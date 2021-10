WORDPRESS VS BLOGGER! Cuál es Mejor >DESCÚBRELO<

Sin embargo, como siempre he dicho, las primeras versiones de un nuevo sistema operativo nunca son estables, y si su dispositivo está con una versión estable de Windows 10, y sin ningún problema, déjese callar, y deje que Windows 11 madure.

Microsoft dice que no recomienda esta operación, aunque explica cómo eludir el sistema. Pero por ahora, todo está funcionando normalmente. Así que si desea Windows 11 a toda costa y si usted tiene algunos conocimientos de informática, puede seguir adelante.

Siguiendo estos pasos (que solo deben hacerse una vez), su PC no compatible autorizará la instalación de Windows 11 porque no tendrá en cuenta el modelo del procesador o el chip TPM 2.0.

Sin embargo, no todos los usuarios podrán instalar Windows 11 en su dispositivo, ya que uno de los requisitos de Microsoft para el sistema operativo es que su dispositivo tenga un chip TPM 2.0, y no todos lo tienen. Sin embargo, hay una manera de evitar la ausencia de este chip, e incluso el propio Microsoft explica cómo se hace.

Cómo instalar Windows 11 en un dispositivo no compatible.- Después de largos meses de espera, Microsoft finalmente comenzó a poner a disposición Windows 11, la última versión de su sistema operativo, y eso tiene algunas novedades, si se compara con su predecesor, Windows 10 .

By