono móvil con otra persona, durante un cierto período. Pero después de un tiempo, no siempre esa autorización tiene más sentido, y lo ideal es no dejar nada ni a nadie tener acceso a nuestra información cuando no hay necesidad.

Echa un vistazo a este tutorial cómo saber quién tiene acceso a sus cuentas, y cómo bloquear esto si es necesario.

Esto es lo que Apple recomienda:

Compruebe qué dispositivos están asociados con su ID de Apple

Puede suceder que le demos acceso a alguien en un momento determinado, pero que luego ya no forma parte de nuestra vida. O venderemos nuestro iPhone usado sin desvincularlo de nuestra cuenta.

Para saber si todavía hay dispositivos no deseados conectados a su cuenta, hágalo:

En el iPhone y el iPad, tenga en cuenta los dispositivos que están conectados con su ID de Apple en Ajustes “su nombre” Compartir en familia.

También puede ver todos sus dispositivos asociados con su ID de Apple en appleid.apple.com

Si hay otras personas asociadas con su ID de Apple, aparecerán allí y puede decidir quién permanece o quién se eliminará. Si aparece algún nombre extraño o que ya no tiene ninguna razón para estar en Compartir en familia, puede eliminarlo.

Revise la configuración de Face ID y Touch ID

En algún momento de la vida es posible que haya dado acceso biométrico de su dispositivo a otra persona, o de lo contrario alguien ha aprovechado un momento de distracción para registrar sus huellas digitales (o cara) sin que usted lo sepa.

He aquí cómo verificar esto:

Para Face ID: vaya a Ajustes ” Face ID y Código en su dispositivo y verifique si hay un aspecto alternativo ya configurado. Si es así y no sabes de quién es, toca “Restablecer Face ID”. Si no aparece esta opción es porque no hay ningún aspecto alternativo configurado.

Para Touch ID: vaya a Ajustes ” Touch ID y Código en su dispositivo y vea si hay alguna digital desconocida registrada. Para ello, toque el sensor y ver el registro de ese dedo oscurecer en el menú. Si tiene alguno de ellos que no se ha oscurecido y no sabe de quién es, borre el registro.

Configuración de seguridad de Apple ID

Por el navegador, acceda appleid.apple.com y observe la sección de seguridad

Vea si todo se ve bien, como el número de teléfono confiable y los ajustes. Si encuentras algo que no concuerda con tu información, compruébalo.

Habilitar la autenticación de dos factores es una forma bastante segura de proteger su cuenta. Si aún no se ha activado, podría ser una buena.

Álbumes de fotos compartidos

Tal vez en algún momento hayas compartido algún álbum de fotos de iCloud con alguien, y eso continúa hasta el día de hoy sin que lo recuerdes. Para averiguar si hay algún álbum asociado con una persona que ya no desea compartir:

Abra la aplicación Fotos y busque álbumes compartidos.

Abra el álbum que desea comprobar.

Toque el botón de contactos compartidos y elimine los que ya no desea que vea sus fotos.

Buscar perfiles instalados

En el iPhone y el iPad, ve a Ajustes “General” Perfiles. Si no aparece esta opción es porque no hay ninguno instalado en su dispositivo. Si hay alguno, analícelos.

Los perfiles proporcionan acceso y privilegios adicionales a los dispositivos Apple. Pueden estar allí porque fueron instalados por la compañía donde trabajas, o la escuela. Algunas aplicaciones también instalan este tipo de perfil, como los de VPN, por ejemplo. Pero si encuentra a alguien que cree que no debería estar allí, elimínelo.

Echa un vistazo a sus aplicaciones instaladas

Eche un vistazo a todas las aplicaciones instaladas en su dispositivo. Si encuentra alguno que no reconoce o no recuerda haber instalado, elimínelo.

Hay aplicaciones espías capaces de controlar todo en el dispositivo. Sin embargo, solo se pueden instalar si se ha distraído y ha dejado que el dispositivo sea manipulado por otra persona. Por lo tanto, es importante que tenga en cuenta si no hay ninguna aplicación extraña instalado.

Por supuesto, todos estos consejos están dirigidos a mayores de 18 años que tienen el control total de su dispositivo.

En el caso de menores que usan el aparato con supervisión de los padres, son ellos quienes deben controlar este tipo de cosas, y en este caso, borrar alguna configuración colocada allí justamente para control de los padres, puede resultar en una gran bronca después.