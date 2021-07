Hemos visto esta última semana de terribles inundaciones en varios países, convirtiéndose catastróficos en muchos lugares. Para llegar a las poblaciones, los vehículos de emergencia pueden tener que enfrentar caminos que son ríos auténticos y el internet no ha perdonado. Muchos usuarios, eventualmente desatentos, ponen la hipótesis de que los coches eléctricos, como Tesla, nunca logran cumplir la misión de los vehículos de emergencia en situaciones de inundación. Nada más falso.

Si existían dudas, hay un video de un Tesla Model 3 pasando por una inundación sin ningún problema. No, no es un submarino, pero Musk dice que es una especie de barco.

¿Funcionan los coches eléctricos en situaciones de inundación en las carreteras?

Las inundaciones en varios países han causado millones de euros de daños en las últimas semanas y, peor aún, se han producido más de un centenar de pérdidas humanas. Sus gobiernos han desplegado unidades de emergencia en esos lugares. Los vehículos tenían que enfrentar terrenos inundados y muchas de las carreteras eran ríos llenos, con tanta agua que caía del cielo en tan poco tiempo.

Los vehículos de emergencia siguen siendo, prácticamente todos, propulsados por combustibles fósiles. Sin embargo, con la transformación del paradigma del automóvil, no es mucho tiempo y el Eléctrico también se encargará de esta área. Pero, ¿no dejará el agua la electricidad estancada rota a la mitad?

Video de un Tesla muestra el Modelo 3 atacando aguas profundas en China

Estas imágenes no son inauditas y ya no sorprenden. Por cierto, en 2019 un Model S hace una entrada en una calle inundada y pasa indemne como si fuera un anuncio comercial.

Ahora fue en China donde un propietario de un Tesla electric mostró un curioso video de un Model 3 que se enfrentaba fácilmente con las aguas de inundación en su camino. El video era corto, ya que solo mostraba el coche completamente eléctrico pasando por una zona inundada, pero era bastante curioso por varias razones.

Como se indica en la información del video, estas imágenes fueron grabadas en la provincia china de Henan esta mañana. Esta área también sufrió un mal tiempo que inundó algunas áreas de la provincia en el Valle del Río Amarillo en el centro de China.

Aunque es un video corto, se puede notar que la inundación tiene alguna dimensión, al menos parece ser lo suficientemente profunda como para hacer que varios otros vehículos se detengan en medio de la carretera. Sin embargo, a pesar de esto, el Tesla parece haber hecho frente muy bien con la inundación.

Teslas tienen baterías estancas e incluso pueden servir como una especie de barco

Además del paso sin ningún problema, es notable que este Tesla parece ser un Modelo 3 de Gama Estándar debido a que las ruedas traseras del vehículo aparentemente producen la mayor parte de la potencia del coche. El conductor del tranvía parecía estar empujando el Modelo 3 con firmeza, aunque no aceleró demasiado para no perder el control del automóvil después de golpear partes de la carretera que no estaban tan inundadas.

Posiblemente el coche no tenía ninguna avería, ni este tipo de situación es un problema. Estas máquinas se prueban exhaustivamente en varias situaciones de este tipo. Por cierto, incluso fue Elon Musk quien mencionó en el pasado que el Teslas podría servir como una especie de barco, ya que sus unidades de propulsión y baterías están selladas.

Más recientemente, Musk señaló que el Cybertruck sería un vehículo que sin duda se sentiría como en casa en el agua. Si estas imágenes recientes de China sirven como una indicación, sin embargo, parece que incluso el Modelo 3 podría pasar por una inundación decentemente de la misma manera.

China está plagada de tifones de forma regular, y para responder a esto, Tesla ha lanzado algunas iniciativas para asegurarse de que sus vehículos resistan las carreteras inundadas ocasionales.

Entre estas iniciativas se encuentra un área de pruebas en Gigafactory Shanghai que simula calles inundadas. Como podemos ver en el video de arriba, el Modelo 3 hecho en China y el Modelo Y se prueban en esta instalación después de ser producidos.