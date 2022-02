By

Cómo sobrevivir al día de San Valentín: Nuestro primer día de San Valentín como ‘solteras’ después de una ruptura puede ser difícil, queremos haber terminado las cosas hace días o seis meses. Las redes sociales comienzan a inundarse de demostraciones de amor y fotos de planes y regalos elaborados para el día de San Valentín. Para aquellos de nosotros que viven solteros, esto realmente puede hacernos sentir al margen y potencialmente traer a la superficie viejos recuerdos.

Es bueno tener algunos mecanismos de protección mano se espera que el 14 de febrero sea un poco triste para ti. Visualice en esta galería para ver algunos consejos sobre cómo pasar el día!

Desconectarse de Internet

Tomar un descanso de las redes sociales nunca es una mala idea, pero en el día de San Valentín puede ser esencial. Esté atento a los medios que consume o simplemente tome un descanso durante el día.

Seguramente habrá un torrente de fotos de parejas y declaraciones de amor que quizás no quieras ver. En particular, mantenerse alejado de las redes sociales reducirá la tentación de buscar a tu ex!

Incluso Netflix seguramente estará lleno de películas y comedias románticas deliciosas en el día de San Valentín, por lo que es posible que desee tener algunas opciones preaprobadas guardadas en su lista o evitar la plataforma por completo.

Haz algo que tu ex odiaba

Las relaciones tienen que ver con soluciones de compromiso, pero una de las ventajas de ser soltero es que ya no necesita ponerse de acuerdo! Haz algo que te guste y que nunca podrías hacer con tu ex.

Vea todos los episodios de su serie favorita en un día, envíe su comida favorita o pruebe ese nuevo taller que ha estado observando. Lo que te gusta!

Expresar su amor a otras personas no necesita una pareja romántica para celebrar el amor.

Por qué no aprovechar la oportunidad para mostrar su gratitud a aquellos que le importan? Ya sean amigos, familia, un compañero de cuatro patas o usted mismo!

Encontrarse con un amigo

Los amigos pueden ser un gran apoyo en el día de San Valentín y pueden necesitar un poco de apoyo propio. Habla con aquellos que la conocen y entiende naquilo por qué está pasando y planifica algo divertido.

Dependiendo de tu situación, puedes planear una actividad divertida para tus amigos o una fiesta de Netflix con la que no puedas estar en persona. Ordene una pizza y vea una película que haga poco del romance!

Escribe una carta de amor

En el espíritu del día de San Valentín, por qué no aprovechar la oportunidad para mostrar a alguien que se preocupa por ellos? Una carta escrita a mano es algo raro en estos días y es un placer recibirla. Escriba una pequeña carta a alguien que le guste y dígale por qué es tan especial para sí mismo, ya sea un padre, una tía, un amigo, etc.

Verá que le hace bien ese acto de gentileza y el proceso terapéutico de expresar sus sentimientos. Incluso puede escribirse una carta a sí mismo (a). Te mereces la misma bondad y amor que muestras a los demás.

Permítase sentir tristeza

A la cultura occidental concentrada tanto en la» positividad » como en la obtención de la felicidad que es fácil olvidar que estar triste es una parte natural de la vida. No siempre tenemos que luchar contra eso!

Los estudios demuestran que reconocer y etiquetar nuestras emociones nos ayuda a lidiar mejor con ellas. Si reconoce que se siente triste El Día de San Valentín, estará más en sintonía con lo que siente y, con suerte, evitará la autocompasión.

No necesitamos embotar los sentimientos negativos o tenerles miedo. Lo importante a retener es que no durarán para siempre y que eres lo suficientemente fuerte como para superar este día difícil.

Cuide de sí

Si estás pasando por un momento especialmente difícil, piensa en lo que harías por una amiga que estuviera en tu lugar. Tal vez correría a su casa con pizza y vino para recordarles que son fuertes y hermosas y asegurarles que todo estará bien.

Cada uno de nosotros es responsable de ser su mejor amigo. Solo tú sabes realmente lo que sientes y lo que necesitas, por lo que eres la mejor persona para consolarte en tiempos difíciles. La autosuficiencia y la resiliencia son cosas que aprendemos a través de experiencias difíciles, como las rupturas, por lo que es un buen momento para aprender a cultivar el amor propio y la bondad.