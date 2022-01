Cómo invertir en acciones Banco Santander

¿Es un buen momento para comprar acciones de Santander?

El indicador de análisis técnico a continuación muestra calificaciones en tiempo real para los períodos de tiempo que seleccione. Esto no es una recomendación, sin embargo. Representa un análisis técnico basado en los indicadores técnicos más populares: medias móviles, osciladores y pivotes. Finder podría no estar de acuerdo y no asume ninguna responsabilidad.

Todas las inversiones deben considerarse a más largo plazo. El valor de sus inversiones puede subir y bajar, y es posible que obtenga menos de lo que invirtió. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros. Si no está seguro de qué inversiones son adecuadas para usted, busque un asesor financiero . Capital en riesgo.

¿Santander está infravalorado o sobrevalorado?

Valorar una acción es increíblemente difícil, y cualquier métrica debe verse como parte de un panorama más amplio del rendimiento general. Sin embargo, los analistas suelen utilizar algunas métricas clave para ayudar a medir el valor.

Relación P / E

El precio actual de las acciones de Santander dividido por sus ganancias por acción (EPS, por sus siglas en inglés) durante un período de 12 meses da una «relación de precio final/ganancias» de aproximadamente 11x. En otras palabras, las acciones de Santander cotizan a alrededor de 11 veces las ganancias recientes.

Eso es relativamente bajo en comparación con, por ejemplo, la relación P/U de los últimos 12 meses para el FTSE 250 a fines de septiembre de 2019 (19,71). La baja relación P/E podría significar que los inversores son pesimistas sobre las perspectivas de las acciones o simplemente que están infravaloradas.

Sin embargo, la relación P/E de Santander se considera mejor en relación con las de otros dentro de la industria diversificada de bancos o las de empresas similares.

Barclays (BARC.LSE) : 30.07

(BARC.LSE) : 30.07 Grupo bancario Lloyds (LLOY.LSE) : 29,76

Puntaje ambiental

Puntuación ambiental de Santander: 8,24/100

El puntaje ambiental de Santander de 8.24 lo coloca directamente en el percentil 8 de las empresas calificadas en el mismo sector. Esto podría sugerir que Santander es líder en su sector en términos de impacto ambiental y está expuesto a un menor nivel de riesgo.

Puntuación social

Puntuación social de Santander: 24,32/100

El puntaje social de Santander de 24.32 lo coloca directamente en el percentil 8 de las empresas calificadas en el mismo sector. Esto podría sugerir que Santander es líder en su sector cuando se trata de cuidar bien a su fuerza laboral y las comunidades a las que impacta.

Puntuación de gobernanza

Puntuación de la gobernanza de Santander: 18,4/100

El puntaje de gobernanza de Santander lo coloca directamente en el percentil 8 de las empresas calificadas en el mismo sector. Eso podría sugerir que Santander es líder en su sector en cuanto a gestión y estrategia responsable, y está expuesto a un menor nivel de riesgo.

Puntuación de controversia

Puntuación de la polémica de Santander: 3/5

Las puntuaciones ESG también evalúan cualquier incidencia de controversia en la que haya estado involucrada una empresa. Una empresa de alto perfil, Santander obtuvo una puntuación de 3 sobre 5 en controversia, un resultado medio de la tabla que refleja que Santander no siempre ha logrado mantener su nariz limpia.

¿Se pregunta cómo se compara eso? A continuación se muestran los puntajes de controversia de compañías similares.

Barclays (BARC.LSE) : 4

(BARC.LSE) : 4 Grupo bancario Lloyds (LLOY.LSE) : 3

¿Las acciones Santander pagan dividendos?

Santander ha repartido recientemente dividendos equivalentes al 2,41% anual del valor de su acción.

Santander ha pagado, en promedio, alrededor del 0,16% de las ganancias netas recientes como dividendos. Eso ha permitido a los analistas estimar un «rendimiento de dividendos anual a plazo» del 2,41% del valor actual de las acciones. Esto significa que durante un año, según los pagos recientes (que lamentablemente no son garantía de pagos futuros), los accionistas podrían disfrutar de un rendimiento del 2,41 % sobre sus acciones, en forma de pago de dividendos. En el caso de Santander, eso equivaldría actualmente a unos 8 peniques por acción.

Si bien el índice de pago de Santander puede parecer bajo, esto puede significar que la empresa está invirtiendo más en su crecimiento futuro.

El último dividendo se pagó a todos los accionistas que compraron sus acciones antes del 29 de octubre de 2021 (la «fecha ex-dividendo»).

La rentabilidad por dividendo de Santander quizás se considere mejor en relación con las de empresas similares.

Volatilidad del precio de las acciones

En los últimos 12 meses, el valor de las acciones de Santander ha oscilado entre 210,7496 peniques y 302,1396 peniques. Una forma popular de medir la volatilidad de una acción es su «beta».

Beta es una medida de la volatilidad de una acción en relación con el mercado. La beta del mercado (media LSE) es 1, mientras que la del Santander es 1,7745. Esto sugeriría que las acciones de Santander son más volátiles que el promedio de este mercado y representan, en términos relativos, un mayor riesgo (pero potencialmente también rendimientos superiores al mercado).

Para poner en contexto la beta de Santander puedes compararla con las de empresas similares.

Barclays (BARC.LSE) : 1.4922

(BARC.LSE) : 1.4922 Grupo bancario Lloyds (LLOY.LSE) : 1.4256

(LLOY.LSE) : 1.4256 Banco Metro (MTRO.LSE) : 2.6068

Resumen de Santander

Banco Santander, o Grupo Santander, es una multinacional española de servicios bancarios y financieros, y una de las instituciones bancarias más grandes del mundo. Ofrece una amplia gama de productos y servicios financieros, incluyendo préstamos personales , tarjetas de crédito, cuentas de ahorro y cuentas corrientes .

Fundado en Santander, España, en 1857, el Grupo Santander ahora opera en Europa, América del Norte, América del Sur y Asia, y tiene más de 100 millones de clientes en todo el mundo. También es el patrocinador principal de la liga de fútbol de primera división de España, La Liga, y anteriormente fue patrocinador de los equipos Ferrari y McLaren F1.

Santander es un componente del Euro Stoxx 50, un índice bursátil que captura a algunas de las empresas de primer nivel más grandes de Europa, y cotiza tanto en la Bolsa de Madrid como en la Bolsa de Valores de Nueva York.