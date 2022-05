CÓMO INVERTIR en CRIPTOMONEDAS en ESPAÑA>> 8 TOPs

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Cómo invertir en criptomonedas en España: Si se pregunta sobre los mejores intercambios, las complejidades legales y los métodos de pago, está en el lugar correcto. Pero antes de comenzar, aquí hay una breve descripción de lo que sucedió con la criptoeconomía española después de la grave crisis pandémica.

Cómo invertir en criptomonedas en España

Auges de criptomonedas en España

Cómo invertir en criptomonedas en España: Ya sea que se tratara del coronavirus que golpeó trágicamente a los españoles o de las sombrías playas de Málaga sin turistas en el verano de 2020, algo le dio a las autoridades locales toda la tristeza y las hizo volver los ojos a las criptomonedas.

A mediados de octubre de 2020, el nuevo proyecto de ley contra el fraude fiscal de España requería que todos los ciudadanos informaran en formato electrónico cualquier uso de activos digitales superior a 1000€, lo que aumentó los niveles de vigilancia por primera vez en meses.

Auges de criptomonedas en España

En el lado positivo, los 350 miembros de la cámara Baja de España recibieron el equivalente a 1 euro en criptomonedas cuando la plataforma de tecnología educativa Tutellus intentó promover el uso de criptomonedas en el país.

Además, Banco Santander se asoció con Ripple para explorar cómo blockchain podría hacer que las transacciones sean más rápidas, más baratas y más transparentes.

Entonces, ¿todo esto hace que sea más difícil o más fácil para usted comprar Bitcoin en España? Afortunadamente, sigue siendo relativamente fácil intercambiar moneda fiduciaria (Euros) por Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas.

Los Mejores Intercambios Españoles para Comprar Criptomonedas

Cómo invertir en criptomonedas en España

Cómo invertir en criptomonedas en España: Bueno, alerta de spoiler: Es bastante fácil comprar Bitcoin en España. La mayoría de las plataformas de negociación populares están presentes en el país, por lo que todo lo que necesita hacer es elegir una. Coinbase España es una opción popular, ya que el intercambio de cifrado internacional ofrece una amplia gama de funciones con una reputación estelar de seguridad. El soporte de Coinbase también se proporciona en España.

Coinbase no es la única opción y la mayoría de los intercambios internacionales están disponibles en el país. Aquí está la lista que incluye algunas opciones. Tenga en cuenta que todos ellos son multinacionales y operan en todo el mundo:

Coinbase

CEX.IO

Bitpanda

Changelly

¿Es legal la criptografía en España?

¿Es legal la criptografía en España?

Cómo invertir en criptomonedas en España: Digámoslo de esta manera: las criptomonedas en España no están prohibidas, aunque todavía no existe una regulación específica.

En resumen, las autoridades locales no consideran las monedas digitales como dinero o instrumentos financieros. Sin embargo, dependiendo de la situación, podrían pensar que las criptomonedas son valores, productos básicos o servicios públicos y las tratarán en consecuencia.

Cómo invertir en criptomonedas en España

Es importante destacar que el enfoque de los reguladores hacia los inversores de pequeño tamaño en España es muy conservador y protector debido a la gran cantidad de fraudes en el nicho de las criptomonedas. Por lo tanto, si le sucede algo malo, siempre puede intentar aplicar la ley de protección al consumidor y a la inversión.

¿Qué pasa con los impuestos criptográficos? Las criptomonedas se gravan en España a un tipo variable del 19 al 23%. Se aplicarán tarifas más altas para las ganancias que superen los 50.000€.

Entonces, volviendo a la pregunta inicial de si las criptomonedas son legales en España, la respuesta es sí, pero no existe una regulación específica como en Japón.

¿Es Fácil Comprar Criptomonedas en España?

Cómo invertir en criptomonedas en España

Cómo invertir en criptomonedas en España: Si bien Bitcoin sigue siendo relativamente difícil de encontrar en la corriente principal, es posible que se sorprenda al saber que España alberga más de 100 cajeros automáticos de Bitcoin. En realidad, es un número impresionante en comparación con el resto del mundo y seguramente crecerá en los próximos años.

En el ranking global de países donde puedes encontrar cajeros automáticos de Bitcoin, España ocupa el puesto 4, que es una estadística distintiva que marca algunos niveles de compromiso, o al menos algún potencial de compromiso para las criptomonedas. Si desea obtener más información sobre los cajeros automáticos de Bitcoin disponibles en su área, consulte Cryptocurrencyhelp.com mapa de cajeros automáticos de Bitcoin.

Cómo invertir en criptomonedas en España

Los cajeros automáticos de Bitcoin son geniales en cierto modo: son una especie de renegados criptográficos que protegen la frontera entre dos mundos, lo que le brinda la oportunidad de interactuar con Bitcoin físicamente, lo cual es raro. Entonces, si te topas con una enorme caja naranja hecha de hierro que parece un cajero automático normal pero no un cajero automático normal, ¡enhorabuena!

Es fácil comprar criptomonedas en una máquina de este tipo y, sin embargo, es posible que primero deba ver un par de videos, por si acaso.

Cómo invertir en criptomonedas en España

Pero si tiene una tarjeta de crédito/débito y está listo para registrarse en un intercambio de criptomonedas, no necesitará ningún cajero automático de Bitcoin, y sí, comprar criptomonedas no será nada difícil.

Los intercambios en todo el mundo se han vuelto cada vez más seguros a lo largo de los años y España ofrece acceso a la mayoría de los de alta calidad.

Por supuesto, si tiene una cuenta bancaria, es probable que sea mucho más fácil (y más barato) usar un intercambio.

Las mejores Billeteras criptográficas para los españoles

Cómo invertir en criptomonedas en España

Cómo invertir en criptomonedas en España: ¿No tienes tiempo? Solo echa un vistazo a esta lista completa de billeteras en nuestro sitio web. ¿Quieres saber en qué vas a invertir tu dinero? Entonces, sigue leyendo!

Si está acostumbrado a elegir productos por sus marcas o buena reputación, aquí hay algunas malas noticias para usted. El país que desarrolló su billetera criptográfica podría no ser el factor clave a la hora de decidir qué herramienta de gestión de activos elegir. Por lo tanto, no hay billeteras de criptomonedas específicas para españoles.

Cómo invertir en criptomonedas en España

Pero, ¿Qué es importante saber, entonces, al elegir su primera billetera criptográfica?

En el mundo de las monedas digitales, lo que se esconde bajo el capó de su billetera criptográfica a veces es tan importante como los fondos que almacena.

Verá, hay dos tipos de billeteras en general en el nicho de las criptomonedas:

carteras de custodia

y los no privativos de la libertad.

Esta interesante diferenciación se origina en una nueva tendencia DeFi de la que todo el mundo habla tanto en estos días.

Cómo invertir en criptomonedas en España

El proyecto DeFi crea billeteras sin custodia diseñadas principalmente para tokens ERC20, no para Bitcoin, para que nadie, al menos, en papel, pueda controlar sus fondos excepto usted.

La lista de estas carteras incluye, entre otras,:

Furucombo

Argent

Cerión

Sin embargo, para realizar transacciones con BTC, lo más probable es que necesite una billetera de custodia para principiantes, como:

Rueda libre

Coinbase

BRD

Bitgo

Crypto.com

Los equipos de las carteras de custodia almacenarán sus claves privadas, sus contraseñas y básicamente toda la información que necesita para acceder a sus fondos.

Cómo invertir en criptomonedas en España

Algunos dicen que es algo malo porque no puedes controlar tu dinero, pero algunos te dirán que no necesitan criptomonedas para su descentralización. No les importa la filosofía, solo tienen que realizar transacciones a diario utilizando una interfaz simple y agradable. ¿Y realmente deberíamos culparlos por eso?

Entonces, ¿hay billeteras criptográficas específicas para españoles? Nop. ¿Existen billeteras criptográficas específicas para tokens ERC20 y monedas convencionales como Bitcoin, Monero y Ripple? Sí, y esas son dos categorías de billetera completamente diferentes para elegir.

Cómo invertir en criptomonedas en España

¿Cómo encuentro Mi Cuenta de Exchange en España?

Cómo invertir en criptomonedas en España: Quizás se pregunte cómo convierte exactamente sus euros en Bitcoin o Ethereum.

El proceso, como la mayoría de las transacciones criptográficas en España, es relativamente fácil. Deberá registrarse en un intercambio (esto requiere proporcionar una pequeña cantidad de información personal, según el intercambio) y luego configurar un método para ingresar dinero en su cuenta.

Existen varios métodos de pago diferentes para financiar cuentas de intercambio de cifrado en España, incluidos SEPA, tarjeta de crédito, PayPal y, con ciertos intercambios, Apple Pay.

Por lo general, pagará una pequeña tarifa si desea depósitos instantáneos o puede esperar unos días y obtener depósitos a bajo costo o gratuitos.

Coinbase

Changelly

Bit2Me

Localbitcoin

Kraken

Localcryptos

Bitpanda

CoinSmart

CoinSmart

CoinSmart es, sin duda, el mejor exchange de criptomonedas de Europa en 2022. Si no ha oído hablar de ellos, es porque han estado invirtiendo dinero en mejorar su experiencia comercial, no en marketing. Aún así, si le preguntas a cualquier comerciante de cifrado experimentado, te dirán lo mismo: CoinSmart es el mejor en el negocio.

Las tarifas de negociación de CoinSmart son un 0.20% increíblemente bajo. Ofrecen una excelente atención al cliente por teléfono, chat en vivo y correo electrónico, y las cuentas de usuario se verifican al instante.

Como intercambio canadiense, CoinSmart está regulado por varias autoridades financieras canadienses, lo que mantiene su dinero seguro y protegido. CoinSmart también es una empresa que cotiza en la bolsa de valores NEO de Toronto, lo que significa que están sujetas a auditorías financieras y de seguridad de terceros al menos una vez al año.

Cómo invertir en criptomonedas en España

La mayoría de los intercambios requieren que los usuarios intercambien cada altcoin primero con una moneda estable (p. ej. Chainklink con Bitcoin, y luego Bitcoin con Shiba Inu), pero CoinSmart permite a los usuarios intercambiar altcoins directamente (p. ej. Chainlink con Shiba Inu), minimizando las tarifas y aumentando sus ganancias. Y está comprando criptomonedas reales con CoinSmart, lo que significa que puede moverlas dentro y fuera del intercambio cuando lo desee.

Personalmente, he usado CoinSmart durante más de un año y no he tenido más que excelentes experiencias con ellos. He probado muchos de los otros intercambios de criptomonedas en esta lista, por lo que estoy seguro de que CoinSmart es el mejor lugar para comprar criptomonedas en la mayoría de los países europeos.

Función

Tarifas de negociación extremadamente bajas (solo 0.20% por operación)

atención al cliente 24/7 disponible por teléfono, chat en vivo o correo electrónico

Verificación instantánea de la cuenta

Admite 16 criptomonedas

Opere con todas las altcoins directamente

Depósitos y retiros inmediatos

Fácil de usar tanto para principiantes como para operadores avanzados

la política de almacenamiento en frío del 95% mantiene su criptografía más segura

Coste

Comisiones de trading: 0.20%

Bono de Registro

Bono de $20 cuando te registras usando este enlace

Lo Mejor Para

Inversores que buscan intercambiar stablecoins o altcoins con las tarifas más bajas de la industria.

Coinbase

Coinbase

Cómo invertir en criptomonedas en España: Coinbase es un intercambio de criptomonedas estadounidense que se fundó originalmente en 2012. Tiene su sede en San Francisco y es uno de los intercambios de criptomonedas más antiguos del mundo. También es el segundo intercambio de cifrado más grande del mundo, el primero es Binance.

Coinbase fue diseñado para ser uno de los lugares más fáciles para comprar, vender e intercambiar criptomonedas, y sirve a inversores minoristas, empresas e instituciones por igual. El proceso de registro es rápido y, después de crear su cuenta, obtendrá acceso a su billetera en línea personal.

Cómo invertir en criptomonedas en España

Originalmente, Coinbase solo admitía Bitcoin, pero ahora admite más de 100 de las criptomonedas más grandes como Bitcoin, Bitcoin Cash, Cardano, Ethereum y Litecoin.

Como nuevo usuario, recibirá un bono de $10 y las tarifas de negociación oscilan entre $0.99 y $2.99 para operaciones inferiores a $200 y de 1.49% a 3.99% para operaciones superiores a $200.

Función

Admite más de 100 criptomonedas

Coinbase Pro, acceso a herramientas de investigación y gráficos

Coinbase Earn, gana criptomonedas gratis viendo tutoriales

Administre sus criptomonedas desde su teléfono con la aplicación Coinbase Wallet

Plataforma segura, autenticación biométrica, 2FA y acceso a Secure Enclave

Fácil de usar tanto para principiantes como para operadores avanzados

Gana recompensas tomando ciertas monedas

Coste

Apertura de Cuenta: Gratis

Tarifas de compra (por debajo de $200): Tarifa plana, de $0.99 a $2.99 por transacción.

Tarifas de compra (Más de $200): 1.49% (bancos estadounidenses), 3.99% (Tarjeta de débito y PayPal)

Transacción de Crédito: 2%

Cuenta Bancaria:1.49%

Transferencias bancarias: De $10 a $25

Transferencia ACH: Gratis

Bono de Registro

Bono de $10 cuando te registras usando este enlace.

Lo Mejor Para

Nuevos inversores que buscan una plataforma fácil de usar o para inversores veteranos que buscan herramientas de investigación avanzadas.

Changelly

Changelly

Cómo invertir en criptomonedas en España: Changelly es un servicio de intercambio de cifrado sin custodia con sede en Praga, República Checa. Establecido en 2016, no ofrece servicios como billetera (deberá vincular una billetera antes de poder comprar criptografía), sino que le encuentra las mejores ofertas para su criptografía al indexar una serie de intercambios.

Con más de 3 millones de usuarios mensuales, Changelly está asociado con gigantes criptográficos como Binance y billeteras criptográficas como Trezor y Exodus y ofrece tarifas muy bajas a partir del 0,25%. Es compatible con 200 de las criptomonedas más grandes, incluidas Bitcoin, Ethereum, Ripple y Litecoin, y para comenzar a operar no tiene que completar una verificación KYC, lo que significa que puede registrarse solo con su correo electrónico.

Cómo invertir en criptomonedas en España

Changelly ofrece muchos métodos de pago, incluidos Visa, Mastercard, Apple Pay y transferencias bancarias. Si refieres a un amigo, puedes recibir un 2% en todas las transacciones de fiat a cripto y un 0,125% en todas las transacciones de cripto a cripto

Función

Integración con varias carteras criptográficas

Admite 200 criptomonedas

atención al cliente 24/7 disponible a través de chat en vivo o correo electrónico

Acepta Visa, Mastercard, Apple Pay y transferencias bancarias

Coste

Apertura de Cuenta:

Tarifa de Tasa Flotante: 0.25%

Tarifa de Tarifa Fija: 0.25%

Comisiones por Retiro: Gratis

Tarifas de Administración de Cuentas: Gratis

Bono de Registro

2% de devolución en transacciones de fiat a cripto y 0.125% de devolución en transacciones de cripto a cripto cuando se registra utilizando este enlace.

Bit2Me

Bit2Me

Cómo invertir en criptomonedas en España: Bit2Me es un intercambio de cifrado altamente regulado con sede en Alicante, España. Bit2Me forma parte de un grupo muy selecto de intercambios de cifrado: ofrece seguros FDIC por hasta 250.000€, a través de su asociación con los bancos más grandes de España, como ING Direct, Abanca, Caja Popular y Bankinter.

Bit2Me admite más de 70 de las criptomonedas más grandes, incluidas Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, Ethereum y Litecoin. Permite compras de fiat a criptografía, por lo que es ideal para nuevos inversores que buscan comprar su primera criptografía, y los activos se mantienen fuera de línea en almacenamiento en frío, para mayor seguridad.

Cómo invertir en criptomonedas en España

Como nuevo usuario de Bit2Me, recibirá un bono de €5 después de su primera compra, y con su programa de referencia, puede ganar hasta $1,000 invitando a amigos y familiares.

Función

Tarjeta Bit2Me

Admite 70 criptomonedas

Cumplimiento de los protocolos de pago IBAN

Admite operaciones de fiat a criptografía

Programas educativos para nuevos inversores

Asegurado y sus activos se almacenan en cámaras frigoríficas

Cajeros automáticos disponibles en toda Europa

Integración de API y alertas en Tiempo Real

Coste

Comisiones de trading: 0.95%

Depósito con Tarjeta de Débito/Crédito: De 1.99% a 4.99%

Comisiones del fabricante: Del 0,16% al 0,0% (en función del volumen)

Comisiones de los tomadores: Del 0,26% al 0,1% (en función del volumen)

Depósito por Transferencia Bancaria: Gratis

Depósito de TIKEBIT: Gratis

Retiro de Cuenta SEPA: Gratis

Bono de Registro

Bono de 5 €al registrarte a través de este enlace.

Lo Mejor Para

Inversores que buscan invertir en su primera criptomoneda y buscan una plataforma segura.

Localbitcoin

Localbitcoin

Cómo invertir en criptomonedas en España: LocalBitcoins adopta un enfoque diferente al de la mayoría de los demás en esta lista: en lugar de comerciar con el mercado en general, en realidad compra y vende con comerciantes individuales. Se ha ganado una base de usuarios leales por su facilidad de uso general, y es uno de los mercados de criptomonedas más antiguos de la actualidad.

Sin embargo, la razón principal por la que me gustan las LocalBitcoins es por su baja barrera de entrada. Dado que está operando con otras personas, no con LocalBitcoins en sí, es fácil verificar su cuenta y comenzar a realizar operaciones.

Cómo invertir en criptomonedas en España

Sin embargo, los usuarios de LocalBitcoins deben proceder con precaución; es posible ser estafados por otros usuarios en el sitio, especialmente cuando venden Bitcoin por dinero en efectivo. Una estafa común, por ejemplo, es un comprador que le paga a través de PayPal y luego presenta una disputa de PayPal una vez que ha recibido su Bitcoin.

Otros métodos de pago (p. ej. La transferencia INTERAC y los cables bancarios) son mucho más seguros, pero aún así, tenga cuidado. Si parece demasiado bueno para ser verdad en LocalBitcoins, probablemente lo sea.

Función

Fácil de usar

Muy fácil de comenzar a operar

Tarifas de transacción bajas

Deposite dólares canadienses a través de transferencia bancaria, INTERAC, Moneygram, Wise, PayPal, depósito en cajero automático y más

Atención al cliente útil

Cargo

Tarifas de negociación: 0.00006 BTC (~CAD 4 CAD) tarifa plana por transacción

Depositar fondos: Gratis

Retirar fondos: Gratis

Lo Mejor Para

Inversores que buscan comprar y vender Bitcoin de forma rápida y sencilla.

Kraken

Kraken

Cómo invertir en criptomonedas en España: Kraken es un banco y un intercambio de criptomonedas fundado originalmente en 2011. Se encuentra en los Estados Unidos (específicamente en San Francisco) y le permite intercambiar monedas fiduciarias como TRY o USD por criptomonedas y viceversa. También le permite intercambiar un tipo de criptomoneda por otro.

El intercambio proporciona datos de precios para activos digitales a la Terminal Bloomberg, y a partir de diciembre de 2021, Kraken es accesible en 48 estados de EE.UU. y 176 países diferentes, lo que lo convierte en uno de los intercambios más globales de la actualidad.

Función

Función

Amplia gama de criptografía admitida (más de 90)

Interfaz de usuario sencilla e intuitiva

Función Kraken Crypto Watch que le permite realizar un seguimiento del mercado de cifrado

Una gran cantidad de información y recursos educativos sobre criptografía para sus usuarios

atención al cliente 24/7 a través de una variedad de métodos

Coste

Comisiones de trading: Entre el 0% y el 0,26% por operación

Compras con tarjeta de crédito criptográfica: 3,75% + 0,25 €

Compras de criptografía ACH: 1.5%

Lo Mejor Para

Inversores en criptomonedas que buscan un intercambio con una amplia gama de altcoins y monedas estables compatibles.

Localcryptos

Localcryptos

Cómo invertir en criptomonedas en España: Local Crypto es uno de los mayores intercambios de cifrado P2p sin custodia. Con sede en Finlandia, funciona conectando a los comerciantes; utiliza un sistema de depósito en garantía automatizado para asegurar las transacciones entre compradores y vendedores y cuenta con tarifas muy bajas que van del 0,25% al 0,75%.

LocalCryptos es compatible con las cinco criptomonedas más establecidas: Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, Ethereum y Litecoin, y utiliza un Sistema de Reputación para clasificar a los comerciantes. Tenga en cuenta que todas las operaciones se realizan entre usuarios, por lo que los usuarios son responsables de utilizar el sistema de depósito en garantía de manera efectiva.

Cómo invertir en criptomonedas en España

Los nuevos usuarios de LocalCryptos que utilicen un enlace de referencia recibirán un reembolso del 20% en todas las tarifas durante los primeros meses. En términos de seguridad, LocalCryptos ofrece autenticación 2FA y atención al cliente disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, a la que se puede acceder a través de Twitter, telegram o correo electrónico.

Función

Admite 5 criptomonedas

Sistema de Reputación

Plica

Autenticación 2FA y tecnología de almacenamiento en frío

Admite más de 40 opciones de pago, incluidas Moneygram, PayPal, Revolut, Skrill y Transferwise

Coste

Honorarios del fabricante: 0.25%

Honorarios del tomador: 0.75%

Tarifas de depósito: Gratis (los proveedores de pago pueden cobrar tarifas)

Tarifas de retiro: Gratis (los proveedores de pagos pueden cobrar tarifas)

Bono de Registro

20% de descuento en todas las tarifas utilizando este enlace.

Lo Mejor Para

Inversores que buscan una plataforma P2p segura con muchas opciones de pago.

Bitpanda

Bitpanda

Cómo invertir en criptomonedas en España: Bit Panda es un intercambio de criptomonedas austriaco que se estableció en 2014 y desde entonces se ha convertido en uno de los intercambios de criptomonedas más populares de Europa para comprar y vender monedas digitales.

El intercambio es una opción popular entre muchas personas, ya que cuenta con un diseño fácil de usar y fácil de usar para comprar, vender y comerciar con criptomonedas. El intercambio también tiene una variedad de opciones de pago que pueden ser utilizadas por usuarios novatos de criptomonedas para adquirir Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y muchas otras monedas criptográficas.

Función

Función

Plataforma intuitiva y fácil de usar

Amplia gama de activos criptográficos admitidos (+25)

Amplia gama de métodos de pago y retiro

Atención al cliente rápida disponible 24/7

Coste

Comisiones de negociación: 5% por operación

Lo Mejor Para