El candidato de Perú Patria Segura, Rafael Santos, parafraseando el lema de campaña de “cabeza de papaya”, Jonhy Lescano: ‘Ama Sua, Ama Llulla y Ama Quella’, señaló: “Usted ama a la suya con la nuestra” y lo dejó mudo.

Durante el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Rafael Santos hizo una revelación en el ítem de “lucha contra la corrupción” al inicio de su intervención citando la Ley Universitaria, misma que dispone que para ser profesor principal, debe contarse con el grado de doctor. En esa línea el candidato de Perú Patria Segura (PPS) señaló que el candidato Jonhy Lescano solo cuenta con el grado de bachiller. Dejó como títere sin cabeza al “ekeko puneño”, que se vende como honrado, que se enfrentó a la mafia de Odebrecht, Telefónica, etc.

Preguntó “¿Cómo hizo para ser profesor principal de una universidad del estado si la ley no lo permite?”. Acto seguido, el moderador Pedro Tenorio interrumpió su participación para pedirle que se centre en responder la pregunta ciudadana. Sin embargo, el candidato siguió en sus trece y señaló que “la transparencia debe ser el valor más importante de los peruanos”.

¿Jonhy Lescano robando dinero al país haciéndose pasar como profesor universitario, cuando no cumple con los requisitos…las autoridades de esa universidad deben ser investigados?

Como queremos cambiar el país? “Esa corrupción y esas mentiras de algunos miembros del Minedu y algunos profesores que dicen tener grado de maestría, como el señor Lescano que dice tenerlo, pero en la Sunedu no aparece. Yo invoco al Jurado Nacional de Elecciones para que pueda verificar su hoja de vida porque usted ha declarado tener una maestría y no aparece en la Sunedu”, sentenció.

Rafael Santos, estaba con toda la batería recontra recargada, para él Lescano, candidato de Acción Popular, ya está muerto políticamente, tiene una maestría que no figura en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu)? Pregunta, Porqué el Jurado Nacional Electoral no verificó la hoja de vida del también excongresista, Lescano? Qué los candidatos a las vicepresidencias con Acción Popular, Gisela Tipe y Alberto Velarde, señalen que Jonhy Lescano tiene grado de “Maestro”, obtenido en la Universidad de Chile, por lo que puede ser profesor universitario, tiene legitimidad? Qué por trámites administrativos recién será expedido por la universidad. Qué su ingreso a la docencia universitaria es de hace más de 20 años, siendo profesor principal conforme a lo que dispone la legislación vigente”?

No hay que ser ciegos no tontos, según lo que consta en el JNE en su ficha que cualquiera desde su celular puede ver el señor Lescano no es abogado. Es bachiller en derecho en la Universidad Santa María de Arequipa. Tiene una maestría en educación en Universidad de Chile que no está refrendada en la SUNEDU. Aparece como profesor principal en la Universidad Nacional del Altiplano Puno desde 1919. Como hizo si el requisito es tener doctorado en Derecho para ser profesor principal.

Hay una excepción que quizás el candidato Jonhy Lescano la tenga, que la universidad puede contratar a un número mínimo de profesionales que considera destacados sin tener los requisitos mencionados de manera excepcional. Ese documento extraordinario debía estar inscrito en la SUNEDU. Porque la prensa servil a ciertos intereses no hace una investigación tan elemental. Será porque se quiere a los mismos ladrones de siempre?

En otra parte, Santos expresó que digitalizará al Estado para que los funcionarios que detecten actos de corrupción de forma anónima. También invocó a la Fiscalía que investigue si el candidato de Acción Popular uso su cargo de congresista para ser profesor. Mientras tanto, Jonhy Lescano remarcó su trabajo en el Congreso. “Defendimos los derechos ciudadanos y debemos mejorar ley”. Sin embargo, tuvo que cortar su exposición, para pedir orden a los moderadores. “Tienen que pedirle orden. Díganle que se conduzca como una persona madura (…) mientras habló el señor, yo lo escuché, pero mientras yo hablé hizo payasadas”, manifestó.

En otro momento, el excongresista criticó “las malas leyes” que no “inhabilitan a los corruptos”. Finalmente, propuso que las empresas tengan responsabilidad penal para que las empresas que cometan delitos en el país sean expulsadas.