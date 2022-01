¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Como invertir en criptomonedas de forma segura: «Criptomoneda», es la palabra de moda del mundo de la inversión en estos días. Pero, ¿Qué es realmente la criptomoneda? ¿Has oído hablar de Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, XRP o Ethereum? No, no son nombres vergonzosos de bandas de rock de los años 90, en realidad son tipos de criptomonedas (también conocidas como dinero digital). Y están de moda donde quiera que mires.

Como invertir en criptomonedas de forma segura: Pero el millón de dólares (cripto?) la pregunta aquí es, ¿debería invertir en criptomonedas? A pesar de lo que cada bocazas en Internet te grita desde su caja de jabón digital, comprar criptomonedas no es una apuesta segura para tu futuro inversor. Pero llegaremos a eso en un minuto. Vamos a desempacar lo que en el mundo es el cripto primero.

¿Qué Es La Criptomoneda?

Como invertir en criptomonedas de forma segura: Las criptomonedas son activos digitales que las personas utilizan como inversiones y para compras en línea. Cambias moneda real, como dólares, para comprar «monedas» o «tokens» de cierto tipo de criptomoneda.

Piénselo de esta manera: La criptomoneda es como intercambiar su dinero en un nuevo país. Un Benjamin puede comprarte una buena cena en los Estados Unidos, pero si quieres disfrutar de una buena cena en Italia, necesitarás algunos euros. Valoramos dólares y euros porque sabemos que podemos comprar bienes o servicios con ellos. Lo mismo ocurre con la criptomoneda. El intercambio de su dinero para crypto y usarlo como dinero real (en los lugares que aceptan este tipo de pago).

Entonces, ¿de dónde diablos sacamos la palabra criptomoneda, de todos modos? Me alegra que preguntes. Proviene de la palabra criptografía que significa el arte de escribir o resolver códigos. Suena como el montaje de una película de Indiana Jones, ¿verdad? Cada moneda de criptomoneda es una línea de código única. Y las criptomonedas no se pueden copiar, lo que las hace fáciles de rastrear e identificar a medida que se negocian.

Probablemente hayas oído hablar de personas que hacen (¡o pierden!) cientos de miles de dólares al invertir en criptomonedas. Se siente como una fiebre del oro moderna de repente.

¿Cómo Funciona la Criptomoneda?

Como invertir en criptomonedas de forma segura: La criptomoneda se intercambia de persona a persona en la web sin un intermediario, como un banco o un gobierno. Es como el salvaje, salvaje oeste del mundo digital, pero no hay alguacil que defienda la ley.

Esto es lo que queremos decir: ¿Alguna vez ha contratado a un niño en su vecindario para cortar el césped o cuidar a su perro mientras estaba fuera de la ciudad? Lo más probable es que les hayas pagado en efectivo. No necesitabas ir al banco para hacer una transacción oficial. Así es como es intercambiar criptomonedas. Están descentralizados, lo que significa que ningún gobierno o banco controla cómo se fabrican, cuál es su valor o cómo se intercambian.

Debido a eso, las criptomonedas valen lo que la gente esté dispuesta a pagar o intercambiar por ellas. Sí, es bastante salvaje.

¿Cómo Almacena Su Criptomoneda?

Quédate con nosotros, estamos a punto de ponernos bastante técnicos. Almacena su criptomoneda en algo llamado billetera digital, generalmente en una aplicación o a través del proveedor donde compra sus monedas. Su billetera le da una clave privada, un código único que ingresa para firmar digitalmente las compras. Es una prueba matemática de que el intercambio era legítimo.

Con nosotros hasta ahora? De acuerdo, bien. Porque estamos a punto de adentrarnos aún más en las malas hierbas tecnológicas.

Las criptomonedas usan algo llamado tecnología blockchain. Una blockchain es como mucho de recibo que sigue creciendo con cada cambio de crypto. Es un registro público de todas las transacciones que han ocurrido en una criptomoneda determinada. Sí, suena como si hubiera salido de Matrix. Piénsalo como un libro que muestre la historia de esa moneda.

¿Qué Tipos de Criptomonedas Existen?

Como invertir en criptomonedas de forma segura: Bitcoin es el perro principal que todo el mundo conoce, pero no es el único tipo de criptomoneda que existe. Hay Litecoin, Polkadot, Chainlink, Mooncoin . . . y, oh, casi 10.000 otras clases de monedas con nombres extraños que suben de rango. Vamos a golpear a los mejores contendientes:

Bitcoin

Como invertir en criptomonedas de forma segura: Sí, es el nombre familiar en el que la mayoría de la gente piensa cuando hablas de criptomonedas. Esto se debe a que fue la primera criptomoneda, y ha existido por un tiempo. Bitcoin fue creado en 2009 por una persona desconocida que se hace llamar Satoshi Nakamoto, quienquiera que sea.1 Y ese gran secreto es parte de su ambiente subterráneo que gusta a la gente. Pero no se puede negar el hecho de que todo lo anónimo es súper turbio.

A pesar de que la criptomoneda es rocosa, a los criptoinversores parece gustarles Bitcoin porque creen que tiene un poco más de fuerza que el resto. También se valora mucho más que sus competidores (por ahora).

Ethereum

Como invertir en criptomonedas de forma segura: Esta es la siguiente criptomoneda más popular después de Bitcoin. Y aunque Ethereum es como Bitcoin con sus monedas criptográficas (llamadas Éter), también es un poco diferente. Ethereum es un poco más complejo porque permite a sus usuarios «extraer» sus monedas.

¿Qué significa eso? En el mundo de las criptomonedas, la minería ocurre cuando las personas usan sus computadoras para resolver problemas matemáticos súper complicados que aseguran que las nuevas transacciones de criptomonedas sean correctas, lo que se suma a la cadena de bloques (también conocida como el recibo). A estas personas que «minan» se les paga, ya lo ha adivinado, monedas de Éter.

Dogecoin

Como invertir en criptomonedas de forma segura: Dogecoin (pronunciado «dohj-coin») comenzó como una broma en 2013 y ahora es la cosa más caliente para invertir. En ese momento, había un meme alrededor de un Shiba Inu (que es una especie de perro). Los creadores de Dogecoin llamaron a su criptomoneda por el meme «Doge», se convirtió en su mascota, y el resto es historia de Internet. Oh, lo decimos en serio. No puedes inventar estas cosas.

Por lo tanto, todo eso para decir, no hay escasez de monedas para invertir en el mundo de las criptomonedas. Y dependiendo de lo que esté de moda ese día(Dogecoin, ¿alguien?), verás el valor de estas monedas subir y bajar como uno de esos paseos en barco pirata en un carnaval. Si persigues criptos en función de lo que hace calor ese día, probablemente termines enfermo también (al igual que lo harías en ese maldito viaje de carnaval).

¿Qué Se Puede Comprar Con Criptomoneda?

Como invertir en criptomonedas de forma segura: En este punto, la mayoría de la gente todavía ve las criptomonedas como una inversión. Pero la criptomoneda está ganando velocidad rápidamente y cada vez es más aceptada como moneda. Y eso podría volverse aún más popular a medida que estas criptomonedas sigan ganando confianza.

Algunos minoristas importantes, como Whole Foods, Nordstrom, Etsy, Expedia y PayPal, ahora permiten que la gente pague usando criptomonedas. Y, por supuesto, cualquier persona que valore los tokens puede intercambiarlos por bienes o servicios entre sí. Y no olvidemos toda la locura del arte digital de criptomonedas llamada NFTs, donde compras arte digital con dinero digital—pero esa es una historia diferente para otro día.

¿Es la Criptomoneda una Buena Inversión?

Cuatro Cosas que Debes Saber

Como invertir en criptomonedas de forma segura: Antes de despedirse de sus dólares y saludar a Bitcoin, Ether o Doge, hay algunas cosas que debe saber por adelantado.

1. La criptomoneda es inestable.

Como invertir en criptomonedas de forma segura: Es cierto—crypto es tan caliente templado de 12 años. Su valor va hacia arriba, solo para volver a caer, y nunca sabes realmente lo que vas a conseguir cada día. El valor de las criptomonedas pasa por altibajos extremos. No se puede negar que algunos están realmente calientes en este momento, pero ¿por cuánto tiempo? Alguien estornuda y el precio cae! Invertir en criptomonedas es arriesgado, por decir lo menos.

Pero aquí está la locura: Un estudio reciente de Piplsay muestra que el 50% de los estadounidenses cree que invertir en criptomonedas es seguro.¡2 Cincuenta por ciento! Noticia de última hora: La criptomoneda definitivamente no es una cosa segura, conlleva una gran cantidad de riesgo. Seamos realistas, toda inversión conlleva cierto nivel de riesgo. ¿Pero por qué saltar hasta el fondo con algo así de arriba abajo?

2. La criptomoneda tiene muchas incógnitas.

Como invertir en criptomonedas de forma segura: Todavía hay mucho que hay que resolver con la forma en que funcionan las criptomonedas. Piénsalo: ¡Nadie sabe quién es el fundador de Bitcoin! Solo un pequeño porcentaje de personas en el mundo realmente entienden el sistema y saben cómo operarlo. La ignorancia te hace vulnerable. Siempre le decimos a la gente que si no puede explicarle sus inversiones a un niño de 10 años, no tiene por qué invertir en ellas para empezar. Te estás preparando para un gran desastre.

P.D. A pesar de que parezca que todos y su abuelo están invirtiendo en cripto, la investigación muestra que solo el 4% de los estadounidenses lo han hecho.

3. La criptomoneda facilita el fraude.

Como invertir en criptomonedas de forma segura: Todo lo que se necesita son cinco minutos en Internet para saber que no todos tienen sus mejores intereses en el corazón. Los estafadores no se detendrán ante nada para obtener acceso a su información personal y contraseñas, incluso a su cuenta bancaria. ¿Y adivina qué? La criptomoneda lo hace mucho más fácil para ellos.

Ahora mira, no estamos diciendo que todos los que usan criptomonedas sean malos que están esquivando al gobierno y haciendo negocios turbios en el mercado negro. Pero si alguien quería cometer un delito y pasar desapercibido sin ser rastreado, la criptomoneda llamará su nombre.

4. Las criptomonedas tienen una tasa de rendimiento no comprobada.

Como invertir en criptomonedas de forma segura: El comercio de criptomonedas es una especie de juego. Debido a que se intercambia de persona a persona sin ninguna regulación real, no hay un patrón para el aumento y la caída de su valor. No puede calcular los cambios o calcular los rendimientos como puede hacerlo con los fondos mutuos de acciones en crecimiento. Simplemente no hay suficientes datos, o suficiente credibilidad, para crear un plan de inversión a largo plazo basado en criptomonedas. No juegues al póquer con tu futuro financiero aquí.

¿Debo Invertir en Criptomonedas?

Como invertir en criptomonedas de forma segura: Simple y llanamente: invertir en criptomonedas no es una buena manera de construir riqueza para su futuro. Si realmente desea una inversión sólida, no juegue con agregar algunas monedas criptográficas a su billetera digital. Este es el mejor plan: Si no tiene deudas, tiene un fondo de emergencia que cubrirá de tres a seis meses de gastos y está listo para invertir, concéntrese en invertir el 15% de sus ingresos en fondos mutuos de acciones en crecimiento, que son mucho más seguros que las criptomonedas.

No te rindas a la estupidez solo porque haya mucha publicidad. Hemos hablado con personas que han sacado una hipoteca o cobrado todo su 401(k) antes de tiempo para invertir en criptomonedas – ¡diablos, no! No lo arriesgue todo y arriesgue su futuro financiero, sus sueños de jubilación y el bienestar de su familia. Si no puede permitirse perder el dinero, no lo invierta en algo tan inestable como el cripto.

Una Mejor Manera de Invertir

Como invertir en criptomonedas de forma segura: ¿Conclusión? El camino hacia la creación de riqueza es lento y constante, y todavía hay demasiadas incógnitas cuando se trata de criptomonedas. ¿Podría el cripto convertirse en una forma más legítima de invertir más adelante? Asegúrese. Pero como están las cosas hoy, solo di que no.

Los esquemas de hacerse rico rápido son solo eso: esquemas. No te arriesgues y viertas todas tus esperanzas, sueños y dinero en ellos. En su lugar, siéntese con un apostador inteligente que tenga el corazón de un maestro. Deje que lo guíen a través de una estrategia sólida para invertir. Y no golpeen ese 401(k), amigos. ¡Es la herramienta de creación de riqueza número uno de los millonarios! Y los millonarios no construyen riqueza a través de inversiones riesgosas como el cripto.

