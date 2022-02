CÓMO Instalar TUBI TV en mi PC> Movil> Películas Gratis!

By

Cómo instalar Tubi TV en mi PC: Tubi es un sitio web de transmisión de películas gratuitas con miles de películas de larga duración y programas de televisión gratuitos que se clasifican en algunos géneros realmente increíbles.

Hay anuncios en todos los videos y las películas seleccionadas solo están disponibles si se alquilan, pero los videos se agregan a menudo, manteniendo el contenido fresco.

El sitio web y la aplicación son muy fáciles de usar y te permitirán ver la película o el programa de televisión que elijas en solo unos minutos.

Películas en Streaming Gratis de Tubi

Hay muchos géneros por los que puedes navegar. Destacado, Tendencia Ahora y Recientemente agregado le permite mantenerse al tanto de las mejores películas que Tubi tiene para ofrecer, ¡e incluso hay una Salida Pronto! sección de películas que pronto ya no estarán disponibles a través del servicio.

Por supuesto, los géneros regulares también están disponibles para películas de acción, niños, drama, comedia, terror y documentales. Otros incluyen Clásicos de Culto, Estilo de Vida, Fe, Películas y Programas Deportivos, Preescolar, Música y Conciertos, Comedia de Pie y Ciencia Ficción y Fantasía.

Hay algunas otras categorías interesantes que vale la pena mencionar: No en Netflix, Películas Independientes, Solo Gratis en Tubi y Noche de Cine.. Estas categorías son un buen cambio de los otros sitios web de transmisión y hacen que visitar Tubi sea un poco más interesante.

Algunas películas añadidas recientemente incluyen Transporter Repostado, Out of the Furnace, Máquina del Tiempo de Bañera de hidromasaje, Shooter en Primera Persona y El Último Cazador de Brujas.

Free Streaming TV Shows at Tubi

Además de las películas, hay programas de televisión en streaming gratuitos que puedes ver.

Los programas de televisión de Tubi se dividen en categorías como Reality TV, Televisión Criminal, Dramas de televisión, TELEVISIÓN en idiomas extranjeros, TELEVISIÓN británica y Nostalgia TV.

Todos los episodios disponibles para un programa están alineados debajo del episodio que estás viendo para que puedas moverte rápida y fácilmente a través de los episodios y temporadas sin perder de vista lo que has visto y lo que no has visto.

Video Quality

Todas las películas y programas se pueden ver en modo de pantalla completa y cambiar entre varias calidades. Algunos vídeos que permiten seleccionar entre 509 KB/s, 729 KB/s, 862 KB/s, 1,788 KB/s, y 3,355 KB/s.

También puedes establecer la calidad de video en Auto (la configuración predeterminada) para que Tubi identifique la mejor opción automáticamente.

Benefits of Registering

No es necesario registrarse para obtener una cuenta, pero algunos videos requieren que verifique su edad, y se necesita una cuenta gratuita para hacer esto.

Tener una cuenta también te permite hacer un seguimiento de lo que estás viendo para que puedas continuar donde lo dejaste más adelante, así como poner en cola los videos para verlos más tarde.

Puedes registrarte con Google, Facebook o tu dirección de correo electrónico.

Watch Tubi With Free Apps

Esta aplicación es fácil de descargar y usar y es solo una de las varias aplicaciones de películas gratuitas que puede descargar para varias plataformas.

Se ejecuta en iPhone, iPad y Android, por lo que puedes descargarlo a través de la Tienda de aplicaciones de iOS y obtenerlo en Google Play.

También puede ver desde Roku, Xbox, algunos televisores Samsung y reproductores Blu-ray Samsung seleccionados.

Where Tubi Gets Its Movies

Tubi se asocia con más de 200 estudios, redes de cable y propietarios de contenido premium, incluidos Starz y Paramount Pictures. Esto significa que todo el contenido es absolutamente gratuito y legal para transmitir.