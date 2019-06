Cómo Ver Lo que el Nuevo Mac Pro se vería en Su Escritorio

mientras yo no veo cómo se vería en mi cuenta bancaria…

Ok, ahora vamos a ver en la cocina junto a todas las otras herramientas de la cocina.. quiero asegurarme de que tengo espacio en el gabinete.

A ese precio, no visualizar la forma en que el equipo tendrá que buscar en su habitación. Visualizar cómo la habitación se verá con el equipo.

¿por Qué no se están usando esto para todos sus productos? Es un buen truco de la publicidad.

Alguien debe hacer la ar en una tienda de quesos

Demasiado tiempo en sus manos y no lo suficiente $ en su bolsillo para pagar

Sólo mi escritorio? Cómo en la tierra parche, fuera de mi casa, que tenía que vender para poder pagar este de Ikea diseño de la Mac Pro.

Hombre, yo ni siquiera pueden permitirse el lujo de mirar a este equipo en una Tienda de Apple. ¿Por qué están burlándose de nosotros de esta manera?

no sé que yo clasificaría AR como un ‘truco’, no cuando Apple cree que es parte del futuro, especialmente si lo hacen de lanzar una versión de su AR gafas en el futuro. Que AR tiene el potencial para ser alguien en el campo de la medicina para la formación o incluso de automoción para los técnicos, tal vez ahora te parece un truco, pero no va a ser en el futuro cuando madurado lo suficiente.

Yo no he dicho que la AR visualización es un truco. Estoy hablando de Apple el uso de la realidad aumentada para mostrar cómo un brillante nuevo Mac Pro se verá en su escritorio. Ese es el truco de la publicidad. Si que me tienta a comprar un Mac Pro, a continuación, la misma técnica de publicidad podría tentar a comprar un iMac.