Todo el mundo sabe que el calentamiento global está causando el derretimiento del hielo Ártico. Pero menos personas saben que la existencia misma de hielo puede ayudar a retrasar los efectos del calentamiento global. De hecho, la naturaleza reflexiva del hielo ártico significa que es muy importante cuando se trata de mantener el planeta frío. Echa un vistazo a esta galería para aprender sobre una sugerencia innovadora de cómo mantener nuestro hielo ártico.

La sombrilla del planeta, una característica importante pero menos conocida del hielo ártico, es su capacidad para mantener el mundo frío. Históricamente, ha sido extremadamente importante para mantener nuestro planeta aclimatado.

La sombrilla del planeta

Tipos de hielo: hay dos tipos diferentes de hielo ártico: hielo estacional (o “joven”) que crece durante el invierno y se derrite en el verano, y hielo permanente (o “viejo”) que permanece durante todo el año.

Tipos de hielo: el hielo antiguo es más reflectante que el hielo Nuevo, capaz de reflejar hasta el 80% de la luz solar. El hielo nuevo solo refleja alrededor del 30% y las aguas abiertas solo el 5%.

Desaparición del hielo ártico – sin embargo, de acuerdo con la tarjeta de informe Ártico 2018, ese año el calentamiento global ya había causado la reducción del 95% del hielo Ártico antiguo en los 33 años anteriores.

Círculo vicioso: el cambio climático, desafortunadamente, ha encerrado el hielo Ártico en un círculo vicioso: a medida que aumentan las temperaturas, el hielo antiguo se derrite en el agua más oscura y menos reflectante.

Con menos hielo viejo disponible para reflejar la luz del sol y mantener el agua fría, el agua se vuelve más cálida y, por lo tanto, derrite el hielo ya menguante aún más.

Calentamiento global: el resultado es que el Océano Ártico se está calentando cerca del doble de rápido que el resto del planeta. En julio de 2020, la capa de hielo era la más baja de todos los tiempos.

La desaparición del hielo ártico tiene consecuencias de largo alcance: se estima que si desaparece por completo, tendría el mismo efecto que 25 años de emisiones fósiles a la tasa actual.

Clima extremo: esto significaría más episodios de clima extremo, incluidas inundaciones, sequías y sofocos. Algunos sugieren que el derretimiento ya está perturbando o el clima a nivel mundial.

Innovación científica: la frustración por la falta de medidas para preservar y reconstruir el hielo Ártico ha llevado a algunos científicos a presentar sus propias soluciones innovadoras.

Uno de estos científicos es Leslie Field, quien es conferencista en la Universidad de Stanford y director técnico de la organización Arctic Ice Project.

Field ha reconocido durante más de una década que el cambio climático no es un problema de un futuro lejano, sino uno que afectará directamente la vida de sus hijos.

Solucionador de problemas: por lo tanto, comenzó a tratar de encontrar una solución para el derretimiento del hielo ártico, que ve como una de las palancas más importantes en el cambio climático.

El vidrio como formador de hielo : su solución propuesta es cargar el hielo joven con un tipo de material reflectante, lo que ralentizaría el proceso de calentamiento y permitiría que el hielo se reconstruyera.

Material: después de probar varios materiales para ver qué funcionaría mejor, se decidió por el dióxido de silicio, que se produce naturalmente en la arena y se usa para hacer vidrio.

Este material se fabrica en cuentas de 65 micrómetros de diámetro. Esto es más delgado que un cabello humano, pero lo suficientemente grande como para que no puedan inhalarse. Las cuentas tienen casi el tamaño de un grano de arena y son similares al polvo, lo que minimiza la preocupación de que los animales se las coman.

También son huecos en el interior, lo que significa que pueden flotar y, por lo tanto, continuar reflejándose a la luz del sol, incluso si el hielo debajo de ellos se derrite.

Durante la última década, Leslie y su equipo han probado la efectividad de estas cuentas de vidrio en varios lugares de Canadá y los Estados Unidos.

Hasta ahora los resultados han sido positivos. Por ejemplo, en un lago en Minnesota, las facturas aumentaron la reflexión en un 20 por ciento, lo que fue suficiente para retrasar o derretir del hielo.

Cuando llegó la primavera, el hielo en la sección descubierta se había derretido por completo, pero todavía había un pie de hielo en la sección que había sido tratada con las cuentas.

Áreas problemáticas: la idea no es cubrir completamente el Océano Ártico con una camada de cuentas de silicio, sino concentrarse en áreas donde el hielo se derrite particularmente rápido.

Un área ártica fuertemente afectada por el derretimiento del hielo es el Estrecho de Fram, que es un estrecho paso entre Groenlandia y Svalbard, un archipiélago al norte de Noruega.

De acuerdo con los resultados presentados en diciembre de 2019, el tratamiento del Estrecho de Fram puede conducir a la regeneración de hielo a gran escala en partes del Océano Ártico.

Preocupaciones: algunos científicos, sin embargo, son escépticos sobre el impacto que estas cuentas de vidrio pueden tener en el ecosistema ártico. Una preocupación particular es cómo afectarán la base de la cadena alimentaria.

Si los gránulos de sílice reflejan tanta luz que la luz del sol no puede fotosintetizar el plancton, por ejemplo, esto podría tener un efecto de arrastre en los organismos hasta los osos polares y las focas.

Field respondió a las preocupaciones diciendo que probará los gránulos en los ecosistemas de plancton, y si hay algún efecto perjudicial, explorará formas de hacerlos más seguros.

Financiación: la pregunta también permanece en cuanto a quién financiará la iniciativa. La fabricación, envío, Prueba y distribución de las cuentas de vidrio se estiman en uno a cinco mil millones de dólares.

Soluciones alternativas: los investigadores actualmente están buscando métodos alternativos, uno de los cuales implica el uso de turbinas eólicas para bombear agua a la superficie del océano para construir gruesas capas de hielo.

Sin embargo, ninguna de las soluciones está exenta de problemas y nada es tan efectivo como reducir las emisiones de carbono. Field enfatiza que tales iniciativas deben usarse solo para ganar tiempo para que el mundo se descarbonice.