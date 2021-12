¿Cómo será el 2022?, según la astrología china

Este será un año de grandes movimientos, organizados o no, porque estamos hablando del Tigre, que es revolucionario y extremista. Con la influencia de Urano (nuestro eterno revolucionario) presionando a Saturno (el más conservador de todos los planetas), ciertamente podemos esperar una victoria de Urano, ya que Urano gobierna a Acuario y en Tauro derroca el status quo. Nuestra forma de tratar con el dinero no será sin duda la misma en unos pocos años.

Está claro que con Mercurio gobernando este mismo año, podemos esperar un año de intensa comunicación, de gritos de libertad e independencia distribuidos por todo el planeta. Los conservadores pueden comenzar a preocuparse a medida que el tigre llega para abrir espacios para que entren nuevos comportamientos y valores. El elemento agua también domina 2022 por la astrología china, por lo que podemos esperar emociones intensas e inflamadas, que deben observarse para no perder el control.

