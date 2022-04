COMO GANAR DINERO CON TELEGRAM>> DESCÚBRELO!

By

Como ganar dinero con telegram: El marketing de mensajería es una estrategia de vanguardia que ofrece innumerables oportunidades para los profesionales del marketing. Telegram es una de las herramientas que parecen estar hechas para fines de marketing.

Las personas lo utilizan para comunicarse, encontrar respuestas a sus preguntas, obtener atención al cliente y comunicarse con las marcas. En esta publicación, te diremos cómo ganar dinero en Telegram y compartir algunos consejos prácticos para crear y promocionar tu canal de Telegram. Además, aprenderás a ganar dinero usando los bots de Telegram y a rastrear tus campañas de Telegram.

¿Qué Es Telegram?

Como ganar dinero con telegram: Telegram es una aplicación de mensajería de rápido crecimiento basada en la nube. Está disponible tanto para equipos de escritorio como móviles y es conocido por su alto nivel de seguridad de la información. Creado en Rusia, Telegram es ahora ampliamente utilizado en muchos países de todo el mundo. Es la séptima aplicación sin juegos más popular, con más de mil millones de instalaciones, casi cuatro veces más que el año pasado.

Telegram tiene una ventaja competitiva sobre otros mensajeros, tanto en términos de comunicación como de monetización, ya que permite a los usuarios crear canales completos y fáciles de hacer. Otra ventaja de Telegram es que no hay publicidad en la aplicación. Esto atrae a audiencias educadas que están al tanto de las últimas tendencias en línea.

Estadísticas de telegramas

Como ganar dinero con telegram: Aquí hay algunos datos sobre Telegram que pueden ser útiles para los marketers.

Alrededor de 15 mil millones de mensajes se envían diariamente en la aplicación.

Telegram tiene 550 millones de usuarios activos.

La aplicación ha gastado 0 0 en publicidad.

El 85% de los usuarios de Telegram utilizan dispositivos Android.

Telegram está disponible en 19 idiomas.

Hay un 58,6% de hombres y un 41,4% de mujeres en Telegram.

Los grupos de edad más numerosos son los de 25 a 34 años (38%) y los de 18 a 24 años (27%).

¿Qué Hace de Telegram un Buen Canal de Monetización?

Como ganar dinero con telegram: Hay muchas maneras de ganar dinero a través de Telegram. Pero, ¿qué lo hace tan bueno para la monetización? Aquí hay algunas cosas que hacen de la aplicación una herramienta perfecta para ganar dinero.

La audiencia en Telegram es activa, educada y acomodada. No hay publicidad en la plataforma, por lo que las personas no son propensas a la ceguera de los banners. Es por eso que es más probable que respondan a tus esfuerzos de marketing de una manera positiva. El marketing de Telegram es una nueva estrategia, por lo que la competencia es relativamente baja. Las tasas de apertura en Telegram son más altas en comparación con otros métodos de marketing. El marketing de mensajería se asemeja a la comunicación 1:1, lo que permite a los profesionales del marketing crear una experiencia de usuario perfecta. Telegram permite a los marketers entregar contenido relevante a sus seguidores. Crear un canal de Telegram es gratis y no requiere habilidades especiales. Los canales de Telegram tienen un número ilimitado de suscriptores, por lo que puedes enviar mensajes a un gran número de usuarios. Puedes crear un chatbot orientado al cliente para alcanzar tus objetivos de marketing. Un bot puede ahorrarle mucho tiempo, ya que puede servir para muchos propósitos, por ejemplo, proporcionar a sus clientes la información que solicitan y enviarles videos, documentos, imágenes, etc. Hay canales privados que ofrecen opciones de monetización adicionales. La información del usuario está bien protegida. La aplicación es fácil de usar. Las notificaciones push en los canales de Telegram ayudan a las personas a hacer un seguimiento de lo que estás publicando. Puede configurar un temporizador de autodestrucción para eliminar mensajes que sean relevantes solo por un período corto, por ejemplo, al anunciar algunas ofertas por tiempo limitado. Puedes fijar los mensajes más importantes en la parte superior del canal. Esto le ayudará a atraer la atención de los usuarios a la información más importante. Puede transferir archivos de diferentes formatos en la aplicación.

Cómo Monetizar Tu Canal de Telegram

Como ganar dinero con telegram: Ahora responderemos a la pregunta desalentadora que muchos novatos de Telegram tienen: ¿cómo puedo ganar dinero en los canales de Telegram? Estas son algunas formas de monetizar tu canal de Telegram.

Marketing de Afiliados

El quid del marketing de afiliados es que a los afiliados se les paga una comisión cada vez que un visitante redirigido a través de sus enlaces de afiliados realiza una acción deseada en el sitio web del anunciante.

Como ganar dinero con telegram: Esta estrategia para ganar dinero es una de las más lucrativas de Telegram. Para ganar en la aplicación, debe promocionar productos o servicios de terceros, por ejemplo, productos de Amazon, y compartir su enlace de afiliado. Cuando un visitante compra un producto después de hacer clic en tu enlace, obtienes una comisión de afiliado.

Telegram es perfecto para promocionar ofertas de tiempo limitado, por ejemplo, ofertas de última hora en viajes. Por lo tanto, puede crear un bot de Telegram que ayudará a las personas a buscar un producto, por ejemplo, boletos de avión y alojamiento, y obtener una comisión cada vez que un visitante reserve a través de su enlace de afiliado.

Como ganar dinero con telegram: Si necesitas más orientación sobre cómo crear enlaces de afiliados con Travelpayouts y promocionarlos de manera efectiva, visita Travelpayouts Academy.

Vender Anuncios o Publicaciones Pagadas en Tu Canal

Como ganar dinero con telegram: Aunque no hay publicidad de pago en Telegram, los marketers aún necesitan promocionar sus canales y aumentar sus seguidores. Por lo tanto, una de las formas de salir es anunciarse en otros canales. Asegúrate de promover solo canales confiables y de buena reputación relacionados con tu nicho. De lo contrario, dicha publicidad puede socavar su reputación.

Cobrar una Tarifa por Unirse a un Canal Privado

Como ganar dinero con telegram: Otra forma de monetizar un canal de Telegram es cobrar a las personas una tarifa por unirse a él. Por lo general, la estrategia funciona de la siguiente manera. Crear un canal público (o una cuenta en las redes sociales) que promueve y en el que se proporcionan excepcionalmente valioso contenido. Además, creas un canal privado de Telegram en el que los usuarios pueden obtener acceso a contenido premium por una tarifa.

Vender y Promocionar Sus Productos o Servicios

Como ganar dinero con telegram: También puede utilizar la plataforma para vender sus productos o servicios. Para esto, tendrás que ejecutar un canal relacionado con el contenido y promocionar tu producto. Por ejemplo, si proporciona servicios educativos, puede ofrecer a los usuarios contenido educativo valioso.

También puedes promocionar una aplicación y proporcionar a tu audiencia una visión general de sus nuevas funciones.

Recaudación de Fondos

Como ganar dinero con telegram: Si tienes seguidores leales, puedes pedirle a tu audiencia que haga donaciones para ayudarte a lograr un objetivo, por ejemplo, publicar un libro.

Crear Bots de Telegram para Otras Personas

Como ganar dinero con telegram: Si eres bueno en eso, puedes crear bots para otros negocios. Crear un bot no es una tarea difícil, pero requiere algo de conocimiento técnico y creatividad.

Venta de Pegatinas

Como ganar dinero con telegram: Las pegatinas juegan un papel importante en el marketing de Telegram. Por lo tanto, si eres una mente creativa, puedes crear y vender pegatinas para diferentes canales de Telegram.

Consultar a la Gente sobre la Promoción de Telegram

Como ganar dinero con telegram: Una vez que hayas creado y crecido tu canal y aprendido los entresijos de la promoción de Telegram, puedes generar ingresos al compartir tu experiencia con otras personas. Por ejemplo, puedes consultar a la gente sobre cómo crear y usar un bot, qué nicho elegir, qué contenido funciona mejor en diferentes nichos, etc.

Creación y Venta de Canales de Telegram

Como ganar dinero con telegram: Puede crear y hacer crecer canales para empresas aprovechando al máximo su experiencia y conocimientos.

Convertirse en Asistente Virtual de Telegram

Como ganar dinero con telegram: Puedes ayudar a otras personas a gestionar y promocionar sus canales de Telegram. Para ello, tendrás que crear contenido, publicarlo de forma consistente, comunicarte con anunciantes y clientes, etc.

Dirigir el Tráfico a Tu Blog

Como ganar dinero con telegram: Puedes usar Telegram para aumentar la afluencia de tráfico a tu blog o sitio web.

Cómo Ganar Dinero Con Los Bots de Telegram

¿Qué es un bot de Telegram? Es una cuenta de Telegram gestionada por software, no por una persona.

Como ganar dinero con telegram: Los bots de Telegram le dan a la aplicación una ventaja competitiva sobre otros mensajeros. Los bots pueden servir para muchos propósitos de marketing y pueden ahorrarle a los marketers mucho trabajo de campo al comunicarse con los clientes. Los bots de Telegram pueden:

Proporcionar atención al cliente en tiempo real

Enseñar

Compartir información

Ayuda a realizar búsquedas

Recordar a los usuarios algunos eventos

Transmitir

Integración con otros servicios

Horario

Procesar pedidos, etc.

Los Bots se utilizan para mejorar la comunicación con los clientes y ayudar a resolver sus puntos débiles. En esta publicación, puedes aprender cómo construir un bot de Telegram desde cero.

6 Características de un Gran Bot de Telegram

Un buen bot es fácil de usar con menús fáciles de entender y una interfaz simple. La comunicación con un chatbot imita la comunicación 1-1. El bot proporciona a los usuarios contenido valioso. Tus clientes saben que se están comunicando con un bot, no con una persona. Hay una secuencia bien desarrollada de mensajes que ayudan a revelar los intereses y problemas de un usuario. Hay un toque humano en tu bot e incluso demuestra un sentido del humor.

¿Cómo Puedes Anunciarte en Telegram?

Como ganar dinero con telegram: No hay publicidad de pago en Telegram. Sin embargo, esto no significa que no haya formas de pago para promocionar tu canal. La promoción de pago es posible en otros canales y grupos de Telegram en tu nicho. Todo lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con el administrador del canal y especificar cómo se puede publicitar en su canal. La promoción cruzada es otra forma de conseguir más seguidores en Telegram.

Facebook Instagram También puede promocionar su canal de Telegram en otras redes sociales, por ejemplo, en su grupo de Facebook o en Instagram.

Además, puedes tener tu canal listado en catálogos de Telegram, por ejemplo, en:

¿Cómo puedes rastrear campañas de Telegram?

Como ganar dinero con telegram: Es vital rastrear tus campañas de Telegram para ver qué funciona mejor y qué es lo que más resuena con tu audiencia. Obtener esta información puede ayudarte a realizar mejoras y ajustar tus campañas para que tengan éxito.

En Telegram, hay varias métricas principales para evaluar, incluidos los suscriptores y las vistas de los canales, y los miembros, el número de mensajes y la actividad de los chats. ¿Cómo puedes obtener estos datos? Hay varias maneras.

Manualmente. Puedes estudiar la información que Telegram te proporciona y analizar la cantidad de veces que los usuarios interactuaron con tu contenido y la velocidad con la que crece tu audiencia. Uso de etiquetas UTM. Uso de códigos promocionales. Usar herramientas de análisis y bots de terceros, por ejemplo, @ChannelAnalyticsBot, @ TGStat Alert Bot, Telegram Analytics, Popsters, Chainfuel, etc.

Cómo Crear y Promocionar un Canal de Telegram

Como ganar dinero con telegram: Los canales son excelentes herramientas para ayudarte a ganar dinero a través de Telegram. Aquí tienes una guía paso a paso sobre cómo crear un canal de Telegram.

Cómo crear un canal de Telegram

Para crear un nuevo canal en el iPhone, ve a la pestaña chats y toca Nuevo mensaje en la esquina superior derecha.

Como ganar dinero con telegram

Luego, haga clic en la opción Nuevo canal.

Como ganar dinero con telegram

Para crear un canal en Android, abre la lista de chats y haz clic en el icono de menú.

Como ganar dinero con telegram

A continuación, seleccione Nuevo canal.

Como ganar dinero con telegram

2. Cree un nombre de canal, cargue una foto de canal y agregue una descripción opcional.

Como ganar dinero con telegram

3. Establece la configuración de tu canal. Puedes hacerlo público o privado. Los canales públicos se pueden encontrar en la búsqueda de Telegram y cualquiera puede unirse a ellos. Los canales privados solo se pueden unir a través de un enlace de invitación.

Como ganar dinero con telegram

4. El siguiente paso es agregar usuarios a tu canal privado si optas por uno.

5. Nombra administradores para que te ayuden a administrar el canal. Para ello, toca el botón información en la esquina superior derecha de tu canal y, a continuación, selecciona la sección Administradores. Luego, agrega administradores.

Como ganar dinero con telegram

6. Una vez que haya elegido al usuario correcto de su lista de contactos, puede elegir lo que puede hacer un nuevo administrador, por ejemplo, cambiar la información del canal, publicar mensajes, eliminar mensajes, etc.

Como ganar dinero con telegram

Cómo Hacer Crecer y Promocionar Tu Canal de Telegram

Una vez que hayas creado un canal, es hora de aumentar tus seguidores y comenzar a monetizar tus esfuerzos. Aquí hay algunos consejos fáciles de seguir sobre cómo ganar dinero en los canales de Telegram y aumentar tu audiencia.