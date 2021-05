¿Te sientes agotado o cargado de energías negativas después de estar con alguien? Estos son solo algunos dos indicadores.

Hay alimentos tóxicos, materiales tóxicos, productos de limpieza, perfumes y cosméticos tóxicos. Por lo tanto, no es sorprendente que también haya personas tóxicas, y que sean igualmente dañinas para nuestro bienestar.

Aunque la mayoría de las cosas mencionadas anteriormente vienen con advertencias de toxicidad, en las relaciones interpersonales solo podemos confiar en nuestros instintos para identificar quién no nos está haciendo bien. Literalmente. Según un estudio publicado en la revista científica “Journal of the American Medical Association”, vivir con una persona tóxica aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes e incluso problemas con el metabolismo.

No hay una razón específica para que un individuo tenga una influencia negativa en los demás, pero las experiencias de vida, tener una familia disfuncional y la falta de madurez emocional se señalan como algunos factores para que proyecten sentimientos de inseguridad en quienes lo rodean.

¿Cuáles son las señales de advertencia? Ver, a continuación, algunos patrones de comportamiento típicos de las personas negativas: