Cómo SUBIR MÚSICA a Spotify!! y llevarla a cualquier PARTE!! .-Con casi 200 millones de usuarios mensuales, de los cuales la asombrosa cifra de 83 millones son suscriptores de pago, Spotify es uno de los servicios de música más populares del mundo.

Es fácil entender por qué Spotify es tan grande. Como suscriptor de pago desde hace mucho tiempo, tengo cosas universalmente positivas que decir sobre el servicio de transmisión. Tiene una enorme biblioteca de música, es fácil de usar y funciona con todos los dispositivos que opero a diario: un teléfono inteligente Pixel 2, un MacBook Air y Sonos altavoz. Incluso se integra en mi PlayStation 4 y Xbox One.

Pero hay una función de Spotify que realmente me vendió en el servicio: La capacidad de cargar música en mi biblioteca en un dispositivo, y para que la música esté disponible en la mayoría de los dispositivos que poseo.

Es una conveniencia poco conocida de Spotify lo que hizo que el servicio fuera mucho más útil para mí: así es como funciona:

1. Subir música a Spotify.

Cómo subir música a Spotify.- El proceso de subir música a Spotify es súper simple. Primero, haz clic en este pequeño menú desplegable, justo al lado de tu nombre de usuario (visto arriba).

A continuación, seleccione Configuración y desplácese hacia abajo hasta el área que dice “Archivos locales”:

Desde aquí, puede seleccionar “Agregar una fuente”, lo que le permite seleccionar las carpetas de su computadora que contengan archivos de audio. He seleccionado iTunes, Descargas, Música y Música Local, que luego se pueden activar y desactivar dependiendo de lo que quiero que aparezca en mi biblioteca de Spotify.

2. Agregue música local a las listas de reproducción, como lo haría con cualquier otra música.

Cómo subir música a Spotify.- Una vez que haya agregado varios directorios a Spotify en el escritorio, es simplemente una medida de creación de listas de reproducción para que pueda guardar esas listas de reproducción para escucharlas sin conexión.

Resalte las pistas que desee, haga clic con el botón derecho mientras pasa el cursor sobre esas pistas y seleccione la opción” Agregar a la lista de reproducción”, como así:

Puede añadirlos a una lista de reproducción existente o crear una nueva.

De cualquier manera, consigue las pistas que quieras en una lista de reproducción (o varias separadas — tú lo haces), y coge tu teléfono/tableta/cualquier dispositivo en el que quieras guardar esas pistas.

3. Vaya a la sección de listas de reproducción, busque y seleccione la lista de reproducción que acaba de crear y haga clic en el botón “Canciones descargadas”.

En este punto, todo lo que te queda por hacer es agarrar tu dispositivo móvil favorito y descargar la lista de reproducción para escucharla sin conexión.

Como se puede ver más arriba, he saltado a un teléfono inteligente donde estoy conectado a la misma cuenta de pago de Spotify que uso en mi computadora. Estoy conectado a la misma red WiFi que ese ordenador, y … bueno, eso es todo.

Cambié la opción” Canciones descargadas”, y eso es todo: la lista de reproducción está ahora en mi Pixel 2, lista cuando quiera escucharla.

Algunas advertencias:

Necesita una computadora para cargar archivos para escucharlos sin conexión en dispositivos móviles. Desafortunadamente no hay forma de evitar este requisito. La única manera de subir música a Spotify es hacerlo a través de la aplicación de escritorio, que está disponible en PC y Mac de forma gratuita.

Tiene sentido: es mucho más probable que tengas una biblioteca de música en una computadora, con una mayor capacidad de almacenamiento, que en un dispositivo móvil. Pero todavía un poco apesta si quieres subir música que está en su teléfono inteligente.

Una advertencia adicional: Debes tener una suscripción Premium (de pago) para subir música a Spotify. Dado que necesita una suscripción de pago para descargar música para escuchar sin conexión, es lógico pensar que usted es uno de los más de 80 millones de usuarios de pago.

Y una última advertencia: los archivos locales en las listas de reproducción de Spotify, guardados para su uso sin conexión o no, no funcionan con dispositivos Sonos u otros altavoces para el hogar inteligente, como tu Amazon Echo. Las canciones aparecerán como no disponibles.