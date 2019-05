¿Cómo Funciona Facebook Medida De Cuentas Falsas?

Este post es parte de nuestra Preguntas difíciles de la serie, que las direcciones el impacto de nuestros productos en la sociedad.

Por Alex Schultz, VICEPRESIDENTE de Analytics

estamos regularmente pide un montón de preguntas acerca de los falsos números de cuenta en nuestro Informe sobre el Cumplimiento de las Normas de la Comunidad (CSER) y la SEC. Con el aumento de la falsa cuenta de retiros, y la prevalencia, en el último informe, pensamos que ahora sería un buen momento para dar más detalles acerca de cómo podemos medir cuentas falsas. También estamos abriendo aún más plenamente a terceros, incluyendo en nuestro falsos números de cuenta, a través de la Transparencia de los Datos del Grupo Asesor de DTAG). Sabemos que es importante contar con la verificación independiente de nuestra metodología y nuestro trabajo.

creemos cuentas falsas se miden correctamente dentro de las limitaciones de nuestros sistemas de medición (que damos a conocer en nuestra CSER guía y SEC). Dicho esto, a pesar de los informes de cuentas falsas es un estándar de la industria — y algo se le preguntó de nosotros, puede ser una mala manera de ver las cosas:

El número de falsas cuentas de tramite es muy sesgada por simplista de los ataques, que no representan un daño real o incluso un riesgo real de daño. Si un sencillo, mal actor intenta montar un ataque y crear cien millones de cuentas falsas y nos eliminarlos tan pronto como se crean — que uno de cien millones de cuentas falsas accionada. Pero nadie está expuesto a estas cuentas y, por lo tanto, no hemos de impedir cualquier daño a nuestros usuarios. Porque nos quite estas cuentas tan rápidamente, que nunca son considerados activos y no contamos con ellos como usuarios activos mensuales.

la Prevalencia es una mejor manera de entender lo que está sucediendo en la plataforma, ya que muestra qué porcentaje de las cuentas activas son las probabilidades de ser falso.

sin Embargo, incluso entonces, la prevalencia del número de cuentas falsas incluye tanto abusivo de usuario y cuentas mal clasificadas (un ejemplo común de un usuario-mal clasificado cuenta es que cuando una persona establece su mascota con un perfil, en lugar de una Página), mientras que sólo los que los cometen causar daño.

enfocamos la aplicación de la ley contra las cuentas abusivas para prevenir daños y evitar erróneamente tomar acción en buenas cuentas.

Como tales:

se recomienda centrarse en el informe sobre el cumplimiento de métricas relacionadas con el contenido real de las violaciones, y

estamos evaluando si hay una mejor manera de informar sobre cuentas falsas en el futuro.

en General, estamos convencidos de que la inmensa mayoría de la población y de la actividad en Facebook son auténticos.

¿Cómo Podemos Aplicar y Medir Cuentas Falsas

Cuando se trata abusivo de cuentas falsas, nuestra intención es simple: encontrar y eliminar a tantos como podamos, mientras que la eliminación como unos auténticos cuentas como sea posible. Hacemos esto en tres formas distintas y la inclusión de datos en el Informe sobre el Cumplimiento de las Normas de la Comunidad para proporcionar una imagen tan completa como sea posible de nuestros esfuerzos:

1. El bloqueo de las cuentas que se va a crear: La mejor manera de luchar contra cuentas falsas es para que dejen de entrar en Facebook en el primer lugar. Por eso hemos incorporado la tecnología de detección que puede detectar y bloquear cuentas, incluso antes de la creación. Nuestros sistemas de mirar para un número de diferentes tipos de señales que indican si las cuentas se crean en masa de una ubicación. Un ejemplo sencillo es el bloqueo de ciertas direcciones IP para que los que no pueden acceder a nuestros sistemas y por lo tanto no se puede crear cuentas.

¿Qué medimos: de Los datos que se incluyen en el informe sobre las cuentas falsas no se incluyen los intentos fallidos de crear cuentas falsas que hemos bloqueado en esta etapa. Esto es debido a que, literalmente, no se puede saber el número de intentos de to crear una cuenta hemos bloqueado como, por ejemplo, podemos bloquear rangos de IP, incluso llegar a nuestro sitio. Aunque estos esfuerzos no están incluidos en el informe, se puede estimar que cada día nos impiden a millones de cuentas falsas de nunca ser creado utilizando estos sistemas de detección.

2. Eliminación de cuentas cuando de inicio de sesión: de Nuestros avanzados sistemas de detección también buscar posibles cuentas falsas, tan pronto como se firme, por manchado de signos de comportamiento malicioso. Estos sistemas utilizan una combinación de señales, tales como los patrones de uso de sospechosos direcciones de correo electrónico, acciones sospechosas, o de otras señales previamente asociados con otras cuentas falsas hemos quitado. La mayoría de las cuentas que actualmente quitar, se bloquea a los pocos minutos de su creación, antes de que se puede hacer ningún daño.

¿Qué medimos: se incluyen las cuentas tenemos que deshabilitar en esta etapa en nuestras cuentas tramite métrica de cuentas falsas. Los cambios en nuestras cuentas tramite números son a menudo el resultado de la falta de sofisticación de los ataques, como hemos visto en los últimos dos trimestres. Estos son realmente fáciles de detectar y puede dominar totalmente nuestros números, aunque no representan un gran riesgo para los usuarios. Por ejemplo, un spammer puede intentar crear 1.000.000 de cuentas rápidamente desde la misma dirección IP. Nuestros sistemas de punto este y eliminar estas cuentas falsas rápidamente. El número será añadido a nuestra informó número de cuentas, sino que las cuentas fueron retirados tan pronto que nunca fueron considerados activos y por lo tanto, no puede contribuir a nuestra estimación de la prevalencia de cuentas falsas entre los usuarios activos mensuales o nuestro declaró públicamente activos mensuales en el número de usuario o incluso cualquier impresiones de anuncios.

3. La eliminación de las cuentas que ya están en Facebook: Algunas cuentas pueden llegar más allá de las dos defensas y todavía lo hacen en la plataforma. A menudo, esto es debido a que no fácilmente mostrar señales de ser falsos o maliciosos a la primera, así que les damos el beneficio de la duda hasta que no muestran signos de actividad maliciosa. Nos encontramos con estas cuentas cuando nuestros sistemas de detección de identificar tal comportamiento, o si la gente usando Facebook informar de ellos a nosotros. Utilizamos una serie de señales acerca de cómo se creó la cuenta y se utiliza para determinar si se tiene una alta probabilidad de ser falso y deshabilitar los que son.

¿Qué medimos: Las cuentas tenemos que quitar en esta etapa también se cuentan en nuestras cuentas tramite métrica. Si estas cuentas están activas en la plataforma, queremos también dar cuenta de ellos en nuestra prevalencia métrica. La prevalencia de cuentas falsas medidas cuántos activos cuentas falsas que existen entre nuestros usuarios activos mensuales, dentro de un determinado período de tiempo. De las cuentas tenemos que quitar, tanto en signo y los que ya están en la plataforma, más del 99% de estas son de forma proactiva detectado por nosotros antes de que la gente se informe de ellos a nosotros. Proporcionamos los datos de nuestra métrica de proactiva de la tasa en el informe.

creemos que de todas las métricas, la prevalencia de cuentas falsas es el más importante centrarse en.

Es Importante Conseguir el Equilibrio adecuado

Tenemos dos objetivos principales con cuentas falsas. Para evitar el abuso de cuentas falsas, sino también dar a la gente el poder de compartir a través de las auténticas cuentas. Tenemos que encontrar el justo equilibrio entre estos objetivos.

Para evitar el abuso, tratamos de identificar las cuentas que se ven abusivo — pero aun aquí es posible tomar acción sobre las cuentas que no se lo merecen. Cuando alguien se une a Facebook y envía un montón de solicitudes de amistad que puede parecer un spammer, pero en realidad son super social de la persona, por ejemplo a los usuarios en Brasil, que son rápidamente la adopción de los medios sociales o los adolescentes el envío de una gran cantidad de mensajes en un día. A veces alguien se apunta y se comporte de manera extraña porque ellos son completamente nuevos en el internet y son de averiguar lo que ocurría, por ejemplo, alguien en el mundo en vías de desarrollo o un adulto mayor que acaba de obtener en línea. Creemos que dar a la gente el poder para construir una comunidad que es realmente importante y por lo de las cuentas en las que no estamos sure si son abusivos vamos a darles tiempo para que nos demuestre su intención. Así, tanto desde el enfoque en las cuentas abusivas (el usuario no fueron erróneamente clasificados de mascotas perfiles) y de dar nuevas cuentas de espacio para demostrar su intención, esperamos que siempre habrá un pequeño porcentaje de cuentas falsas en nuestros servicios.

la Prevención de cuentas falsas, es sólo una manera de detener el abuso y tenemos otras protecciones una vez que el contenido está siendo producida y personas están interactuando con estas cuentas. También cuentas falsas son sólo una forma en la que ocurre el maltrato. Auténtica cuentas pueden ser abusivas. Como tal, para evaluar nuestro trabajo en mantener a la comunidad seguros en general, se recomienda el uso de la suite completa de métricas que se ofrecen en la CSER y, especialmente, la prevalencia de las métricas. Nuestro trabajo sobre cuentas falsas es sólo un conductor de estos.

además De las preguntas que recibimos acerca del uso abusivo de cuentas falsas, también recibimos preguntas sobre cuentas falsas en general, ya que se refiere a los anunciantes obtener un retorno de su inversión con nosotros. De la misma manera queremos que la gente comparte en Facebook y sabemos que sólo va a hacer que si se siente seguro, también sabemos que los anunciantes sólo continuará para hacer publicidad en Facebook si se obtienen resultados — y vamos a seguir para ofrecer retornos para ellos a pesar de la pequeña ocurrencia de cuentas falsas.

Estamos convencidos de que la inmensa mayoría de la población y de la actividad en Facebook es genuino. Agradecemos sus comentarios y su control en cuentas falsas, pero estamos orgullosos de nuestro trabajo para equilibrar la protección de las personas y los anunciantes que utilizan nuestros servicios dando a cada uno el poder para construir una comunidad en Facebook.